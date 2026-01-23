Интерес россиян к кредитам просел на 37% в 2025-м

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» подвёл итоги 2025 года на рынке розничного кредитования. Согласно анализу, интерес россиян к кредитам снизился примерно на 37% по сравнению с 2024-м. Среди причин называют высокие ставки и ужесточение требований банков к заёмщикам.

Отложенный спрос повлиял на высокую динамику рынка кредитования

Начало 2025 года оказалось для кредитного рынка относительно активным. В январе, по данным «Выберу.ру», количество заявок превышало уровень января 2024 года примерно на 35%, в феврале рост составил 33%, а в марте — 27% год к году.

Такую динамику в «Выберу.ру» связывают с эффектом отложенного спроса: часть заёмщиков, не успевших оформить кредиты в конце 2024 года, вышли на рынок в первые месяцы нового года. Дополнительным фактором стало стремление зафиксировать условия кредитования до возможного ужесточения политики банков и регулятора.

Рынок начал снижение весной 2025 года

Уже весной 2025-го ситуация начала меняться. В апреле спрос на кредиты всё ещё оставался выше прошлогоднего уровня — на 10%, однако в мае рынок перешёл к снижению: количество заявок оказалось на 6% ниже, чем годом ранее.

Это стало первым сигналом исчерпания платёжеспособного спроса. Высокие процентные ставки и рост долговой нагрузки начали заметно ограничивать возможности заёмщиков, прежде всего в сегменте необеспеченных потребительских кредитов.

Летом 2025 года на рынке сформировался негативный тренд

В летние месяцы спад усилился. В июне спрос на кредиты оказался ниже прошлогоднего уровня на 9%, а в июле падение ускорилось до 30%.

По данным «Выберу.ру», во многом это было связано с ограничением Банком России выдачи рискованных кредитов. С 1 июля 2025 года регулятор сохранил жёсткие лимиты по наиболее рискованным сегментам розничного кредитования, включая кредиты заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Банки продолжили строго подходить к скорингу, что снизило как фактические выдачи, так и интерес клиентов к подаче заявок.

Ожидание снижения ключевой ставки сказалось на снижении спроса

По данным «Выберу.ру», во второй половине года всё больше заёмщиков рассчитывали на возможное снижение ключевой ставки и предпочитали отложить решение о кредите. Охлаждение спроса продолжилось.

В августе и сентябре количество заявок было ниже показателей прошлого года на 35%, в октябре разрыв сохранился на сопоставимом уровне, а в ноябре снижение достигло 36%.

Декабрь стал самым слабым месяцем 2025 года: спрос оказался почти на 37% ниже, чем годом ранее. По данным «Выберу.ру», для рынка кредитования, где конец года обычно поддерживается сезонными расходами и предновогодними покупками, такой результат стал показателем глубины спада.

В 2026 году рынок кредитования не вернётся к уровню 2024-го

Генеральный директор «Выберу.ру» Григорий Бурденко отметил, что сохранение жёстких лимитов по розничному кредитованию как минимум на начало 2026 года будет и дальше сдерживать восстановление спроса.

В базовом сценарии Банка России ключевая ставка может снизиться до 12–13%, а при более благоприятном развитии — до 10,5–12%. Даже в этом случае, по оценке Григория Бурденко, речь будет идти о медленном восстановлении, а не о возврате к уровням 2024 года.

Контекст

В 2025 году средняя сумма кредита наличными, которую планировали взять россияне, составила 730 тыс. рублей, следует из данных маркетплейса «Финуслуги». Самые крупные суммы запрашивали жители Татарстана (1,2 млн рублей), Москвы (1,1 млн рублей) и Московской области (959,9 тыс. рублей).

В течение года сокращались и сроки кредитов — с 44 месяцев в первом квартале до 30,9 месяца в четвёртом. По итогам года средний срок кредита наличными составил 38,8 месяца, при средней полной стоимости кредита 30,79% годовых. На этом фоне россияне активно устанавливали самозапреты на кредиты: к концу года ограничения действовали у 17,3 млн человек.