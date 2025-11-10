«Дом.РФ» выходит на IPO в ноябре и ждёт прибыль до ₽30 млрд

«Дом.РФ» официально объявил о планах первичного размещения акций на Московской бирже. Размещение акций запланировано на вторую половину ноября 2025 года — компания рассчитывает попасть в первый уровень листинга, где торгуются самые надёжные эмитенты. Это один из крупнейших выходов государственных активов на рынок за последние годы.

Основные параметры сделки

Точный объём выпуска акций определят после сбора книги заявок. Для акционеров установлен полугодовой lockup-период*Специальный срок, в течение которого первичные инвесторы не могут совершать сделки с бумагами, купленными на IPO.

, а механизм стабилизации цен сохранится в течение месяца после начала торгов. Участвовать в IPO смогут и квалифицированные, и частные инвесторы.

По словам замгендиректора Дом.РФ Максима Грицкевича, компания рассчитывает привлечь 15-30 млрд рублей, стремясь к верхней границе. Прибыль пойдёт на развитие компании и поддержку ипотечных программ.

Компания ожидает высокий интерес со стороны розничных инвесторов. По словам представителей Дом.РФ, уже сейчас идёт предварительное бронирование заявок, а само размещение покажет реальный спрос на бумаги госкомпаний.

Главный акционер — государство — не меняется

Минфин подтвердил, что после IPO государство сохранит контрольный пакет акций. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что на рынок может выйти около 5% акций, если интерес инвесторов будет высоким, объём выпуска могут увеличить.

На конец сентября собственный капитал Дом.РФ составлял ₽415,7 млрд. По оценке Минфина, рыночная стоимость компании на старте IPO будет близка к этой сумме.

Половину прибыли направят на дивиденды

За три квартала 2025 года чистая прибыль компании выросла на 7% — до ₽62,3 млрд. Совокупные активы превысили ₽5,8 трлн, а портфель проектного финансирования увеличился на 23%, до ₽1,8 трлн.

В октябре наблюдательный совет согласовал систему распределения прибыли: половину заработанного компания намерена выплачивать акционерам в виде дивидендов.

IPO — путь к госпрограмме

В компании подчёркивают, что публичный статус откроет доступ к новым источникам дохода и повысит прозрачность бизнеса. В начале сентября госкомпания получила статус публичной компании, а после выхода на биржу планирует участвовать в государственной программе по росту акционерной стоимости и получить звёздный рейтинг эмитента.

Контекст

IPO «Дом.РФ» станет частью государственной программы развития фондового рынка. До 2030 года правительство намерено вывести на биржу ещё около десяти госактивов. Переход к публичному статусу позволит компании привлекать больше частных инвестиций и усилить роль ключевого игрока в отрасли.