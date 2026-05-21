Мосбиржа запустит торги криптовалютами до конца года 2026 года — первые тесты площадка планирует провести уже летом

Московская биржа планирует начать тестовые торги криптовалютами в начале лета 2026 года, заявил глава площадки Виктор Жидков в интервью РБК. Пока в них примут участие только профессиональные участники, а не инвесторы. К реальным сделкам с цифровыми валютами биржа рассчитывает приступить не раньше конца года — после принятия необходимого законодательства.

На первых этапах торговля криптовалютой будет ограничена по времени

Глава Мосбиржи Виктор Жидков сообщил, что биржа уже разрабатывает концепцию торговли цифровыми валютами и готовит тестовые стенды для участников рынка. К торгам, по его словам, скорее всего, допустят наиболее ликвидные криптовалюты.

На первом этапе торговля не будет круглосуточной. Мосбиржа ориентируется на стандартный режим работы — с 6:50 до 23:50 мск.

С 13 мая Мосбиржа начала рассчитывать индексы четырёх новых криптовалют

С ноября 2025 года на Московской бирже торгуются фьючерсы на индексы Bitcoin и Ethereum — пока только для квалифицированных инвесторов. С 13 мая 2026 года площадка начала рассчитывать индексы ещё четырёх криптовалют — Solana, Ripple, Tron и Binance Coin.

В будущем новые индикаторы могут стать базовыми активами для биржевых финансовых инструментов. На основе этих индексов будут рассчитываться цены, например, вечных фьючерсов.

Законопроект разрешит торги криптовалютами только через лицензируемых посредников

Ключевое условие запуска криптоторгов — принятие закона о регулировании криптовалют. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Базовые нормы должны заработать с 1 июля 2026 года. Законопроект разрешает торговлю криптовалютами только через лицензируемых посредников — биржи, брокеров, доверительных управляющих и цифровые депозитарии. При этом запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа внутри России не отменяется.

Для неквалифицированных инвесторов установят годовой лимит на покупку криптовалюты — не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Доступ к торгам для них откроют после прохождения тестирования.

Читайте также: «Возможность конкурировать с криптобиржами — вызов»: в России появится законопроект по регуляции рынка криптовалюты

По оценке Банка России, первые сделки в легальном поле могут пройти уже во втором полугодии 2026 года. Эксперты предупреждают, что предлагаемое регулирование не легализует рынок полностью и может спровоцировать массовый уход участников на P2P-площадки.

По мнению участников рынка, первая инфраструктура для проведения сделок с криптовалютами может быть создана через 1-2 года.