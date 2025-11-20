Капитализация «Дом.РФ» по итогам IPO достигла ₽315 млрд: размещено 10,1% акций — по цене ₽1750
«Дом.РФ» вышла на IPO с капитализацией ₽315 млрд
Рыночная капитализация «Дом.РФ» на момент начала торгов составила порядка ₽315 млрд с учетом привлечённых средств в рамках IPO. Компания разместила 10,1% капитала по цене ₽1750 за акцию — на верхней границе заявленного диапазона. После размещения доля государства в капитале составит 89,9%
В основном объёме размещения — ₽25 млрд
Основная часть выпуска составила ₽25 млрд, а ещё примерно ₽2 млрд бумаг размещается в рамках ценового стабилизационного механизма. Компания отмечает, что интерес инвесторов оказался высоким: от институциональных участников поступило свыше 40 заявок, а розничные инвесторы подали более 50 тыс. заявок.
Распределение выпуска прошло с перевесом в пользу профессиональных участников рынка: около 70% объёма пришлось на институциональный спрос, оставшиеся 30% — на частных инвесторов. При этом якорные инвесторы получили около 90% от своих заявок, тогда как розничные инвесторы — порядка 15%.
Участие сотрудников — на ₽700 млн
Сами сотрудники «Дом.РФ» приобрели акции на сумму более ₽700 млн за счёт собственных средств. Это стало одной из крупнейших покупок бумаг сотрудниками в рамках корпоративного размещения на российском рынке за последние годы.
Для программы долгосрочной мотивации дополнительно был сформирован пакет акций стоимостью ₽4 млрд. Эти бумаги переданы под управление внешнего профессионального оператора, который контролирует дальнейшую реализацию программы и распределение акций среди участников.
Теперь доля государства — меньше 90%
По итогам размещения доля государства в капитале «Дом.РФ» составит 89,9%. На публичный рынок выведено 10,1% увеличенного уставного капитала — именно эта доля формирует свободное обращение акций после IPO. Компания отмечает, что цена размещения по верхней границе показала устойчивый спрос со стороны инвесторов.
Оценка «Дом.РФ» в ₽315 млрд отражает итоговую стоимость компании с учётом привлечённых средств и изменённой структуры капитала. Эти параметры задают ориентиры для дальнейшей рыночной динамики акций.
Контекст
Ранее «Дом.РФ» ожидал высокий интерес к размещению и ориентировался на привлечение 15–30 млрд рублей. Компания отмечала, что средства от продажи акций планируется направить на развитие продуктов и ипотечных программ, а спустя месяц после начала торгов должен работать механизм стабилизации цены. Для акционеров действует полугодовой lockup-период.
Минфин ещё на этапе подготовки IPO подтверждал, что государство сохранит контроль над компанией. Ведомство оценивало потенциальную стоимость эмитента на старте торгов на уровне собственного капитала — около ₽415 млрд, а объём публичного предложения мог составить порядка 5% при росте спроса со стороны инвесторов.
Фото: Heye Jensen / Unsplash
