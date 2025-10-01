Самозапрет на кредиты в 2025-м оформили 14 млн россиян

За семь месяцев работы сервиса самозапрета на кредиты почти 14 млн россиян ограничили себе доступ к займам. По данным Объединённого Кредитного Бюро, с момента запуска поступило 15,7 млн заявлений на установку самозапрета и 1,1 млн заявлений на его снятие. Это значит, что примерно 7% пользователей, установивших блокировку, впоследствии передумали и решили вновь открыть для себя возможность кредитования.

Большинство выбирает полный запрет

Подавляющее большинство заявителей предпочли радикальную меру — полный запрет на получение кредитов. Таких заявлений поступило 14,3 млн, или 90,9% от общего количества. Это показывает высокий уровень настороженности россиян: они предпочитают полностью обезопасить себя от риска, чем ограничивать лишь отдельные каналы выдачи.

Остальная часть распределилась между более мягкими сценариями. Так, 677,9 тыс. заявлений (4,3%) касались запрета онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях. На полный запрет кредитов в МФО пришлось 246,4 тыс. заявлений (1,6%).

Кто чаще ставит самозапрет

Анализ возрастной структуры показывает: наиболее активны граждане в возрасте от 35 до 65 лет. На долю группы 35–45 лет пришлось 21% всех заявок. Ещё по 20% оформили россияне 45–55 и 55–65 лет. Это та часть населения, на которую традиционно приходится наибольшая нагрузка по кредитам и ипотеке.

Люди старше 65 лет оформили 17% самозапретов, а граждане в возрасте 25–35 лет — 12%. На молодёжь до 25 лет пришлось всего 9%.

В топе — Москва и северные регионы

По абсолютному числу заявлений уверенно лидирует Москва. Столичные жители подали 1,48 млн заявлений на установку самозапрета и 66,8 тыс. — на его снятие. Масштабы столицы делают эти цифры впечатляющими: на долю москвичей приходится более 10% всех обращений.

Однако по относительным показателям лидируют северные регионы. В Мурманской области самозапрет установлен у 18 жителей из 100, в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе статистика чуть ниже — 16 из 100. Это регионы с относительно небольшой численностью населения, но высокой кредитной нагрузкой на домохозяйства, что делает настороженность к займам выше.

Контекст

Факт, что всего за семь месяцев самозапрет выбрали миллионы граждан, отражает заметный сдвиг в финансовом поведении россиян. Для многих это способ минимизировать риски несанкционированного кредитования, защититься от мошенников или просто дисциплинировать собственные расходы.

При этом готовность 7% заявителей снять запрет говорит о том, что часть граждан использует этот механизм ситуативно, включая и отключая его в зависимости от текущей жизненной ситуации.