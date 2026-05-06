Социальный налоговый вычет в 2026 году: инструкция, по каким расходам и как оформить

Социальный налоговый вычет — это способ вернуть часть НДФЛ за «полезные» расходы: лечение, обучение, спорт, благотворительность или подтверждение профессиональной квалификации через независимый экзамен. Но государство возвращает не всё и не всем одинаково: сумма зависит от того, какой лимит установлен для конкретного вида расходов, по какой ставке удерживали НДФЛ и сколько налога человек заплатил за год. Вместе с экспертами разбираемся, за что можно получить вычет, какие документы собрать и как оформить возврат без налогового квеста.

Коротко о социальном налоговом вычете

Социальный налоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц после расходов на лечение, обучение, спорт, благотворительность и независимую оценку квалификации.

позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц после расходов на лечение, обучение, спорт, благотворительность и независимую оценку квалификации. Максимальный лимит расходов, с которых можно получить вычет : 150 тыс. рублей в год по большинству социальных вычетов. Отдельный лимит действует на обучение детей — до 110 тыс. рублей на каждого ребёнка. Налоговый вычет на благотворительность рассчитывают с суммы не больше 25% годового дохода, а на дорогостоящее лечение лимита нет.

: 150 тыс. рублей в год по большинству социальных вычетов. Отдельный лимит действует на обучение детей — до 110 тыс. рублей на каждого ребёнка. Налоговый вычет на благотворительность рассчитывают с суммы не больше 25% годового дохода, а на дорогостоящее лечение лимита нет. Максимальный возврат : при лимите расходов в 150 тыс. рублей можно вернуть от 19,5 до 33 тыс. рублей — в зависимости от ставки НДФЛ, то есть процента, по которому с дохода человека удерживали налог. Вернуть сумму больше удержанного за год налога не получится.

: при лимите расходов в 150 тыс. рублей можно вернуть от 19,5 до 33 тыс. рублей — в зависимости от ставки НДФЛ, то есть процента, по которому с дохода человека удерживали налог. Вернуть сумму больше удержанного за год налога не получится. Кто может оформить: налогоплательщик, который получает доход, облагаемый НДФЛ, сам оплатил расходы и может подтвердить оплату документами.

Что такое социальный налоговый вычет

Социальный налоговый вычет позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) после расходов на лечение, обучение, спорт, благотворительность, добровольное страхование, пенсионные взносы и подтверждение профессиональной квалификации через независимый экзамен. И это не отдельная выплата от государства, а способ уменьшить налоговую базу — сумму дохода, с которой рассчитывается НДФЛ. Благодаря социальному вычету можно вернуть часть налога, уже удержанного с зарплаты или другого дохода, облагаемого НДФЛ.

Право на социальный вычет есть только у тех, кто получает доход, облагаемый НДФЛ. Вернуть можно не больше той суммы налога, которую за год удержали с доходов или которую налогоплательщик заплатил сам. Если НДФЛ за год не было, возвращать просто нечего. Если налог удерживали только часть года, вычет всё равно можно оформить, но сумма возврата будет ограничена фактически уплаченным НДФЛ.

По расходам с 1 января 2024 года на большинство социальных вычетов распространяется общий лимит — 150 тыс. рублей в год. В него входят лечение, обучение, спорт, ДМС, добровольное страхование, пенсионные взносы и независимая оценка квалификации. На обучение детей действует отдельный лимит — до 110 тыс. рублей на каждого ребёнка. Налоговый вычет на благотворительность рассчитывают с суммы не больше 25% годового дохода, а на дорогостоящее лечение лимита нет.

За какие расходы можно получить социальный вычет

Основные правила предоставления социальных вычетов закреплены в статье 219 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Социальный вычет применяется к расходам, которые Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) относит к социально значимым:

медицинские услуги и ДМС — лечение в клиниках, покупка назначенных врачом лекарств, взносы по договорам добровольного медицинского страхования;

— лечение в клиниках, покупка назначенных врачом лекарств, взносы по договорам добровольного медицинского страхования; обучение — собственное образование, обучение детей, братьев, сестёр и супруга при соблюдении условий по возрасту и форме обучения;

— собственное образование, обучение детей, братьев, сестёр и супруга при соблюдении условий по возрасту и форме обучения; благотворительность — денежные пожертвования благотворительным, религиозным и другим некоммерческим организациям, указанным в НК РФ;

— денежные пожертвования благотворительным, религиозным и другим некоммерческим организациям, указанным в НК РФ; фитнес и спорт — оплата абонементов и тренировок в зале, бассейна, спортивных секций и других физкультурно-оздоровительных услуг у организаций и ИП, включённых в перечень Минспорта;

— оплата абонементов и тренировок в зале, бассейна, спортивных секций и других физкультурно-оздоровительных услуг у организаций и ИП, включённых в перечень Минспорта; добровольное страхование — взносы по договорам добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни;

— взносы по договорам добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни; независимая оценка квалификации — оплата экзамена или аттестации для подтверждения профессиональной квалификации.

Чтобы претендовать на вычет, нужно подтвердить расходы документами: договором, чеками, квитанциями или справкой об оплате услуг.

Медицинские услуги и ДМС

Социальный вычет можно оформить по расходам на лечение в государственных и частных клиниках, если медицинская организация имеет лицензию. К расходам на лечение относятся приёмы врачей, лабораторные исследования, стоматологические услуги, лечение в стационаре и другие платные медицинские услуги.

Лечение бывает обычным и дорогостоящим. Расходы на приём врача, анализы, обследования, стоматологию и другие платные услуги относятся к обычному лечению и входят в общий лимит социальных вычетов. На дорогостоящее лечение лимита по сумме нет, если услуга входит в перечень, утверждённый постановлением правительства № 458. С 1 января 2024 года расходы подтверждает справка об оплате медицинских услуг по установленной ФНС форме. В ней клиника указывает код: «1» — обычное лечение, «2» — дорогостоящее. Код важно проверить до подачи документов: если вместо «2» стоит «1», налоговая посчитает вычет в пределах общего лимита.

Налоговый вычет можно оформить и за расходы на лекарства, но препараты должны быть назначены врачом. И нужно будет приложить рецептурный бланк с печатью и подписью лечащего врача и платёжные документы, подтверждающие оплату, например чеки из аптеки.

К медицинским расходам также относятся взносы по договорам добровольного медицинского страхования. Вычет возможен, если договор оплачен за себя, супруга, родителей или детей, а страховая организация работает по лицензии.

Обучение

Социальный налоговый вычет предоставляется по расходам на собственное обучение в любой форме. Это может быть вуз, автошкола, курсы повышения квалификации или онлайн-обучение, если у образовательной организации есть действующая лицензия. Также можно вернуть налог за обучение детей, братьев, сестёр и супруга, но только в очной форме. За обучение детей вычет можно оформлять до того, как им исполнится 24 года.

Право на возврат налога даёт также онлайн-формат занятий. Для ФНС принципиально не то, как именно передаётся учебный материал, а очная форма программы и наличие у образовательной организации действующей лицензии. Альфия Ярулина Партнер юридической фирмы «АНП Зенит»

Благотворительность

Социальный вычет можно получить за денежные пожертвования в благотворительные и религиозные организации, социально ориентированные НКО и другие организации, перечисленные в статье 219 НК РФ. Налогоплательщик может уменьшить налоговую базу на сумму пожертвований, но не более чем на 25% годового дохода, а сами расходы на благотворительность не включаются в общий лимит социальных вычетов.

Вычет не применяется, если деньги переданы физическому лицу напрямую или плательщик получил взамен товар или услугу. Для получения вычета важна именно безвозмездность оказанной помощи.

Фитнес и спорт

Социальный вычет можно оформить по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, к которым относятся:

абонементы в фитнес-клубы;

занятия в бассейне;

спортивные секции;

групповые и индивидуальные тренировки.

Главное условие — спортивная организация или ИП должны входить в перечень Минспорта. Если услуги оказывает организация, не включённая в перечень, или оплата проходит неофициально, права на вычет у налогоплательщика нет.

Социальный вычет по расходам на спорт можно получить не только за себя и детей, но и за родителей-пенсионеров. Такой вычет можно заявить только по расходам, оплаченным с 1 января 2026 года: вернуть НДФЛ за абонементы и занятия, оплаченные раньше, не получится.

Независимая оценка квалификации

Независимая оценка квалификации — это проверка профессиональных знаний и навыков через специальный экзамен. Он подтверждает, что специалист соответствует требованиям профессионального стандарта: например, может работать по конкретной профессии или должности.

Зачем проводится оценка квалификации Независимая оценка квалификации может понадобиться, чтобы подтвердить уровень навыков специалиста при устройстве на работу, переходе на новую должность, допуске к отдельным видам работ или для повышения профессионального статуса.

Расходы на такой экзамен входят в общий лимит социальных вычетов. Вычет дают только в том случае, если человек сам оплатил услугу. Если экзамен оплатил работодатель, вернуть налог на доходы физических лиц по этим расходам нельзя.

Для подтверждения расходов понадобятся договор с центром оценки квалификаций, документы об оплате и сведения о результате экзамена, например свидетельство о квалификации.

Как получить социальный вычет

Социальный вычет можно получить тремя способами: через работодателя, через налоговую инспекцию или в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика. Способ зависит от того, когда оформляется вычет и передаёт ли предоставившая услуги организация сведения о расходах в ФНС.

Получение вычета у работодателя

Через работодателя социальный вычет можно получить до окончания года, в котором были понесены расходы.

Порядок оформления вычета через работодателя выглядит так:

Собрать документы, которые подтверждают расходы: договор с предоставившей услуги организацией, платёжные и другие документы, которые требуются в зависимости от вида вычета.

Подать в ФНС заявление о подтверждении права на социальный вычет. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика: «Каталог обращений» → «Запросить справку (документы)» → «Заявление о подтверждении права на получение социальных налоговых вычетов».

Дождаться окончания проверки. Налоговая рассматривает заявление и документы в течение 30 календарных дней, после чего направляет работодателю уведомление о праве на вычет.

Написать работодателю заявление о предоставлении вычета в свободной форме, заранее уточнив, получила ли бухгалтерия уведомление о праве на вычет.

После подачи заявления и уведомления ФНС бухгалтерия применяет вычет при расчёте зарплаты. Деньги не перечисляют работнику отдельным платежом: работодатель перестаёт удерживать НДФЛ с зарплаты, пока сумма вычета не будет использована. Если налоговая база для предоставления вычета превышает доход за оставшиеся месяцы года, остаток можно будет заявить через налоговую инспекцию после окончания года.

Через работодателя нельзя получить вычет на благотворительность. Такой вычет оформляется только через налоговую инспекцию по окончании года.

Получение вычета в налоговом органе

Через налоговую инспекцию социальный вычет получают после окончания года, в котором были понесены расходы. Налогоплательщику нужно подать декларацию 3-НДФЛ и заявление на предоставление налогового вычета. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика или при личном визите в инспекцию.

Для расходов с 1 января 2024 года основной подтверждающий документ — справка об оплате услуг или взносов по форме ФНС. Её выдают:

медицинские организации;

образовательные организации;

спортивные организации и ИП;

страховые организации;

негосударственные пенсионные фонды;

другие организации, на услуги которых оформляется социальный вычет.

Справка по форме ФНС подтверждает право на вычет и заменяет договор, платёжные документы и копию лицензии.

Для расходов, понесённых до 1 января 2024 года, действует прежний порядок. Обычно нужны:

договор;

платёжные документы;

копия лицензии, если сведения о ней не указаны в договоре.

По некоторым расходам понадобятся дополнительные документы:

для лекарств — рецепт или выписка из медицинских документов и чеки из аптеки;

— рецепт или выписка из медицинских документов и чеки из аптеки; для благотворительности — платёжные документы и подтверждение статуса организации;

— платёжные документы и подтверждение статуса организации; для оформления вычета за члена семьи — документы о родстве или браке;

— документы о родстве или браке; для вычета за обучение ребёнка старше 18 лет — подтверждение очной формы обучения от учебного заведения.

После подачи декларации налоговая проводит камеральную проверку. Если право на вычет подтверждено, сумму возврата перечисляют на банковский счёт, указанный в заявлении, либо отражают на едином налоговом счёте.

Подать декларацию можно в течение трёх лет после года оплаты расходов: в 2026 году можно заявить вычет по расходам за 2023, 2024 и 2025 годы.

Получение вычета в упрощённом порядке

Упрощённый порядок позволяет оформить вычет без подачи декларации 3-НДФЛ и без загрузки полного комплекта документов. Способ работает, если клиника, образовательная организация, фитнес-клуб, страховая компания или фонд передают данные в ФНС.

Если данные поступают в ФНС до 25 февраля следующего года, до 20 марта в личном кабинете налогоплательщика появится предзаполненное заявление, в котором нужно будет проверить и подтвердить личные данные и сумму вычета. Если данные поступают позже, заявление появится с опозданием.

Если организация, предоставившая услугу, не обменивается данными с ФНС автоматически, для оформления вычета налогоплательщику придётся попросить представителей организации передать данные в налоговую.

Если организация не может передать сведения в ФНС, вычет оформляют в обычном порядке — через декларацию 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов.

Если при заполнении декларации 3-НДФЛ или заявления на вычет в упрощённом порядке был указан банк и номер счёта для перечисления средств, то деньги поступят туда. Если в заявлении или при заполнении документов не были указаны банковские реквизиты для перечисления средств, деньги поступят на единый налоговый счёт (ЕНС). С этого счёта средства можно вывести на банковскую карту. Андрей Андропов Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов

Размер вычета и примеры расчёта

Размер социального вычета зависит от суммы расходов, лимита и ставки НДФЛ, по которой облагается доход. С 1 января 2025 года по основным доходам налоговых резидентов РФ действует прогрессивная шкала НДФЛ. Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к части, которая превышает порог предыдущей ставки.

Годовой доход Ставка НДФЛ До 2,4 млн рублей включительно 13% Свыше 2,4 млн до 5 млн рублей 15% Свыше 5 млн до 20 млн рублей 18% Свыше 20 млн до 50 млн рублей 20% Свыше 50 млн рублей 22%

Максимальные лимиты и ограничения

Вид расходов Лимит расходов для вычета Лечение, кроме дорогостоящего

Собственное обучение

Обучение супруга, брата или сестры

ДМС

Фитнес и спорт

Независимая оценка квалификации

Добровольное пенсионное страхование, страхование жизни, пенсионные взносы 150 000 рублей в год на все перечисленные виды расходов вместе Обучение ребёнка или подопечного 110 000 рублей в год на каждого ребёнка — сумма общая для обоих родителей Долгосрочные сбережения 400 тыс. рублей в год. Дорогостоящее лечение Без лимита, но в пределах уплаченного НДФЛ Благотворительность Не более 25% годового дохода

Лимит — это максимальная сумма расходов, которую налоговая учтёт при расчёте вычета. Если расходы меньше лимита, их учтут полностью. Если расходы больше лимита, сумму сверх лимита в расчёт не возьмут. Например, при лимите в 150 тыс. рублей расходы на 100 тыс. рублей учтут полностью, а из расходов на 200 тыс. рублей — только 150 тыс. рублей. Важно отметить, что 150 тыс. рублей — это общий лимит по большинству социальных вычетов за год, а не отдельный лимит на каждый расход.

Как рассчитать сумму своего вычета

Формула расчёта суммы вычета выглядит так:

сумма возврата = расходы в пределах лимита × ставка НДФЛ

Для общего лимита в 150 тыс. рублей максимальный возврат в зависимости от ставки НДФЛ составит:

Ставка НДФЛ Максимальный возврат по общему лимиту 13% 19 500 рублей 15% 22 500 рублей 18% 27 000 рублей 20% 30 000 рублей 22% 33 000 рублей

То же правило касается расчёта вычета за обучение ребёнка или подопечного на основе лимита в 110 тыс. рублей.

Ставка НДФЛ Максимальный возврат по лимиту на одного ребёнка 13% 14 300 рублей 15% 16 500 рублей 18% 19 800 рублей 20% 22 000 рублей 22% 24 200 рублей

Повышенный возврат возможен только в пределах дохода, который действительно облагался по повышенной ставке. Если доход лишь немного превысил порог, часть вычета может дать возврат по повышенной ставке, а оставшаяся часть — по более низкой.

Вернуть больше удержанного НДФЛ нельзя. Если по расчёту к возврату получилось 22 500 рублей, а за год с налогоплательщика удержали 18 000 рублей НДФЛ, вернуть получится только 18 000 рублей.

Пример расчёта на медицинских расходах

В 2025 году налогоплательщик оплатил стоматологическое лечение на 90 тыс. рублей и анализы на 20 тыс. рублей. Общие медицинские расходы составили 110 тыс. рублей. Услуги не относятся к дорогостоящему лечению, поэтому входят в общий лимит 150 тыс. рублей. Если годовой доход не превысил 2,4 млн рублей, применяется ставка 13%.

Показатель Сумма Медицинские расходы 110 000 рублей Расходы к вычету 110 000 рублей Ставка НДФЛ 13% Сумма возврата 14 300 рублей

Если годовой доход составил 2,8 млн рублей, часть дохода свыше 2,4 млн рублей облагается по ставке 15%. Такой части дохода достаточно, чтобы применить вычет 110 тыс. рублей по ставке 15%.

Показатель Сумма Медицинские расходы 110 000 рублей Расходы к вычету 110 000 рублей Ставка НДФЛ 15% Сумма возврата 16 500 рублей

Дорогостоящее лечение считают вне общего лимита на социальные вычеты. Если операция из установленного перечня стоила 400 тыс. рублей, вся сумма может попасть в вычет. При ставке 13% возврат составит 52 000 рублей, при ставке 15% — 60 000 рублей, если у налогоплательщика окажется достаточно дохода, облагаемого по такой ставке.

Пример расчёта на расходах на обучение

В 2025 году налогоплательщик оплатил собственное обучение на 120 тыс. рублей и фитнес на 50 тыс. рублей. Оба расхода входят в общий лимит 150 тыс. рублей.

Показатель Сумма Собственное обучение 120 000 рублей Фитнес 50 000 рублей Общая сумма расходов 170 000 рублей Расходы к вычету с учётом лимита 150 000 рублей

Если доход облагается по ставке 13%, возврат составит 19 500 рублей.

Обучение ребёнка считается по отдельному лимиту. Если родители оплатили очное обучение ребёнка на 130 тыс. рублей, к вычету примут 110 тыс. рублей. При ставке 13% возврат составит 14 300 рублей, при ставке 15% — 16 500 рублей, если у родителя есть доход, облагаемый по такой ставке.

Что изменилось в правилах получения вычета в 2025–2026 годах

С 1 января 2025 года социальные вычеты по расходам за 2024 год оформляются и в упрощённом порядке. Декларация 3-НДФЛ и комплект подтверждающих документов не нужны, если организация сама передала сведения в ФНС. В личном кабинете налогоплательщика появляется предзаполненное заявление, его нужно проверить и подписать. Если сведения в ФНС не поступили, вычет оформляют через декларацию 3-НДФЛ.

Онлайн-обучение теперь тоже даёт право на оформление вычета, если у образовательной организации есть лицензия, а оплаченная программа соответствует требованиям НК РФ.

Если вы купили курс на популярной онлайн-платформе, например обучение английскому или программированию, и у этой платформы есть лицензия на образовательную деятельность, то вы имеете полное право вернуть от 13 до 22% от стоимости этого курса. Форма обучения может быть онлайн, заочная или вечерняя — значения не имеет. Главное, чтобы была лицензия и оплата произведена лично. Андрей Андропов Руководитель налоговой практики адвокатского бюро «БВМП», член Ассоциации налоговых консультантов

С 1 января 2026 года социальный вычет за спорт распространяется на расходы за родителей-пенсионеров. До 2026 года вычет предоставлялся по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги только для себя, детей и подопечных. Новое правило применяется к расходам, оплаченным с 1 января 2026 года.

Для вычета за спорт должны выполняться следующие условия:

● родитель получает государственную пенсию в РФ;

● оплаченная услуга входит в перечень физкультурно-оздоровительных услуг;

● услугу оказывает организация или ИП из перечня Минспорта;

● расходы оплатил налогоплательщик, который заявляет вычет.