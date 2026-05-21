Не менее 15 компаний проведут IPO на Мосбирже в 2026 году: часть из них находится в «продвинутой стадии» подготовки

От 15 до 20 компаний готовятся выйти на публичный рынок через IPO на Московской бирже в 2026 году, заявил глава MOEX Виктор Жидков в интервью РБК. Часть из них находится в «продвинутой стадии» подготовки, другим «есть над чем поработать». Около 250 компаний указали возможность выхода на биржу в своих стратегиях развития.

Сроки размещения компаний на бирже будут зависеть от цены и спроса инвесторов

По словам главы Московской биржи Виктора Жидкова, для площадки важнее всего готовность самого эмитента к выходу на публичный рынок. Сроки размещения при этом будут зависеть от рыночной конъюнктуры: компании при планировании листинга ориентируются на цену размещения и уровень переподписки — то есть на то, насколько спрос инвесторов превышает предложение.

Прошедший 2025 год Виктор Жидков назвал непростым, но крайне значимым для отрасли. По данным Forbes, в прошлом году IPO провели всего 4 компании, причём большую часть средств принес ДОМ.РФ. Государственная корпорация собрала в ходе размещения 31,7 млрд рублей, а её рыночная капитализация после начала торгов превысила 315 млрд рублей, что позволило ей войти в двадцатку крупнейших публичных компаний России.

Глава Мосбиржи также сообщил РБК, что рынок долговых бумаг в России в 2025 году установил рекорд: 288 компаний привлекли 8,3 трлн рублей.

Частные компании тестируют пре-IPO

По данным экспертов, опрошенных «Коммерсантом», частные компании всё чаще прибегают к альтернативному способу выхода на рынок — сделкам pre-IPO — размещению акций среди ограниченного круга инвесторов без вывода бумаг на биржевые торги. Так, в 2025 году совокупный объём размещений по пре-IPO составил около 2,5 млрд рублей.

Сегмент pre-IPO ориентирован на состоятельных инвесторов со средним счётом от 1 млн рублей, готовых несколько лет ждать выхода акций на биржу. Для компаний такой формат позволяет расширить бизнес и повысить капитализацию ещё до публичного размещения.

Контекст

Согласно данным Forbes, в 2025 году российские компании привлекли через первичные размещения менее 33 млрд рублей — это более чем вдвое ниже показателя 2024 года. Число новых эмитентов сократилось втрое — с 14 до 4. Индекс IPO Мосбиржи за прошлый год упал более чем на 17%, тогда как основной бенчмарк*Бенчмарк — это эталонный показатель, например, биржевой индекс, с которым сравнивают доходность портфеля, акций или рынка в целом. снизился менее чем на 5%.

Эксперты связывают спад с высокой ключевой ставкой. По мере снижения ставки ситуация будет улучшаться. Аналитики ожидают, что основной объём IPO придётся на конец 2026 года — начало 2027 года. По прогнозам экспертов, опрошенных Forbes, объём размещений в 2026 году составит 60–120 млрд рублей. Самым ожидаемым эмитентом станет «Сибур» — размещение всего 2% акций компании может принести рынку IPO 40–60 млрд рублей.