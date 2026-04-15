В России запустили эксперимент с «белыми» банкоматами — первые терминалы уже появились в Тамбовской области

В России запустили эксперимент с «белыми» банкоматами — первые терминалы уже появились в Тамбовской областиОсобенность «белых» банкоматов — отсутствие комиссии
«Росинкас», дочерняя структура Банка России, запустила пилотный проект сети «белых» банкоматов, сообщают РИА Новости. Первые устройства были установлены в Тамбовской области. Главная особенность «белых» банкоматов — возможность класть и снимать наличные без комиссии.
Эксперимент с «белыми» банкоматами решили начать с регионов
Эксперимент по внедрению «белых» банкоматов запущен в Тамбовской области, рассказал в интервью РИА Новости президент «Росинкас» Сергей Верейкин.
«Белые» банкоматы функционируют как обычные терминалы снятия и выдачи наличных, но не принадлежат отдельным кредитным организациям. Банкоматами могут воспользоваться владельцы любых банковских карт, выпущенных в России.
«Белые» банкоматы не предполагают комиссии
«Росинкас» выступает единым оператором новых банкоматов компания устанавливает и обслуживает устройства, а банки лишь вносят абонентскую плату. Как сообщил Сергей Верейкин, в Тамбовской области проект реализуется совместно с региональными кредитными организациями.
Эксперимент предполагает, что пользователи смогут класть или снимать наличные, а также проводить другие финансовые операции без комиссии.
Количество банкоматов в России вернулось к уровню 2010 года
Как сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России, в 2025 году число банкоматов в стране сократилось на 5,9 тыс. устройств. На 1 января 2026 года их осталось 138 тыс. Таким образом, инфраструктура вернулась к уровню более чем десятилетней давности: в 2010 году в России насчитывалось 139 тыс. банкоматов.
Традиционная модель, при которой каждый банк обслуживает собственные устройства, делает невыгодным размещение банкоматов в малонаселённых и труднодоступных местах. В результате аппараты исчезают из регионов, а в коммерчески привлекательных точках, таких как торговые центры, формируется их переизбыток.
По оценке участников рынка, переход на единую сеть позволит банкам снизить расходы на обслуживание банкоматов до 30%.
Контекст
Концепция «белых» банкоматов начала развиваться в мире с 1990-х годов. В США такие сети создавались независимыми операторами и размещались в магазинах и на заправках.
Особое распространение модель получила в Индии с 2012 года — устройства стали устанавливать в сельских районах, где банкам невыгодно разворачивать собственную инфраструктуру.
Мировой рынок «белых» банкоматов оценивается в $26,5 млрд и может вырасти до $39,3 млрд к 2035 году при среднем ежегодном росте около 4%.