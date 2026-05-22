КАМАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе: компания отменила сокращённый график из-за роста заказов

КАМАЗ отказался от режима неполной четырёхдневной рабочей недели на июнь и июль, сообщает РБК. В компании заявили, что решение связано с ростом объёма заказов и увеличением производственного плана на ближайшие месяцы. Ранее компания перешла на четырёхдневную неделю вслед за АвтоВАЗом и ГАЗом на фоне сложной ситуации на автомобильном рынке.

КАМАЗ восстановила пятидневку из-за роста продаж

В компании пояснили РБК, что восстановить полноценную рабочую неделю удалось благодаря мерам по развитию продаж и улучшению характеристик автомобилей.

Ранее предприятие сократило в том числе продолжительность корпоративного летнего отпуска в 2026 году с трёх до двух недель. Решение тогда тоже объясняли ростом числа заказов.

Компания рассчитывает завершить год без убытков

Несмотря на увеличение производственной загрузки, финансовая ситуация в компании остаётся сложной. Ранее Сергей Когогин заявлял ТАСС, что КАМАЗ не ожидает прибыли по итогам 2026 года и рассчитывает хотя бы избежать убытков.

По данным компании, на которые ссылается РБК, за первое полугодие 2025 года рынок грузовых автомобилей в России сократился почти на 60%. Продажи самого КАМАЗа без учёта гособоронзаказа снизились почти на 30%.

Одной из главных причин падения спроса компания называла жёсткую денежно-кредитную политику Центробанка. В КАМАЗе заявили, что высокая стоимость кредитов и лизинга лишила перевозчиков возможности покупать новую технику. Более того, часть компаний начала возвращать машины лизингодателям.

Контекст

В июле прошлого года КАМАЗ объявил о переходе на сокращённую четырёхдневную рабочую неделю для части сотрудников. Новый режим работы начал действовать с 1 августа и затронул только те подразделения, которые не были обеспечены полной загрузкой. Тогда в КАМАЗе заверили РБК, что все социальные гарантии сотрудникам сохраняются в полном объёме в соответствии с законодательством и коллективным договором.

В компании объяснили решение резким падением рынка грузовых автомобилей, снижением продаж и переизбытком импортной техники на складах дилеров. По оценкам компании, в 2024 году поставщики завезли в Россию слишком большой объём грузовиков, несмотря на прогнозы по снижению рынка. В середине 2025-го на складах оставались более 30 тыс. нераспроданных импортных машин.