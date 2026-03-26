Рынок льготной ипотеки в России просел на 62%: причина — новые правила кредитования
В феврале 2026-го банки выдали 22 тыс. кредитов — против 60 тыс. в январе
В январе 2026 года почти 60 тыс. россиян оформили льготную ипотеку по старым условиям. Однако уже в феврале, когда условия изменились, рынок резко просел. Банки выдали всего 22,26 тыс. кредитов с господдержкой — на 62% меньше, чем месяцем ранее, следует из данных Объединённого кредитного бюро. Февраль стал первым месяцем, который отразил изменения в льготной ипотечной программе.
Всплеск спроса на льготную ипотеку закончился в январе 2026 года
В феврале 2026-го объём кредитования сократился до 127,99 млрд рублей — на 62% ниже январского уровня и на 33% меньше, чем годом ранее.
Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николай Филиппов связал динамику с изменениями условий выдачи. По его словам, январь 2026 года стал последним всплеском спроса на льготную ипотеку по старым условиям, февраль же отчётливо отразил изменения в программах с государственной поддержкой.
Новые правила семейной ипотеки вступили в силу с 1 февраля 2026 года
С 1 февраля 2026 года условия семейной ипотеки ужесточились. Программа строится вокруг принципа одного льготного кредита на семью и обязательного участия супругов в сделке.
Ключевые изменения:
- На семью можно оформить только один льготный кредит, включая все программы с господдержкой. Оформление нескольких субсидируемых ипотек на разных супругов больше не допускается.
- Супруги обязаны выступать созаёмщиками по одному кредиту. Исключение возможно, если один из супругов не является гражданином РФ.
Ранее выданные кредиты сохраняются: условия по ним не меняются, но оформить новые льготные займы после 1 февраля семьи с несколькими ипотеками уже не смогут.
Средняя сумма выданной ипотеки в феврале выросла на 1,5%
Согласно данным Объединённого кредитного бюро, средняя сумма льготного ипотечного кредита в феврале составила 5,75 млн рублей. В январе показатель был равен 5,84 млн рублей, а в феврале 2025 года — 5,63 млн рублей.
Средний срок льготной ипотеки в феврале снизился до 310 месяцев (25 лет 10 месяцев). В январе он составлял 330 месяцев (27 лет 6 месяцев), а годом ранее — 323 месяца (26 лет 11 месяцев).
- Максимальный срок кредитования зафиксирован в Астраханской области — 344 месяца (28 лет 8 месяцев).
- Минимальный — в Магаданской области: 229 месяцев (19 лет 1 месяц).
Сильнее всего спрос на льготную ипотеку упал в Москве и Санкт-Петербурге
Наиболее заметное снижение объёмов выдачи льготной ипотеки пришлось на две столицы.
- В Москве выдали 1,41 тыс. кредитов на 12,36 млрд рублей — это на 72% меньше по количеству и на 71% по объёму, чем в январе.
- В Санкт-Петербурге снижение составило 72% по количеству и 71% по объёму.
При этом самые крупные кредиты по-прежнему оформляются в столичных регионах: средняя сумма выданного кредита в Москве составила 8,77 млн рублей, в Московской области — 7,73 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 7,27 млн рублей.
Условия льготной ипотеки могут измениться ещё раз
Ранее льготную ипотеку можно было оформлять отдельно на каждого из супругов, что позволяло одной семье получать несколько субсидируемых кредитов. С 1 февраля 2026 года условия ужесточились: действует принцип одного льготного кредита на семью и обязательного участия обоих супругов в сделке.
В последнее время в России обсуждаются дополнительные изменения в программах льготной ипотеки.
В декабре 2025 года сообщалось, что в правительстве РФ рассматривается вариант введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от количества детей. Предполагалось, что при рождении первого ребёнка ставка могла бы составлять 10–12%, при втором — 6%, при третьем — 2–4%. Такой подход обсуждается как мера адресной поддержки семей.
Позднее, в январе 2026 года, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также сообщил о возможном переходе к дифференцированной ставке семейной ипотеки.
