Средняя сумма запрашиваемого кредита в 2025-м — 730 тыс. ₽

В 2025 году средняя сумма кредита наличными, которую хотели взять в долг россияне, составила 730 тыс. рублей. Самые крупные суммы запрашивали жители Татарстана, Москвы и Московской области — порядка 1 млн рублей, следует из исследования финансового маркетплейса «Финуслуги». За год средний срок выплаты кредита сократился и составил около 30 месяцев.

1,1 млн рублей — средняя сумма, которую запрашивали в Москве

Размер кредитов заметно различался в зависимости от региона. Наибольшие суммы запрашивали брали жители Татарстана — в среднем 1,2 млн рублей. На втором месте оказалась Москва с показателем 1,1 млн рублей, на третьем — Московская область, где средняя запрошенная сумма составила 959,9 тыс. рублей.

В то же время в ряде регионов россияне запрашивали более скромные суммы. Так, в Ставропольском крае средний размер кредита составил 268 тыс. рублей, в Алтайском крае — 506 тыс. рублей, в Кемеровской области — 529 тыс. рублей.

Сроки кредитов сокращались в течение года

В течение года также наблюдалось устойчивое сокращение сроков выплаты кредитов. Если в первом квартале 2025 года заемщики в среднем запрашивали деньги на 44,06 месяца, то к четвертому кварталу этот показатель снизился до 30,91 месяца.По итогам года, по расчетам «Финуслуг», средний срок запрашиваемого кредита наличными составил 38,79 месяца — около 3,2 года.

Средний возраст человека, подающего заявку на кредит, составил 37 лет. Почти половина заемщиков — более 46% — имеют высшее образование. Мужчины оформляли кредиты заметно чаще женщин: на них пришлось 67,4% заявок, тогда как доля женщин составила 32,6%.

Полная стоимость кредита превышала 30%

В конце 2025 года потребительские кредиты оставались дорогими. По данным Финуслуг, средняя полная стоимость кредита наличными в крупнейших банках составляла 30,79% годовых.

Этот показатель учитывает не только процентную ставку, но и все дополнительные расходы для заёмщика. В них входят комиссии, страховки и сопутствующие платежи.

Контекст

На фоне высокого спроса на кредиты в 2025 году россияне одновременно активно использовали инструменты финансовой защиты. По данным Объединённого кредитного бюро, за год граждане подали около 20 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты и еще 1,6 млн — на его отмену. К концу года ограничение на оформление кредитов действовало у 17,3 млн человек.

Наиболее востребованным оказался полный самозапрет на оформление кредитов и займов во всех каналах. На него пришлось 18,2 млн заявок, или 91,3% от общего числа обращений. Частичные ограничения — запреты только на онлайн-кредиты или займы в МФО — выбирали значительно реже.