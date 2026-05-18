Выдача потребкредитов в апреле 2026 года выросла на 47,5% — однако рынок всё ещё не восстановился до уровня 2024-го

Количество одобренных потребительских кредитов в апреле 2026 года увеличилось на 47,5% год к году и достигло 1,81 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Однако относительно марта показатель снизился на 5% — тогда было выдано 1,91 млн кредитов. В НБКИ подчёркивают, что несмотря на рост в годовом выражении, рынок остаётся на низком уровне — в апреле 2024 года кредитов было выдано в 1,5 раза больше.

Москва, Подмосковье и Краснодарский край — лидеры по числу выданных потребительских кредитов в апреле

Наибольшее число выданных потребительских кредитов в апреле среди 30 регионов-лидеров зафиксировано в следующих субъектах:

Москва — 110,1 тыс.

Московская область — 92,4 тыс.

Краснодарский край — 71,6 тыс.

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) — 61,6 тыс.

Свердловская область — 60,7 тыс.

При этом Москва и Подмосковье показали заметное снижение: объём выданных займов в столице сократился на 7,2% по сравнению с мартом, в области — на 6,9%. Рекордное падение числа выданных кредитов в апреле 2026 года показали:

Республика Саха — на 9,5%;

Белгородская область — на 8,7%;

Ленинградская область — на 8,5%.

В НБКИ связали сокращение выдачи потребкредитов с охлаждением спроса и ухудшением качества заявок

В целом выдача потребкредитов остаётся на довольно низком уровне, несмотря на некоторый рост в начале года, констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт объяснил спад выдачи потребкредитов сочетанием двух факторов: ослаблением интереса россиян к заёмным средствам и ухудшением качества поступающих заявок. По его словам, это вынуждает банки сохранять осторожный подход к кредитованию.

Контекст

По итогам 2025 года банки одобрили лишь 17% заявок на потребительские кредиты против 52% год назад, выяснил маркетплейс «Сравни». Общий объём одобренных кредитов снизился с 830,8 млрд до 607,6 млрд рублей.

Сильнее всего ужесточение кредитной политики в 2025 году затронуло автокредитование — в этом сегменте доля отказов достигла 84%. Ипотечный рынок тоже демонстрирует спад: после введения новых правил семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года выдача льготных кредитов сократилась в стране на 62%.

В апреле 2026 года ЦБ ужесточил лимиты по ряду кредитов — ипотеке, автокредитам и нецелевым заёмам под залог недвижимости. Банкам разрешили выдавать меньше ссуд заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Изменения вступят в силу с 1 июля. Регулятор объяснил решение ростом просроченной задолженности по кредитам в России.