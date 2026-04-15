3-НДФЛ в 2026 году: как подать, получить вычет и избежать штрафов — полное руководство с комментариями экспертов

Декларация 3-НДФЛ в 2026 году нужна физлицам и ИП для отчёта перед налоговой о доходах и для оформления налоговых вычетов. Ошибиться легко на каждом этапе: от выбора и заполнения формы до расчёта итоговой суммы и своевременной отправки. В обзоре Russian Business — сроки, лимиты, правила заполнения и подачи, а также рекомендации юристов в области налогового права.

3-НДФЛ — это налоговая декларация для физических лиц, которую подают либо для отчёта о доходах, либо для оформления налоговых вычетов и возврата НДФЛ. Самостоятельно отчитаться о доходах нужно, если получен доход, с которого никто не удержал НДФЛ, — например, от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, подарка не от близкого родственника или из зарубежного источника.

Если 3-НДФЛ подаётся только для получения вычета, жёсткого дедлайна нет : подать декларацию можно в течение трёх лет после года, в котором были оплачены расходы, дающие право на вычет.

Способы подачи : онлайн через Личный кабинет ФНС, лично в инспекции, через МФЦ, а также по почте с описью вложения.

За несвоевременную подачу обязательной декларации — то есть 3-НДФЛ, которую подают, когда нужно самостоятельно отчитаться о доходах, — грозит штраф. За неуплату или неполную уплату налога налоговая может начислить пени и штраф. А при признаках умышленного уклонения от уплаты налога в крупном размере возможна и уголовная ответственность.

Что такое декларация 3-НДФЛ и зачем она нужна

Декларация 3-НДФЛ — это налоговая декларация для физических лиц. Она бывает обязательной и необязательной.

Обязательной 3-НДФЛ считается, если человек должен сам отчитаться о доходах, с которых никто не удержал НДФЛ, например от продажи имущества, сдачи жилья в аренду или дохода из-за границы.

Необязательной декларация становится, когда её подают только для получения налогового вычета и возврата уже уплаченного НДФЛ.

При обязательном декларировании важно уложиться в установленный срок, а при заявлении только вычетов жёсткой даты подачи нет.

Кто обязан подавать декларацию 3-НДФЛ

3-НДФЛ обязаны подать те, кто получил доход в предыдущем календарном году, с которого НДФЛ не был удержан автоматически и о котором налоговый агент — например, работодатель или другая выплачивающая доход организация — не сообщил в ФНС.

Согласно гл. 23 ч. 2 Налогового кодекса РФ, подавать 3-НДФЛ обязательно:

при продаже недвижимости , если на момент заключения сделки не истёк минимальный срок владения — 5 лет; срок сокращается до 3 лет, если: жильё было единственным на момент продажи; объект получен по наследству, в дар от близкого родственника или члена семьи, при приватизации или по договору пожизненного содержания с иждивением;

, если на момент заключения сделки не истёк минимальный срок владения — 5 лет; срок сокращается до 3 лет, если: продаже автомобиля и другого имущества , если срок владения оказался меньше 3 лет;

, если срок владения оказался меньше 3 лет; сдаче квартиры, дома, гаража или другого имущества в аренду ;

; получении доходов из зарубежных источников ;

; получении выигрышей , если сумма всех выигрышей за год превысила 4000 рублей. Налог удерживается автоматически, если выигранная сумма превышает 15 тыс. рублей, — налоговым агентом в таком случае выступает организатор лотереи, который сразу вычитает сумму налога и перечисляет остаток победителю;

, если сумма всех выигрышей за год превысила 4000 рублей. Налог удерживается автоматически, если выигранная сумма превышает 15 тыс. рублей, — налоговым агентом в таком случае выступает организатор лотереи, который сразу вычитает сумму налога и перечисляет остаток победителю; получении в дар от неблизких родственников или других физических лиц недвижимости, транспорта, акций, долей и паёв.

ИП на общей системе налогообложения (ОСНО) подают 3-НДФЛ, потому что на этом режиме они платят НДФЛ со своих доходов. Кроме того, у таких предпринимателей есть и другие обязательные платежи — например, НДС и страховые взносы. По ним тоже нужно отчитываться перед налоговой, но уже по другим формам.

Кто подаёт 3-НДФЛ добровольно

Добровольно 3-НДФЛ подают те, кто оформляет налоговый вычет в общем порядке через ФНС. Если вычет получают в упрощённом порядке через личный кабинет, декларация обычно не нужна: налоговая сама формирует предзаполненное заявление. Важно: это заявление на вычет, а не декларация 3-НДФЛ.

Кому не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ

Подача 3-НДФЛ не требуется, если налоговый агент — например, работодатель или другая выплачивающая доход организация — уже уплатил НДФЛ за налогоплательщика.

П. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ освобождает от необходимости декларировать доход:

при продаже недвижимости после истечения минимального срока владения ;

; продаже имущества , если доход укладывается в пределы, при которых декларацию можно не подавать: до 1 млн рублей за жильё и земельные участки и до 250 тыс. рублей — за иное имущество;

, если доход укладывается в пределы, при которых декларацию можно не подавать: до 1 млн рублей за жильё и земельные участки и до 250 тыс. рублей — за иное имущество; получении подарков от близких родственников и членов семьи, включая ценное имущество.

Близкими родственниками и членами семьи, согласно ст. 14 Семейного кодекса РФ, считаются супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновлённые, дедушки, бабушки и внуки, а также братья и сёстры, в том числе если общий родитель только один.

Сроки подачи декларации и уплаты налога в 2026 году

Крайний срок подачи 3-НДФЛ для доходов, полученных в 2025 году, которые подлежат декларированию, — 30 апреля 2026 года. Уплатить налог после подачи декларации нужно не позднее 15 июля 2026 года. На добровольную подачу 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов установленные сроки не распространяются.

Ответственность за нарушение сроков

За нарушение срока подачи 3-НДФЛ о доходах, подлежащих декларированию, штраф рассчитывают по ст. 119 НК РФ — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, максимум 30% от всей суммы и не менее 1000 рублей.

Если нарушить срок уплаты налога, 15 июля, со следующего дня начнут начисляться пени: согласно п. 4 ст. 75 НК РФ, за каждый день просрочки к сумме недоимки физлицам и ИП прибавляют 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ.

На 15 апреля 2026 года при ключевой ставке ЦБ 15% пени для ИП и физлица составляют 0,05% в день от суммы недоимки: например, при долге в 100 тыс. рублей — 50 рублей в день.

Тип подачи Крайний срок в 2026 году Что будет при опоздании Декларация по доходам, которые подлежат декларированию 30 апреля Штраф — 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от всей суммы и не менее 1000 рублей Уплата налога с доходов, подлежащих декларированию 15 июля Пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки Декларация для получения налогового вычета Дедлайна нет Вернуть НДФЛ можно в течение трёх лет после года, в котором возникло право на вычет

Если налоговый агент — работодатель или заказчик — не удержал НДФЛ с зарплаты или гонорара, но сам сообщил об этом в налоговую, обязанность подать 3-НДФЛ у работника или исполнителя не возникает: в такой ситуации ФНС сама направит уведомление налогоплательщику о том, что он должен доплатить налог, а срок уплаты будет продлён до 1 декабря 2026 года.

Если долг по налогам на доход, обязательный к декларированию, не погасить, ФНС может списать деньги со счетов или взыскать сумму за счёт имущества. С 1 ноября 2025 года для граждан РФ действует и внесудебный порядок взыскания, если долг не оспорить. ФНС может заблокировать сумму долга на банковских счетах должника до момента погашения. Если гражданин не согласен с начисленной суммой налога, он может подать в ФНС заявление о перерасчёте или жалобу через Личный кабинет налогоплательщика, по почте или в инспекции в течение 30 рабочих дней. После обращения взыскание не применяется, и налоговая передаёт материалы для разбирательства в суд.

Если долг по налогам возник после камеральной проверки, гражданин оспаривает само решение инспекции — подаёт апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган через ту инспекцию, которая вынесла решение. Если из налоговой приходит официальный отказ в перерасчёте или налоговая оставила жалобу без удовлетворения в течение положенных 30 дней, у физлица будет ещё 30 дней с момента отказа или окончания срока рассмотрения жалобы инспекцией, чтобы заявить возражения в виде уведомления о несогласии через Личный кабинет налогоплательщика или по почте. После отправки уведомления спорная задолженность тоже разбирается в судебном порядке: налоговый орган взыскивает спорную задолженность через суд, где налогоплательщик может её оспорить.

За уклонение от уплаты налога на доходы в крупном размере — когда сумма неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов превышает 2,7 млн рублей за три финансовых года подряд — для физлиц предусмотрена даже уголовная ответственность по ст. 198 УК РФ, а также налоговая ответственность — по ст. 119 и 122 НК РФ. Физлицу может грозить:

штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере дохода за 1–2 года;

принудительные работы сроком до 1 года;

арест на срок до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 1 года.

Если размер долга по налогам будет признан особо крупным — превысит 13,5 млн рублей за три финансовых года подряд:

штраф от 200 до 500 тыс. рублей или в размере дохода за 1,5–3 года;

принудительные работы сроком до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет.

Для ИП за уклонение от уплаты налога на доход, помимо ответственности, предусмотренной для физлиц, грозит приостановление операций по счетам, согласно ст. 76 НК РФ.

Что изменилось в правилах 3-НДФЛ в 2025–2026 году

В 2025–2026 годах изменились и форма декларации 3-НДФЛ, и правила расчёта налога. С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ: ставка теперь зависит от размера дохода и может составлять 13, 15, 18, 20 или 22%. Поэтому при заполнении 3-НДФЛ важно учитывать не только сам доход, но и то, по какой ставке он облагается.

Обновления в налоговых вычетах и лимитах

Общий лимит социальных налоговых вычетов (по собственному обучению, лечению, лекарствам, фитнесу и ряду других расходов) вырос с 120 до 150 тыс. рублей в год, а лимит вычета на обучение детей — до 110 тыс. рублей на каждого ребёнка. С 1 января 2024 года в социальный вычет также включили очное обучение супруга или супруги и онлайн-курсы от школ с лицензией — на него распространяется общий лимит в 150 тыс. рублей. А с 1 января 2025 года изменилась система расчёта стандартных вычетов на детей: с 1400 до 2800 рублей на второго ребёнка и с 3000 до 6000 рублей — на третьего и последующих. Одновременно подняли порог дохода, до которого действует детский вычет, на каждого из родителей — с 350 до 450 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2025 года был введён новый вид стандартного налогового вычета за выполнение нормативов ГТО в своей демографической группе — 18 тыс. рублей: на эту сумму уменьшается налоговая база для расчёта НДФЛ за тот год, в котором налогоплательщик выполнил норматив.

Наконец, с 1 января 2025 года налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан были выделены в самостоятельную категорию. В неё вошли, в частности, взносы по договорам долгосрочных сбережений, договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и пополнение индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых после 1 января 2024 года. Установлен общий лимит суммы взносов, которую можно учесть для вычета за год, — не более 400 тыс. рублей. В зависимости от ставки НДФЛ максимальная сумма к возврату составит от 52 тыс. рублей при НДФЛ 13% до 88 тыс. рублей при НДФЛ 22%.

Новые формы и цифровизация

Новую форму 3-НДФЛ для декларирования доходов за 2025 год утвердили приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@. Юрист Мария Белоногова отмечает, что теперь декларацию, заполненную на устаревшем бланке, налоговая не примет.

Форму переделали под новую систему налогообложения. В разделе 2 появилось поле «Код группы дохода», а строки, рассчитанные под прежнюю шкалу налогообложения, убрали. Для дивидендов, продажи имущества, операций с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и процентов по вкладам действует шкала расчёта: 13% до 2,4 млн рублей и 15% с суммы свыше 2,4 млн.

Упрощённый порядок оформления налогового вычета через Личный кабинет распространился на социальные расходы, понесённые после 1 января 2024 года, и на долгосрочные сбережения с 1 января 2025 года. Налоговая сама формирует предзаполненное заявление после получения сведений от банка, фонда, клиники, вуза или другой организации.

Для социальных вычетов упрощённый порядок применяется к расходам, понесённым с 1 января 2024 года. Тогда же для социальных вычетов ввели унифицированные справки ФНС, которые заменяют прежний набор документов в виде договоров, чеков и лицензий. А если организация, оказавшая услугу, сама передаёт сведения о расходах в налоговую в электронном виде, необходимость подавать 3-НДФЛ и прикладывать подтверждения в бумажном или электронном виде отпадает. Проверка права на налоговый вычет, заявленный в упрощённом порядке, занимает один месяц вместо трёх.

Налоговые вычеты: виды, условия и расчёт возврата

Налоговые вычеты бывают стандартными, социальными, имущественными, инвестиционными, на долгосрочные сбережения, по ценным бумагам и финансовым инструментам.

Стандартные вычеты

К стандартным вычетам относятся налоговые вычеты на детей, льготы для отдельных категорий налогоплательщиков из ст. 218 НК РФ — например, для ветеранов и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, — а также вычет за выполнение нормативов ГТО в своей возрастной категории.

Лимиты. Размер детского вычета зависит от количества детей: 1400 рублей в месяц на первого ребёнка, 2800 рублей — на второго, 6000 рублей — на третьего и последующих. Отдельно предусмотрен вычет 12 000 рублей на ребёнка-инвалида. Детский вычет предоставляют, пока доход родителя, который его получает, с начала года не превысит 450 тыс. рублей. Если вычет оформляют оба родителя, этот лимит применяют к каждому отдельно. За сдачу нормативов ГТО можно уменьшить налогооблагаемый доход на 18 тыс. рублей в том году, когда пройден медосмотр и получен знак отличия.

Сколько можно вернуть. Стандартный вычет не выплачивают отдельно — он просто уменьшает доход, с которого считают НДФЛ. Поэтому выгода равна сумме вычета, умноженной на ставку налога. Например, вычет 1400 рублей на первого ребёнка уменьшает налог на 182 рубля в месяц при ставке 13% и на 308 рублей при ставке 22%. Вычет за ГТО работает по тому же принципу: 18 тыс. рублей уменьшают налогооблагаемый доход, что при ставке 13% даёт экономию 2340 рублей.

Важно. Стандартный вычет можно оформить через работодателя, и тогда НДФЛ из зарплаты удерживают в меньшем размере. Если вычет за предыдущий налоговый период не был оформлен через работодателя или же работодатель предоставил его не в полном размере, вернуть переплату можно, подав декларацию 3-НДФЛ по окончании года.

Имущественные вычеты

Имущественный вычет можно получить при покупке или строительстве жилья, а также по уплаченным процентам по ипотеке.

Лимиты. Для вычета на покупку жилья учитывают расходы в пределах 2 млн рублей, для вычета по ипотечным процентам — в пределах 3 млн рублей.

Сколько можно вернуть. По расходам на покупку жилья действует лимит вычета 2 млн рублей, по ипотечным процентам — 3 млн рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволяет вернуть до 260 тыс. рублей за покупку жилья и до 390 тыс. рублей по процентам. Это не годовой, а общий максимум по каждому виду вычета: если за один год весь вычет использовать не удалось, остаток можно переносить на следующие годы. С 2025 года максимальная сумма возврата зависит от ставки НДФЛ: чем она выше, тем больше можно вернуть в пределах установленного лимита.

Важно. Если лимит вычета за покупку жилья использован не полностью, остаток можно перенести на другой объект. С ипотечными процентами так не получится: вычет дают только один раз и только по одному объекту. Если банк сам передал данные в ФНС, вычет за покупку жилья и ипотечные проценты можно оформить через личный кабинет налогоплательщика по упрощённой схеме.

Социальные вычеты

К социальным вычетам относится оплата лечения, покупка лекарств, оформление полиса ДМС, оплата собственного обучения, обучения супруга или супруги, фитнеса, уплата пенсионных и страховых взносов. Обучение детей также входит в социальные вычеты, но рассчитывается исходя из отдельного лимита на каждого ребёнка.

Лимиты. 150 тыс. рублей в год на все виды социальных расходов суммарно. По обучению детей действует отдельный лимит расходов — 110 тыс. рублей на каждого ребёнка. На дорогостоящие виды лечения ограничений нет: налоговый вычет на оплату такого лечения рассчитывается отдельно без привязки к лимитам.

Сколько можно вернуть. Сколько именно получится вернуть, зависит от ставки НДФЛ. При ставке 13% по общему лимиту социальных вычетов можно вернуть до 19,5 тыс. рублей, а по расходам на обучение ребёнка — до 14,3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Так как по дорогостоящему лечению фиксированного лимита нет, сумма возврата зависит от реальных расходов и от того, сколько НДФЛ заплатили за год. Вернуть больше, чем перечислили в бюджет, нельзя.

Важно. Неиспользованный остаток лимитов на социальные вычеты и на обучение детей на следующий год не переносится. По расходам с 1 января 2024 года для подтверждения некоторых социальных вычетов используют унифицированные справки. Для расходов на лечение это справка по форме КНД 1151156. Вычет по медицинским услугам дают только по тем услугам, которые входят в перечень Правительства № 201. Социальный налоговый вычет можно оформить упрощённым способом через личный кабинет налогоплательщика, если организация, оказывающая услуги, сама передаёт сведения в ФНС.

Инвестиционные вычеты

Инвестиционный вычет можно получить по уплаченным взносам на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) старого типа, если он был открыт не позднее 31 декабря 2023 года.

Лимиты. Для вычета учитывают не больше 400 тыс. рублей взносов на ИИС за год.

Сколько можно вернуть. Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, и может составить от 52 до 88 тыс. рублей.

Важно. По одному ИИС старого типа нужно выбрать один из двух вариантов: вернуть налог с внесённых денег или не платить НДФЛ с дохода при закрытии счёта. Использовать оба варианта сразу по одному счёту нельзя. Если брокер или другой участник рынка передаёт сведения в ФНС, оформить вычет можно в упрощённом порядке.

Вычеты на долгосрочные сбережения

Данный тип вычета, согласно ст. 219.2 НК РФ, можно получить со взносов по договорам долгосрочных сбережений, отдельным пенсионным программам и ИИС нового типа.

Лимиты. Для расчёта учитывают не больше 400 тыс. рублей взносов за год.

Сколько можно вернуть. Сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика: при ставке 13% можно вернуть до 52 тыс. рублей, при ставке 22% — до 88 тыс. рублей. По отдельным инвестиционным инструментам действуют специальные правила и лимиты.

Важно. У налоговых вычетов на долгосрочные сбережения больше особенностей в оформлении и получении, чем у других вычетов. Перед подачей заявления на вычет нужно проверить, когда открыт счёт или заключён договор, какой минимальный срок по нему действует, не нарушены ли условия для получения вычета и не превышены ли ограничения по количеству одновременно открытых продуктов. Для разных инвестиционных инструментов в статье 219.2 НК РФ действуют свои правила, поэтому ориентироваться только на общий лимит недостаточно.

Документы для подтверждения права на налоговый вычет

Набор документов зависит от вида вычета. Базовый пакет выглядит так:

декларация 3-НДФЛ за заявляемый налоговый период, если вычет оформляют не в упрощённом порядке и не через работодателя;

справка о доходах и суммах налога физлица от работодателя, если сведения не были переданы ФНС автоматически.

В зависимости от вида вычета могут понадобиться дополнительные документы:

для имущественного вычета — договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН и платёжные документы; при оформлении вычета на ипотечные проценты дополнительно понадобится подтверждение уплаты;

— договор купли-продажи или долевого участия, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН и платёжные документы; при оформлении вычета на ипотечные проценты дополнительно понадобится подтверждение уплаты; для социального вычета — унифицированная справка об оплате услуг или уплате взносов; по расходам, понесённым до 1 января 2024 года, по-прежнему могут понадобиться договор, лицензия и чеки; для лекарств — рецепт, выписанный врачом на рецептурном бланке, если он требуется по правилам вычета;

для социального вычета — унифицированная справка об оплате услуг или уплате взносов; по расходам, понесённым до 1 января 2024 года, по-прежнему могут понадобиться договор, лицензия и чеки; для лекарств — рецепт, выписанный врачом на рецептурном бланке, если он требуется по правилам вычета;

— свидетельства о рождении, справка об инвалидности, справка об очном обучении, документы об опеке или статусе единственного родителя; для инвестиционного вычета — договор на ведение ИИС или договор брокерского обслуживания и документы, подтверждающие зачисление денег на счёт;

заявление на возврат налога и реквизиты счёта, открытого на имя самого заявителя, если деньги возвращают через декларацию.

Если организация, банк, брокер, фонд, клиника или вуз уже передали сведения в ФНС в электронном виде, часть документов может не понадобиться, например копии договоров, чеки и лицензии: в Личном кабинете налогоплательщика появится предзаполненное заявление на вычет с учётом полученных данных.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Прежде всего, нужно определить, что именно нужно заявить, — доход, облагаемый НДФЛ, но не заявленный работодателем или заказчиком, налоговый вычет или оба основания сразу, — и за какой период. Затем можно выбирать, какой бланк заполнить. В 2026 году для доходов за 2025 год, облагаемых НДФЛ, используют только актуальную форму, утверждённую приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913@.

Общие требования к заполнению формы

Основа декларации — титульный лист, разделы 1 и 2. Остальные приложения заполняют по ситуации: в зависимости от вида дохода, облагаемого НДФЛ, налогового вычета и источника выплаты — российского или иностранного. Суммы налога в декларации указывают в полных рублях: меньше 50 копеек отбрасывают, 50 копеек и больше округляют до рубля.

Для бумажной версии действуют базовые правила:

бланк распечатывают в пустом виде и заполняют от руки либо распечатывают предзаполненный вариант;

используют синие или чёрные чернила;

двусторонняя печать на одном листе и исправления корректором не допускаются.

Если в расчётах обнаружена ошибка, рекомендуется заново подать корректный экземпляр или уточнённую декларацию, а не вносить исправления в старый лист вручную.

Где взять бланк и актуальную форму

Актуальный бланк, порядок заполнения, формат для электронной отправки и примеры по типовым ситуациям собраны на сайте ФНС в разделе с формами деклараций по НДФЛ. Там же размещены образцы заполнения заявлений для получения имущественных, социальных, стандартных и инвестиционных вычетов.

Доходы и вычеты: где и какие поля заполнять

Титульный лист — сведения о декларации и самом налогоплательщике: год, номер корректировки, код инспекции, Ф. И. О., ИНН, дату рождения, паспортные и контактные данные.

Раздел 2 — расчёт налоговой базы с перечислением источников дохода и суммы налога.

Раздел 1 — итог по декларации: сколько должен доплатить налогоплательщик, или сколько должна вернуть налоговая.

Дальше заполняют только те приложения, которые относятся к цели заполнения декларации:

Приложение 1 — доходы от источников в России.

Приложение 2 — доходы от источников за рубежом.

Приложение 3 — доходы от предпринимательской деятельности, адвокатской практики и другой частной практики, а также профессиональные вычеты.

Приложение 5 — стандартные, социальные и инвестиционные вычеты, а также вычеты на долгосрочные сбережения.

Приложение 6 — имущественные вычеты при продаже имущества и имущественных прав.

Приложение 7 — имущественный вычет при покупке или строительстве жилья и по ипотечным процентам.

Инструкция по заполнению на бумаге

Взять актуальный бланк 3-НДФЛ за 2025 год на сайте ФНС. Заполнить титульный лист. Заполнить раздел 2: здесь рассчитывают налоговую базу и сумму налога. Сначала считают доходы, расходы, заносят уже оформленные на момент подачи 3-НДФЛ налоговые вычеты и получившуюся ставку налогообложения, затем выводят итог: сколько нужно доплатить в бюджет или сколько налоговая должна вернуть. Заполнить раздел 1: в нём показывают итоговую сумму к уплате в бюджет или к возврату на счёт налогоплательщика. Заполнить те приложения, которые соответствуют цели подачи декларации. Лишние листы включать не нужно. Проверить, совпадают ли данные декларации с подтверждающими документами: справками о доходах, договорами, чеками, выписками и другими основаниями для вычета.

Электронное заполнение: через Личный кабинет налогоплательщика или программу ФНС

При подаче электронной формы часть данных может подгрузиться автоматически, а система поможет не пропустить обязательные поля. Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно в Личном кабинете налогоплательщика, в программе ФНС «Декларация», а потом загрузить готовый файл при подаче заявления онлайн на сайте ФНС.

Зайти в Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Вход возможен по логину и паролю из налоговой или через подтверждённую учётную запись «Госуслуг». Открыть вкладку «Доходы», затем раздел «Декларации» и нажать «Подать декларацию». Выбрать цель подачи: декларирование дохода, облагаемого НДФЛ, получение налогового вычета или загрузка уже подготовленного файла. Проверить предзаполненные данные: персональные сведения, сведения о доходах и удержанном налоге. Автозаполнение ускоряет работу, но лучше проверить правильность внесённых данных вручную. Если в декларации предполагается мало страниц, заполнить её можно прямо в сервисе ФНС по подсказкам системы. Если декларация объёмная или есть необходимость заполнить её офлайн, можно скачать программу «Декларация-2025». Она автоматически формирует 3-НДФЛ и проверяет корректность введённых данных. После заполнения в программе — загрузить файл в Личный кабинет и отправить вместе с приложениями. Если после отправки обнаружилась ошибка, в Личном кабинете можно подать уточнённую декларацию.

Юрист Мария Белоногова уточняет, что электронные сервисы ФНС помогают снизить риск возникновения технических ошибок: всплывающие подсказки при заполнении позволят правильно указать инспекцию, заполнить все обязательные поля и приложить только нужные документы.

Как подать декларацию 3-НДФЛ

Помимо дистанционного способа подачи 3-НДФЛ через сайт ФНС, существует ещё два: лично и по почте.

Лично в инспекции ФНС или через представителя

Финансовый консультант страховой компании «Эверия Лайф» Евгения Будённая называет очную подачу декларации удобным вариантом для тех, кому спокойнее взаимодействовать с инспекцией лично. Для подачи через представителя она рекомендует заранее проверить доверенность и комплект документов, чтобы не получить формальный отказ в приёме.

Записаться на приём можно заранее через сервис ФНС «Онлайн-запись на приём в инспекцию». К назначенному дню нужно подготовить декларацию и подтверждающие документы. Для того чтобы попасть в инспекцию, может потребоваться паспорт. Также необходимо приготовить второй экземпляр или копию сопроводительного письма, составленного в свободной форме, чтобы на нём поставили отметку о приёме.

Сопроводительное письмо нужно, чтобы коротко объяснить налоговой, какие документы направлены вместе с декларацией и чего они касаются или почему нет документов, которые инспекция запрашивала. Письмо обычно прикладывают при ответе на требование ФНС или при подаче уточнённой декларации, чтобы инспектору сразу был понятен контекст.

Отправка декларации по почте

Отправка по почте предусмотрена для тех случаев, когда у налогоплательщика нет доступа к Личному кабинету, а налоговая инспекция находится далеко. Для отправки 3-НДФЛ почтой необходимо:

Заполнить декларацию и подготовить копии подтверждающих документов. Отправить комплект почтовым отправлением с описью вложения. По закону наличие описи обязательно. Сохранить квитанцию об отправке и копию описи: именно они подтверждают факт и дату подачи. Днём представления декларации будет считаться дата отправки по почтовому штемпелю.

Финансовый консультант страховой компании «Эверия Лайф» Евгения Будённая советует использовать почту только тогда, когда онлайн-подача недоступна, и обязательно сохранять подтверждение отправки. Иначе потом будет сложно доказать, что декларацию подали вовремя.

Как отследить статус проверки декларации

После подачи декларации начинается камеральная проверка. Если инспекция находит ошибки или расхождения между указанными данными и данными в базе ФНС, то вправе запросить пояснения или исправления.

Следить за статусом проверки можно в Личном кабинете, где отображаются этапы проверки, регистрационные данные декларации и итоговое решение — например, об одобрении вычета или об отказе. Если декларация была подана лично, узнать статус можно по телефону отделения ФНС, в которое была подана декларация.