92% россиян нашли друзей на работе: в офисе начинают дружить чаще, чем в университете

92% сотрудников хотя бы раз заводили дружеские отношения с коллегами, сообщает деловой квартал «Сколково Парк». Больше половины респондентов назвали «друллег» — коллеги по работе, с которыми у вас сложились теплые, дружеские отношения — близкими друзьями. Большинство россиян считают, что подружиться с коллегами проще в офисе, а не на удалёнке.

Больше половины взрослых людей находят друзей на работе

Офис оказался одним из главных мест для формирования дружеских связей во взрослом возрасте:

54% участников исследования заявили, что именно коллеги стали для них по-настоящему близкими людьми,

20% опрошенных нашли близких друзей в университете,

8% подружились с другими через хобби и спорт,

8% нашли друзей благодаря общим знакомым.

Офлайн-работа помогает дружить лучше, чем удалёнка

90% респондентов считают, что познакомиться и подружиться с коллегами проще именно в офлайн-формате. По мнению участников опроса, совместные обеды, кофе-брейки и случайные разговоры в опенспейсах создают больше возможностей для неформального общения.

Удалённый формат, наоборот, оказался менее эффективным для дружбы. Только 25% опрошенных признались, что нашли друзей во время дистанционной работы.

Большинство сохранили дружеские отношения даже после увольнения

Большинство сотрудников смогли сохранить дружбу даже несмотря на профессиональные разногласия. 28% участников исследования перестали общаться с коллегами из-за конфликтов на работе. Остальные 72% заявили, что рабочие споры не повлияли на личные отношения.

Кроме того, 68% сотрудников продолжают общаться с коллегами вне офиса — встречаются в кафе, гуляют или созваниваются без рабочих поводов. А 74% респондентов сохранили контакт с бывшими коллегами даже после увольнения.

Офис становится пространством для социальных связей

Директор по аренде делового квартала «Сколково Парк» Елена Малиновская отметила, что офис всё чаще воспринимается не только как рабочее пространство, но и как среда для общения и формирования долгосрочных связей.

«Качественная инфраструктура — зоны отдыха, кухни, открытые пространства — становится не просто опцией для комфорта, а инструментом для построения долгосрочных отношений. А там, где люди дружат, выше и лояльность, и желание возвращаться в офис», — комментирует Елена Малиновская, директор по аренде делового квартала «Сколково Парк».

Контекст

Ранее сообщалось, что две трети россиян сталкивались со служебными романами. 35% опрошенных сами состояли в отношениях с коллегой, а 31% наблюдали такие истории в своём коллективе.

В 68% случаев офисные романы заканчивались браком: 16% респондентов рассказали о собственном опыте, ещё 52% — о свадьбах коллег.

Чаще всего отношения на работе начинаются:

на корпоративах — так ответили 54% участников исследования,

29% назвали командировки,

28% — совместные ужины после работы,

27% — общение у кофемашины.

При этом 83% уверены, что встретить любовь в офисе проще, чем в дейтинг-приложениях, хотя 60% предпочли бы не афишировать отношения в коллективе.