ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных на вклады: суммы от 5 млн ₽ будут тщательно проверять

Центральный банк России направил в адрес кредитных организаций методические указания по ужесточению проверок при внесении клиентами больших объёмов наличных — от 5 млн рублей, сообщают «Ведомости». По мнению регулятора, такие действия могут свидетельствовать о попытках узаконить преступные доходы. Финансовым учреждениям предписано ежедневно отслеживать транзакции клиентов и фиксировать нестандартную активность.

Банки будут учитывать частоту пополнений

Пристальному вниманию банков подвергнутся физические лица, которые зачисляют на свои счета 5 и более миллионов рублей в промежутке 30 календарных дней, уточняют «Ведомости», ссылаясь на заявление Банка России. Помимо этого, кредитным организациям рекомендовано учитывать частоту пополнений и иные факторы, указывающие на попытки легализации денежных средств. Заявленные Банком России принципы согласуются с директивами ФАТФ.

Новые правила не касаются клиентов, которые могут предоставить банку официальные документы о своём финансовом положении, деловой репутации и законных источниках доходов или имущества.

Клиент получит информацию о блокировке счета

В марте 2026 года ЦБ ввёл требования, обязывающие банки уведомлять граждан о заморозке операций по их счетам, сообщают «Ведомости». Организации обязаны указывать перечень действий для снятия ограничений, а также приводить правовые основания введения блокировки. Также банки теперь предоставляют клиентам возможность удалённой связи по вопросам блокировок.

Если данные клиента попали в базу ЦБ по мошенническим операциям, банк должен объяснить, как подать заявление на исключение из этого списка. Все эти меры делают контроль за крупными наличными вкладами более прозрачным, отмечают «Ведомости».

Контекст

В 2026 году Центральный банк уже предпринимал шаги по усилению контроля над финансовыми операциями граждан ради предотвращения мошеннических действий. С января 2026 года банки получили расширенный список оснований для проверки переводов по СБП. Теперь операция подлежит блокировке, если клиент переводит между своими счетами более 200 тыс. рублей, а затем отправляет эти деньги другому человеку или организации. Нововведение направлено на повышение прозрачности финансовых операций.

Для бизнеса Банк России наоборот поддержал увеличение максимальной суммы одной операции по переводам и платежам через СБП с 1 млн до 30 млн рублей. Техническая реализация нововведения запланирована на 2027 год.

Кроме того, с 1 июля 2026 года физические и юридические лица будут обязаны указывать ИНН при переводах и платежах через систему. Мера направлена на борьбу с дропперами, которые помогают мошенникам обналичивать средства и обходить ограничения.