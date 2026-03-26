Рынок льготной ипотеки в России просел на 62%: причина — новые правила кредитования

В январе 2026 года почти 60 тыс. россиян оформили льготную ипотеку по старым условиям. Однако уже в феврале, когда условия изменились, рынок резко просел. Банки выдали всего 22,26 тыс. кредитов с господдержкой — на 62% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных Объединённого кредитного бюро. Февраль стал первым месяцем, который отразил изменения в льготной ипотечной программе.

В феврале 2026-го объём кредитования сократился до 127,99 млрд рублей — на 62% ниже январского уровня и на 33% меньше, чем годом ранее.

Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николай Филиппов связал динамику с изменениями условий выдачи. По его словам, январь 2026 года стал последним всплеском спроса на льготную ипотеку по старым условиям, февраль же отчётливо отразил изменения в программах с государственной поддержкой.

С 1 февраля 2026 года условия семейной ипотеки ужесточились. Программа строится вокруг принципа одного льготного кредита на семью и обязательного участия супругов в сделке.

Ключевые изменения:

На семью можно оформить только один льготный кредит, включая все программы с господдержкой. Оформление нескольких субсидируемых ипотек на разных супругов больше не допускается.

Супруги обязаны выступать созаёмщиками по одному кредиту. Исключение возможно, если один из супругов не является гражданином РФ.

Ранее выданные кредиты сохраняются: условия по ним не меняются, но оформить новые льготные займы после 1 февраля семьи с несколькими ипотеками уже не смогут.

Средняя сумма выданной ипотеки в феврале выросла на 1,5%

Согласно данным Объединённого кредитного бюро, средняя сумма льготного ипотечного кредита в феврале составила 5,75 млн рублей. В январе показатель был равен 5,84 млн рублей, а в феврале 2025 года — 5,63 млн рублей.

Средний срок льготной ипотеки в феврале снизился до 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). В январе он составлял 330 месяцев (27 лет 6 месяцев), а годом ранее — 323 месяца (26 лет 11 месяцев).

Максимальный срок кредитования зафиксирован в Астраханской области — 344 месяца (28 лет 8 месяцев).

кредитования зафиксирован в Астраханской области — 344 месяца (28 лет 8 месяцев). Минимальный — в Магаданской области: 229 месяцев (19 лет 1 месяц).

Сильнее всего спрос на льготную ипотеку упал в Москве и Санкт-Петербурге

Наиболее заметное снижение объёмов выдачи льготной ипотеки пришлось на две столицы.

В Москве выдали 1,41 тыс. кредитов на 12,36 млрд рублей — это на 72% меньше по количеству и на 71% по объёму, чем в январе.

В Санкт-Петербурге снижение составило 72% по количеству и 71% по объёму.

При этом самые крупные кредиты по-прежнему оформляются в столичных регионах: средняя сумма выданного кредита в Москве составила 8,77 млн рублей, в Московской области — 7,73 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 7,27 млн рублей.

Условия льготной ипотеки могут измениться ещё раз

В последнее время в России обсуждаются дополнительные изменения в программах льготной ипотеки.

В декабре 2025 года сообщалось, что в правительстве РФ рассматривается вариант введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Предполагалось, что при рождении первого ребёнка ставка могла бы составлять 10–12%, при втором — 6%, при третьем — 2–4%. Такой подход обсуждается как мера адресной поддержки семей.

Позднее, в январе 2026 года, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также сообщил о возможном переходе к дифференцированной ставке семейной ипотеки.