Самозапрет на кредиты установлен у 17,3 млн россиян

В 2025 году россияне активно использовали механизм самозапрета на кредиты как способ защиты от мошенничества и неконтролируемых займов. По данным Объединённого кредитного бюро, за год граждане подали около 20 млн заявлений на установку ограничений и ещё 1,6 млн — на их отмену. В результате на конец года самозапрет действовал у 17,3 млн человек.

Самый популярный формат — полный самозапрет на оформление кредитов

Только в декабре 2025 года россияне направили 1,4 млн заявлений на установку самозапрета. Это стало одним из самых высоких месячных показателей за всё время работы сервиса. Подавляющее большинство заявителей выбирают полный запрет на оформление кредитов и займов во всех каналах. На такой формат за весь год пришлось 18,2 млн заявок (91,3% от общего числа обращений), при этом граждане могли менять тип запрета или отменять его вовсе.

Частичные ограничения пользовались значительно меньшей популярностью. Запрет на онлайн-выдачи кредитов в банках и микрофинансовых организациях (МФО) выбрали 837,9 тыс. человек (4,2%), полный запрет на кредиты в МФО — 290,7 тыс. заявителей (1,5%), а комбинированный запрет на онлайн-выдачи в банках и МФО — 266,1 тыс. человек (1,3%).

Чаще всего самозапрет оформляли люди в возрасте от 35 до 45 лет

Наибольшую долю заявлений оформили россияне в возрасте 35–45 лет — 21,3% от общего числа. Следом идут граждане 45–55 лет с долей 19,7% и возрастная группа 55–65 лет — 18,9%. Таким образом, основными пользователями сервиса стали экономически активные категории населения.

Граждане старше 65 лет оформили 18,1% самозапретов. Доля россиян в возрасте 25–35 лет составила 12,7%, а молодёжи до 25 лет — 9,3%.

Антилидеры по установке самозапрета на кредиты — Чечня и Ингушетия

Больше всего заявлений за всё время работы сервиса поступило от жителей Москвы — 1,8 млн на установку самозапрета и почти 100 тыс. на его снятие. В топ-5 регионов также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область.

При этом по количеству граждан с действующим самозапретом на каждые 100 жителей лидирует Мурманская область — 22 человека из 100. Высокие показатели также зафиксированы в Магаданской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Коми, где самозапрет оформили около 19–20% жителей. Минимальное количество граждан с самозапретом на кредит зафиксирована в Чеченской Республике и Ингушетии — по 2 человека на каждые 100 жителей.

Контекст