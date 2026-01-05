Банки обновили список подозрительных переводов в 2026-м

С 1 января 2026 года в России действует расширенный список операций по банковским картам и СБП*Система быстрых платежей — круглосуточный сервис Банка России, который позволяет мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках., которые банки могут посчитать подозрительными. Банки смогут проверять цепочки переводов через СБП третьим лицам. Также операцию могут заблокировать, если номера телефона для входа в банковские сервисы или на «Госуслуги» сменится менее чем за 48 часов до перевода.

СБП-переводы от 200 тыс. ₽ станут основанием для проверки

В обновлённый список признаков мошенничества ЦБ добавил операции по крупным переводам самому себе через СБП — от 200 тыс ₽. Речь идёт о ситуации, когда человек сначала переводит крупную сумму между своими счетами в разных банках, а затем отправляет деньги другому физическому лицу.

Важно: сам перевод себе не считается подозрительным. Проверке подлежит именно следующий платёж — если деньги уходят третьему лицу менее чем через 24 часа после перевода себе.

Кроме того, банк может посчитать получателя подозрительным, если клиент не переводил этому человеку деньги как минимум шесть месяцев.

Банки будут учитывать данные операторов связи

В обновлённый перечень признаков Банк России включил технические параметры, которые банки смогут учитывать при антифрод-проверках. Речь идёт, в том числе, о данных от операторов связи — например, об использовании клиентом нетипичного для него интернет-провайдера.

Смена номера телефона для входа в банковские сервисы или на портал «Госуслуги» тоже будет считаться подозрительной, если она произошла менее чем за 48 часов до перевода.

Операции с цифровым рублём получили отдельные антифрод-признаки

Также регулятор добавил два новых признака, связанных с операциями с цифровым рублём:

Попытка внесения наличных на счёт физического лица с использованием цифровой карты через банкомат. Совпадение данных получателя цифрового рубля с информацией из реестра переводов без согласия клиента.

Правила антифрод-проверок со стороны банков

До 1 января 2026 года банки продолжают работать по действующему списку признаков. В него входят переводы лицам и на устройства, включённые в базу Банка России, нетипичные операции по сумме или времени, данные от операторов связи и информация о возбужденных уголовных делах в отношении получателей средств.

Новый перечень расширяет эти основания для проверок, но не отменяет уже действующие.

Контекст

Обновление антифрод-правил ЦБ происходит на фоне роста мошеннических операций. По данным Банка России, в III квартале 2025 года физические лица столкнулись с 460,1 тыс. операций без добровольного согласия на сумму 8,18 млрд рублей.

Ключевые цифры квартала:

банковские карты — 264,4 тыс. мошеннических операций. похищено 3,09 млрд ₽;

переводы через СБП — 91,9 тыс. операций, похищено 3,09 млрд ₽;

Банки также предотвратили 397,5 тыс. попыток хищений на сумму 3,52 млрд рублей, но этот показатель оказался ниже среднего уровня предыдущих кварталов.

В отчёте ЦБ отмечается, что главным инструментом мошенников по-прежнему остаётся социальная инженерия*Способ мошенничества, при котором человека убеждают отдать деньги или данные добровольно, без взломов и технических атак., хотя её доля снизилась. При этом выросло число атак с использованием вредоносного ПО.