Авторы VK заработали 718 млн ₽ на донатах: больше всего денег в 2026 году приносят темы про хобби и рукоделие

Авторы ВКонтакте заработали более 718 млн рублей через VK Донат по итогам первого квартала 2026 года, сообщили в компании. Количество авторов, подключивших VK Донат, увеличилось на 21%. Максимальный месячный заработок одного автора — 3,7 млн рублей.

Контент о творчестве — лидер по доходам через VK Донат

Больше всего пользователи VK поддерживали авторов, которые публикуют контент о творчестве, рукоделии и хобби. За квартал такие сообщества заработали 193 млн рублей. На втором месте оказались образовательные проекты и преподаватели — их доход составил 129 млн рублей.

Самый быстрый рост донатов показали сообщества о загородной жизни, танцах, науке, рецептах и азиатской культуре.

VK Донат появится в личных профилях пользователей

Ранее ВКонтакте сообщила, что VK Донат станет доступен не только сообществам, но и личным профилям пользователей. Обновление будут внедрять постепенно, авторы могут:

устанавливать цели для сбора средств;

получать разовые донаты под постами;

запускать регулярные подписки с несколькими уровнями поддержки.

В зависимости от уровня подписки пользователи получат доступ к дополнительным материалам. Эксклюзивные публикации будут отображаться в общей ленте с отдельной пометкой.

Доходы авторов через VK Донат выросли в 1,5 раза в 2025-м

По итогам 2025 года VK Донат показал рекордный результат за всё время работы сервиса с 2020 года. По данным платформы, авторы контента получили через донаты 2,23 млрд рублей — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Росту доходов способствовали новые функции сервиса, включая многоуровневые подписки и цели для сбора средств. В VK также отметили, что сервис продолжит развиваться — пользователям будут доступны новые сценарии взаимодействия между авторами и аудиторией.

Контекст

VK Донат — сервис для поддержки авторов, через который пользователи могут оформлять разовые или регулярные пожертвования. Взамен авторы открывают доступ к эксклюзивному контенту: раннему просмотру публикаций, закрытым постам, дополнительным фото и видео, а также приватным чатам.

В 2025 году авторы получили возможность зарабатывать через VK Донат в VK Видео, а в апреле 2026 года сервис начал появляться и в личных профилях ВКонтакте.