Выдачу семейной ипотеки приостановили два крупных банка

Крупные российские банки начали приостанавливать выдачу кредитов по программе семейной ипотеки на фоне перехода к новым правилам с 1 февраля 2026 года. С этой даты вводится ограничение «одна семья — один льготный кредит». В Минфине подчёркивают: никаких ограничений для банков не вводилось — программа продолжает действовать.

Что меняется в семейной ипотеке с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки ужесточаются: программа будет строиться вокруг принципа одного льготного кредита на семью и обязательного совместного участия супругов.

Ключевые изменения программы:

Один льготный кредит на семью.

Оформить две субсидируемые ипотеки на разных супругов больше не получится. Ограничение действует не только для семейной ипотеки, но и в целом для программ с господдержкой — в сумме на семью разрешён один льготный кредит (семейная, ИЖС, IT-ипотека и другие). Обязательное созаёмство супругов.

Супруги, состоящие в браке, должны выступать созаёмщиками по одному кредиту. Схема, при которой сначала оформлялась льготная ипотека на одного супруга, а затем — на второго, будет запрещена. Исключение предусмотрено, если один из супругов не является гражданином РФ.

Все льготные ипотеки, заключённые до 1 февраля 2026 года, продолжают действовать на прежних условиях. Семьи, у которых уже есть два льготных кредита, сохраняют их, но оформить новые субсидируемые займы после 1 февраля 2026-го не смогут.

Банки берут паузу перед переходом на новые правила

Крупные игроки начали временно приостанавливать выдачу семейной ипотеки на фоне подготовки к новым условиям. По данным ТАСС, Россельхозбанк уже остановил приём заявок. По данным РИА Новостей, паузу взял и Т-Банк: как сообщили в пресс-службе, это связано с новыми правилами выдачи ипотеки, вступающими в силу с 1 февраля.

Руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» Т-Банка Иван Сафонов сообщил, что банк планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1–1,5 недели. По его словам, это необходимо для технической и продуктовой подготовки к изменениям условий программы.

Минфин: программа продолжает действовать без ограничений

В Минфине России заявили, что никаких ограничений для банков в выдаче кредитов по семейной ипотеке нет — льготная программа продолжает действовать.

В пресс-службе ведомства уточнили, что отдельные банки могут временно перенастраивать операционные процессы в связи с переходом на новые правила.

Актуальные условия выдачи кредитов в таких случаях рекомендуется уточнять непосредственно в кредитных организациях.

Комбинированные кредиты получат право на рефинансирование

Минфин также разъяснил, что заёмщики, оформившие комбинированные кредиты с участием льготных программ — семейной, дальневосточной или арктической ипотеки, — смогут рефинансировать рыночную часть кредита. Размер снижения ставки будет зависеть от условий конкретных рыночных программ банка.

Одновременно с этим планируется переход к дифференцированной ставке по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье.

Ставка по семейной ипотеке может зависеть от числа детей

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что сейчас семейная ипотека предоставляется под 6% вне зависимости от состава семьи. Такой подход, по его словам, не создаёт достаточных стимулов для роста рождаемости.

Предлагается привязать ставку к количеству детей:

при одном ребёнке — ставка 10%;

при двух детях — 6%;

при трёх детях — 4%;

В дальнейшей возможно снижение по мере уменьшения ключевой ставки. Также обсуждаются дополнительные меры поддержки, включая кредитные каникулы сроком до полутора лет для многодетных семей.