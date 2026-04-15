Рынок легковых авто в России выйдет из стагнации только в 2027 году — пока продажи остаются на уровне 1,3 млн машин

В 2026-м рынок новых легковых автомобилей в России останется на уровне прошлого года — около 1,33 млн машин, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Oks Labs. По оценкам экспертов, продажи начнут расти только через год и достигнут 1,52 млн автомобилей. В 2028 году рынок может вырасти ещё на 8% — до 1,64 млн.

При оптимистичном сценарии рост рынка легковых авто в 2026 году составит 6%

Аналитики Oks Labs строят свой прогноз состояния автомобильного рынка на основе трёх ключевых показателей:

ключевой ставки ЦБ — она влияет на стоимость автокредитов,

индекса потребительской уверенности — он отражает ощущения населения от текущего состояния экономики и ожидания на будущее,

цены нефти Urals — влияет на состояние экономики.

Аналитики составили два сценария, по которым, по их мнению, могут меняться продажи легковых авто в России. В оптимистичном варианте рынок покажет рост уже в 2026 году:

2026 год — 1,41 млн авто: +6% за год,

2027 год — 1,6 млн: +13% за год,

2028 год — 1,72 млн: +8% за год.

В пессимистичном сценарии продажи могут снизиться в 2026 году, но после — будут расти:

2026 год — 1,17 млн авто: -12% за год;

2027 год — 1,36 млн: +13% за год;

2028 год — 1,48 млн: +9% за год.

Автостат ожидает, что в этом году продажи новых машин останутся на уровне 2025 года — около 1,3 млн единиц.

В 2025 году рынок легковых авто снизился из-за макроэкономической неопределённости

Снижение рынка в 2025 году на 16% аналитики связывают с макроэкономической неопределённостью. Покупатели откладывали крупные покупки и предпочитали сохранять средства на фоне высоких ставок по депозитам.

Дополнительным фактором сокращения рынка новых легковых автомобилей в 2025-м стал очень высокий спрос годом ранее — продажи машин увеличились перед повышением утилизационного сбора.

Эксперты отмечают, что восстановление рынка напрямую зависит от доступности автокредитов. Большинство машин россияне приобретают за средства, которые они заняли у банка. Поэтому рост продаж на авторынке произойдёт, если ставки на кредиты упадут примерно до 10%. По итогам прошлого года средняя полная стоимость кредита составила более 30%.

Одновременно средняя цена легковых автомобилей продолжает расти:

в декабре 2025 года она составляла 3,48 млн рублей,

в марте 2026 года — 3,54 млн рублей.

1,5 млн проданных машин недостаточно для обновления автопарка в РФ

Дополнительное влияние на рынок легкового транспорта оказывают локализация производства автомобилей и программы льготного автокредитования и лизинга.

По оценкам отрасли, продажи должны достигать около 3 млн машин в год. Поэтому восстановления до 1,5 млн автомобилей будет недостаточно для полноценного обновления автопарка в России.