Банки в России стали одобрять лишь 17–18% кредитов

В конце 2025 года доля одобрений по розничным кредитам в России опустилась до минимального уровня. Как выяснили «Известия», 83% заявок на розничные кредиты не получали одобрения. Несмотря на снижение ключевой ставки до 16%, доступность кредитов продолжила ухудшаться из-за регуляторных ограничений, роста просрочки и ужесточения требований к заёмщикам.

IV квартал 2025 года стал пиком отказов по розничным кредитам

К концу 2025 года банки одобряли лишь 17–18% заявок на розничные кредиты — это минимальный уровень за весь период наблюдений, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ), которые изучили «Известия». Ещё в 2024 году средний уровень одобрений составлял около 22,6%. Наиболее резкий рост отказов пришёлся на IV квартал 2025 года.

Ужесточение кредитной политики по-разному отразилось на сегментах розничного кредитования.

Сильнее всего ужесточение требований затронуло автокредитование : по этому виду займов доля отказов доходила до 84%.

: по этому виду займов доля отказов доходила до 84%. Потребительские кредиты банки одобряют реже чем в одном случае из четырёх.

банки одобряют реже чем в одном случае из четырёх. К концу 2025 года банки одобряли около 35% заявок на ипотеку. Ещё летом этот показатель превышал 50%.

Как пишут «Известия», ключевую роль в сокращении одобрений играют макропруденциальные лимиты. Они ограничивают выдачу ссуд заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Например, в автокредитовании банки могут выдавать не более 5% новых займов тем, у которых на выплаты по долгам уходит 80% дохода и больше.Это снижает риски для банков и ограничивает рост закредитованности населения.

Просрочка по кредитам увеличилась почти в полтора раза за 2025 год

По данным ЦБ, доля проблемных кредитов в портфелях банков достигла 12,9% на 1 октября 2025 года против 7,9% годом ранее. Управляющий по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич заявил «Известиям», что именно рост просрочки усиливает требования к заемщикам.

В III квартале 2025 года доля рискованных кредитов снизилась до 19% против 29% годом ранее.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, банки сознательно удерживают низкий уровень выдач. Для них приоритетом остаётся качество кредитного портфеля, а не объёмы кредитования.

Нестабильность доходов и новые требования к заёмщикам — главные причины роста отказов

Ключевая ставка с лета 2025 года снизилась с 21% до 16%, однако влияние этого фактора на одобрения проявляется с задержкой. По данным «Известий», банки продолжают учитывать нестабильность доходов, высокие инфляционные ожидания и регуляторное давление.

Дополнительным фактором стало ужесточение требований к подтверждению доходов. Автокредиты теперь выдают только после официальной проверки через «Госуслуги» или Соцфонд, что резко сократило число одобрений для заемщиков с неофициальными доходами.

Рост утильсбора в 2025 году в 1,5–2 раза также увеличил стоимость автомобилей: для новых легковых машин сбор вырос до 300–600 тыс. рублей, что повысило суммы займов и число отказов.

Высокий кредитный рейтинг повышает шансы на положительное решение

Эксперты «Известия» сообщают, что у заемщиков с кредитным рейтингом выше 750 баллов, доля одобрений достигает 43% — это значительно выше среднего уровня. В НБКИ советуют следить за кредитной историей и снижать долговую нагрузку.

Также стоит учитывать, что банки считают долгом весь лимит по кредитным картам — даже если клиент ими не пользуется.

Кредиты могут стать доступнее при снижении ставки до 12%

Рост доли одобрений возможен во втором полугодии 2026 года — при снижении просрочки и удешевлении ссуд после дальнейшего снижения ключевой ставки. Эксперты, опрошенные «Известиями», связывают устойчивое восстановление рынка с замедлением инфляции, ростом доходов и смягчением регуляторной политики.

Заметное улучшение ситуации возможно при снижении ставки ниже 12–14% и стабилизации экономики.