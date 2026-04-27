Школы для писателей: сколько стоит мечта написать книгу

Писательство в России перестало быть делом для «избранных с филфака» и стало отдельным рынком с курсами, школами и литературными агентами. Людям продают не только мечту о собственной книге, но и вполне понятный маршрут — от первого текста до полки в магазине. Russian Business разобрался, как устроен этот бизнес, кто на нём зарабатывает и что будет с рынком дальше.

Бизнес на писательской амбиции в цифрах: оценка рынка от Russian Business

Дисклеймер: некоторые школы по нашему запросу смогли предоставить лишь приблизительные данные, обозначив максимальную и минимальную планку. Мы использовали среднее значение от указанных цифр. Учитывая ограничения и несовершенства собранной статистики, мы всё равно публикуем данные, потому что даже примерные цифры помогают больше узнать о рынке.

Главная особенность писательской ниши в России в том, что до сих пор участники и аналитики определяют её размеры «на ощупь».

«Это всё ещё оформляющийся рынок. Никто его не исследовал, и чёткого понимания ёмкости рынка нет», — говорит Настя Дьяченко, основательница бюро «Литагенты существуют».

Чтобы составить представление о спросе, Russian Business запросил у писательских школ и агентств количество клиентов, которое в среднем проходит через них за год. В исследование мы включили писательские школы и агентства, которые оказывают разные услуги: обучение, продвижение авторов, помощь в издании книги. Среди школ мы выбрали только те, что предполагают домашние задания и их проверку, платформы с видеоуроками без обратной связи мы не включили в анализ.

Школа Среднее количество студентов за год Курсы МИФа 10 000 Creative Writing School (CWS) 5500 «Школа БЭНД»* 1818 «Мне есть что сказать» 1200 Write Like a Grrrl (WLAG) 880 Get Published 802 Бюро «Литагенты существуют» ≈750 (500–1000) «Пишем на крыше» ≈650 (600–700) «Странные люди» 150 «Хороший текст» ≈125 (100–150) «Писательское мастерство для начинающих» при НИУ ВШЭ 100 Курсы издательской группы «Альпина» 36* * (курсы стартовали недавно)

* «Школа БЭНД» не поделилась актуальными данными, поэтому мы рассчитали среднее количество студентов исходя из данных на сайте, предположив, что за 11 лет курсы посетили 20 тыс. человек. Мы понимаем, что среднеарифметическая цифра примерная, так как не отражает динамику спроса по годам.

По приблизительным подсчётам, около 22 тыс. человек проходят платные писательские курсы за год. Спрос на бесплатные программы ещё выше, например только в Creative Writing School открытые мероприятия в прошлом году посетили 25 тыс. человек.

Рынок писательских школ и агентств можно условно поделить на три категории.

Универсальные площадки решают все основные запросы пишущей аудитории: от осознанного чтения до подготовки своей книги, от работы над романом до публикации нон-фикшена. Неудивительно, что именно эти школы в нашей статистике оказались самыми популярными среди студентов. К ним относятся «Курсы МИФа», CWS и «Школа БЭНД». Все проекты возникли на этапе зарождения рынка: CWS и «Школа БЭНД» запустились в 2015 году, «Курсы МИФа» — годом позже. Близок к перечисленным по логике проект «Хороший текст», который тоже появился в 2015 году. Он объединяет в себе четыре направления: портал, сообщество, школу для писателей и литературный консалтинг — помощь в подготовке и издании книги со стороны писателей, редакторов, издателей, критиков или литагентов. К площадкам, которые предлагают большой выбор услуг и затрагивают основные запросы аудитории, можно отнести бюро «Литагенты существуют», которое начало работу в 2020-м. Нишевые проекты создаются вокруг ценностей и осознанно сужают аудиторию для того, чтобы сформировать, например, безопасную среду. Write Like a Grrrl запустился в России в 2016 году — быть частью сообщества могут только женщины, а литература и сама жизнь здесь рассматривается через феминистскую оптику. Школа «Мне есть что сказать» следит за актуальными трендами в литературе и приглашает преподавать современных писателей. Мастерская «Странные люди» позиционирует себя как творческое пространство поверх границ, где важны свобода и отсутствие цензуры. Школа писательского мастерства «Пишем на крыше» подчёркивает своё родство с журналом «Вопросы литературы» и преемственность с писательскими семинарами — например, в Липках. Школа литературных практик ставит перед собой цель «способствовать созданию нового поколения авторов, которые смогут рассказать о современности и о частном/коллективном опыте оригинальным и адекватным реальности языком». Монетизация экспертизы — ещё один путь заработка. Такая модель характерна для издательств: они могут получать дополнительный доход и одновременно находить новые имена, если кто-то из студентов впишется в издательский портфель. Сюда входят упомянутые «Курсы МИФа», а также проекты издательской группы «Альпина». Если МИФ на рынке давно, то «Альпина» только запускает свои программы.

Центром экспертизы может быть не только издательство. Платные курсы для начинающих авторов открылись в 2024 году при НИУ ВШЭ, где действует специализированная магистратура «Литературное мастерство». Накопленную экспертизу удаётся монетизировать не только компаниям, но и отдельным специалистам. Так Ирина Гусинская, один из ведущих редакторов «Альпины Паблишер», открыла школу Get Published.Оценить сегмент в деньгах мы можем со слов самих же игроков.

«По нашим грубым подсчётам, весь рынок составляет примерно 200–250 млн рублей в год», — рассказали Russian Business в CWS.

Стоимость и результат: какие предложения есть на рынке

За 11 лет существования рынок придумал множество форматов работы со студентами: офлайн или онлайн, курсы на пару недель или годовые программы, предзаписанные лекции или живые вебинары, индивидуальный коучинг или писательские прогулки, воркшопы или резиденции, в которых работа над текстом совмещается с поездкой в другой город или страну.

В России чеки варьируются от 990 рублей за вебинар до 1,3 млн рублей за литературный консалтинг. На конечную цену неё влияют гонорары мастеров (так называют преподавателей в литературных школах — мастерами обычно становятся практикующие писатели), длительность программы, количество студентов (занятия в группе на 10 человек будут стоить дороже, чем на 50).

«Всегда считаем себестоимость с учётом налогов, расходов на рекламу, мастера, аренду площадки для очных событий, модератора, техническую поддержку, художника. Смотрим цены конкурентов, количество человек, которое может вместить группа, накидываем наценку, учитываем возможные скидки. Формируем, как правило, две цены: сниженную до определённой даты и обычную», — перечисляет затраты Наталья Осипова, соосновательница мастерских творческого письма Creative Writing School.

Над каждой программой работает команда, которую не всегда видно, но чей труд составляет бо́льшую часть в стоимости: преподаватели, модераторы, рецензенты, методологи. Следующие по затратности´— маркетинг и реклама.

Некоторые платные программы предполагают дополнительный конкурсный отбор. Обычно это касается коучинга, менторства, резиденций или длительных мастерских в небольших группах с опытным писателем в качестве наставника. В некоторых случаях нужно пройти собеседование и отправить текст, в других — просто заполнить форму. Дополнительный этап отбора должен обезопасить обе стороны.

«Мы изначально задаём определённые рамки на курсе-практикуме по нон-фикшен. Он ориентирован на создание книги и потенциальную работу с издательствами, в том числе входящими в группу „Альпина“. Автор должен соответствовать определённым критериям. Речь идёт о работе только с доказательной экспертизой: мы не рассматриваем эзотерику и не поддерживаем проекты без подтверждённого опыта автора в заявленной области. Также важно, чтобы участник был готов к нагрузке и имел базовый опыт письма. Это не жёсткий отбор, но мы задаём понятный входной уровень, что позволяет выровнять ожидания и повысить вероятность того, что человек дойдёт до результата», — рассказывают в издательской группе «Альпина».

Как правило, после прохождения программы, при условии, что человек выполнял все задания, у него на руках остаётся текст разной степени готовности: черновик с комментариями редактора или законченная работа; маленький рассказ или несколько глав будущей книги и проработанный синопсис. Идеальное логическое завершение обучения — публикация. Многие студенты после окончания курсов самостоятельно рассылают работы в толстые литературные журналы, зины, на онлайн-площадки или опен-колы. Видя запрос, бизнес предлагает студентам разные тарифы, например школа или агентство становится посредником между автором и издателем. Часто только через обучение или покупку специальных услуг начинающие авторы могут напрямую познакомиться с представителями издательств.

«На курсе ФИКШН есть тариф „Спешел“, который предполагает, что литагентка пристраивает текст в различные медиа и журналы. Мы стараемся, чтобы качество рассказов было высоким, тогда выше вероятность, что его возьмут к публикации», — объясняет Наташа Подлыжняк, соосновательница школы «Мне есть что сказать».

В конце больших «романных» программ организаторы устраивают питчинги — это понятие несколько лет назад пришло в литературу из кино. Выпускники презентуют синопсисы и тексты редакторам крупных издательств, которые могут пригласить понравившихся авторов к сотрудничеству. Часть студентов сокращают путь и сразу берут курсы при издательствах, например при МИФе и Альпине.

«Когда ты учишься писать сразу внутри книжного издательства с 20-летней историей, твоя дорога к публикации может стать намного короче. У нас есть выпускники, которые уже публиковались и у нас, и в других издательствах. Это очень радует», — рассказывает Юлия Баяндина, партнёр и содиректор МИФа.

Но никакой гарантии, что вашей книгой заинтересуется издательство, даже если вы проходите обучение у него под боком, нет. На что действительно можно рассчитывать, так это на интерес к новым именам. Если вы подготовили сильный синопсис, проработали рукопись и, что самое важное, ваш текст вписывается в портфель издательства, то шанс опубликоваться у вас есть. Бывают случаи, когда поддержку издателя может получить ещё не написанный текст, при условии сильной идеи и прописанных нескольких глав. Такой опыт есть у студентов Школы литературных практик.

«Юлия Петропавловская, которая делает миллениальскую серию „Есть смысл“ в издательстве No Аgе, буквально работает с замыслом и несколькими написанными главами. Это уникальная история, когда издатель берёт не готовый текст, а тот, что только будет написан», — рассказывает Евгения Некрасова, соосновательница Школы литературных практик.

Навигатор по писательским программам от Russian Business

Для удобства мы разделили обзор по аудиториям и задачам: художественная литература, нон-фикшен. И отдельно — один курс для детей и подростков. Приятный бонус — бесплатные возможности для начинающих авторов.

Художественная литература

Курсы МИФа

Цены: 3000–40 000 рублей

Слушатели проходят обучение при издательстве МИФ. В писательской линейке «Книжный мир» собрано более 40 разных программ для авторов, которые только начинают работать над прозой или хотят улучшить имеющиеся навыки.

Выпускники:

Лена Летунова, МИФ, детская книга «Счастливое приключение хамелеона».

Ами Д. Плат, МИФ, молодёжное фэнтези «Волчица, покорившая хаос».

Анастасия Логинова, МИФ, магический школьный детектив «Дух чернильницы».

Creative Writing School

Цены: 2000–320 000 рублей

CWS объединяет более 60 мастерских от мини-курсов до годовых программ. Есть разные форматы участия и тарифы.

«Самая популярная и востребованная программа — „Базовый курс прозы“ Майи Кучерской. Мы запускаем его около десяти раз в год, а общее количество выпускников составляет несколько десятков тысяч человек. С него начинали и некоторые известные сейчас авторы», — говорят в школе.

Выпускники:

Надя Алексеева, «Редакция Елены Шубиной» (РЕШ), книги «Полунощница», «Белград», «Недиалог». Вошла в шорт-листы премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Лицей» и МХТ.

Светлана Павлова, РЕШ, книги «Голод», «Сценаристка». Победительница премии «Лицей», вошла в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Искусство».

Анна Баснер, «Альпина.Проза», книги «Парадокс Тесея», «Круг, петля, спираль». Лауреатка премии «Лицей», шорт-лист «Большой книги».

Школа БЭНД

Цены: 2000–80 000 рублей

БЭНД предлагает слушателям 45 разных программ. В школе много мастерских, которые помогут авторам работать с разными жанрами, редактурой и приёмами творческого письма.

Выпускники:

Евгений Огнев, CLEVER, мистический триллер «Тихое».

Саша Некрасова, Inspiria, психологический роман «В точке кипения».

Камилла Магомедова, Marshmellow Books, роман «Тру-крайм свидания».

«Мне есть что сказать»

Цены: 1600–112 000

Проект стремится дать слушателям безопасное и безоценочное пространство для творчества, а также погрузить в актуальную литературную повестку.

Выпускники:

Марина Чуфистова, «Азбука», книги «День, когда Бога не стало», «Йалка», «Отец Серёжа». Финалистка премии «Лицей».

Аня Фёдорова, «Папье-маше», автофикшен-роман «Но это не точно».

Илья Техликиди, РЕШ, киберпанк-дистопия «Антонов коллайдер».

Write like a Grrrl

Цены: 3000–105 000 рублей

WLAG — женское писательское сообщество, в котором обсуждается феминистская оптика в литературе, актуальная проза и тексты современных писательниц.

«Наша школа строится на ценностях: поддержка женского голоса в литературе, отказ от иерархического преподавания, высокие стандарты. Нас выбирают люди со схожими ценностями», — говорит Нина Горская, координатор WLAG.

Выпускники:

Таня Коврижка, Поляндрия No Age, серия «Есть смысл». Автофикшен-роман «Яд».

Елена Попова, «Альпина.Проза», роман «Восьмидесятый градус».

Белла Арфуди, «Дом историй» и «Азбука». Романы «Десять поколений» и «Жизнь не-Ивана».

Бюро «Литагенты существуют»

Цены: 15 000–105 000 рублей

«Литагенты существуют» предлагают консультации, менторство, индивидуальный питчинг книг, услуги по книжному PR и юридическим вопросам.

Выпускники:

Коля Андреев, «Альпина.Проза», роман в рассказах «Всклянь».

Татьяна Смирнова, «Строки», серия детских книг «Лесовички».

Айгуль Калиновская, АСТ, «Альпины PRO». Книги «Трое из Жана-Парижа», «Дата С: Когда жизнь начинается заново».

Школа писательского мастерства «Пишем на крыше»

Цены: 6000–29 000 рублей

«Пишем на крыше» предлагает курсы по сторителлингу, поэзии, сценаристике, прозе, эссеистике, драматургии. Основатель школы Игорь Дуардович также руководит редакцией литературного журнала «Вопросы литературы».

«„Вопросы литературы“ находится в легендарном месте — первый московский небоскрёб Дом Нирнзее. Тут бывали многие писатели, начиная с Герберта Уэллса, Маяковского, Есенина и Булгакова и заканчивая современными — тот же Воденников, Сенчин или Елизаров. Это место силы. Можно сказать, что участники получают возможность буквально прикоснуться к истории и зарядиться от неё, почувствовать сопричастность и преемственность», — объясняет Игорь Дуардович.​​​​​​

Выпускники:

Екатерина Кудакова, «Перископ-Волга». Стихотворная книга «Мономиф».

Евгения Васильева, «АСТ». Рассказ опубликован в коллективном сборнике «Удивительные истории о соседях».

Анастасия Бугайчук, «Стеклограф». Книга стихотворений «Остаётся сиять незамеченным».

Литературная мастерская «Странные люди»

Цены: 10 000–68 000 рублей

«Странные люди» создал писатель и журналист Евгений Бабушкин. Он написал «Библию бедных» и «Пьяные птицы, весёлые волки», работал в «Снобе» и «Эсквайре». Проект включает как образовательные программы, так и личные консультации.

«Я начинал как личный ментор, дальше вёл группы по 8–10 человек, следом — потоки на 50–80 человек. Самое эффективное с точки зрения „переработать жизненный опыт и написать книгу“ — личное менторство. Но именно потоки дают студенту идеальную, безопасную творческую среду», — рассказывает Евгений Бабушкин.

Выпускники:

Анна Лужбина, РЕШ, сборник «Юркие люди», роман «Крууга». Лауреатка премии МХТ.

Вера Сорока, «Альпина.Проза», книги «Питерские монстры: роман в рассказах», «Сказки слепого мира».

Хороший текст

Цены: 70 000–1 350 000 рублей

Литературный проект объединяет четыре направления: портал, сообщество, школу для писателей и литературный консалтинг. В школе работает только один формат: 9-дневный курс с лекциями по выходным и семинарами с понедельника по пятницу.

«Сразу был принцип: в „Хорошем тексте“ преподают только самые лучшие, и учителей за одну сессию должно быть много, как правило пятнадцать», — говорит писатель, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова и соосновательница проекта Мария Голованивская.

Выпускники:

Галина Калинкина, РЕШ и «Азбука». Романы «Верхние и нижние», «Идти по прямой», «Голое поле», «Лист лавровый в пищу не употребляется». Вошла в лонг-листы «Большой книги» и «Ясной поляны».

Екатерина Златорунская, «Азбука» и Т8 RUGRAM. Сборник «Осенняя охота», роман «Но случается чудо».

Майя Кононенко, РЕШ, роман «Единоличница».

«Писательское мастерство для начинающих» при НИУ ВШЭ

Цены: 45 000 рублей

«Писательское мастерство для начинающих» основано на опыте преподавания в магистратуре НИУ ВШЭ «Литературное мастерство». Программа создана для новичков и даёт базовые знания о работе с художественным текстом.

Школа литературных практик

Цены: 55 000–359 000 рублей

Школа литературных практик объединяет академический подход и современную литературу.

«Мы сосредоточены не только на самом письме, но и на поддерживающих предметах. Например, сейчас у нас проходит „Год магического письма“. Егана Джаббарова читает курс о литературных оптиках, альтернативных европейским, антрополог рассказывает о колдовстве и различных магических практиках русской деревни», — объясняет Евгения Некрасова, соосновательница ШЛП.

Выпускники:

Даша Благова, «Альпина.Проза», романы «Южный ветер» и «Течения». Номинантка премий «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна».

Анна Шипилова, «Альпина.Проза», сборник рассказов «Скоро Москва». Вошла в шорт-листы премий «Лицей» и «Большая книга».

Илья Мамаев-Найлз, Поляндрия NоАgе. Романы «Год порно» и «Только дальний свет фар».

Creative Writing School

Цены: 4000–34 000 рублей

Предлагает несколько программ для авторов нехудожественных книг. Чтобы ознакомиться с ними, найдите на странице всех курсов фильтр «Чему учим» и выберете «Писать нон-фикшен».

«Как писать нон-фикшен», школа БЭНД

Цены: 13 500–37 500 рублей

«Как писать нон-фикшен» — практический курс под руководством журналистов, писателей, блогеров и редакторов. Сначала вы работаете с развитием собственного блога, а затем собираете из разрозненных заметок основу будущей книги и намечаете план её издания.

Get PublishED

Цены: 500–100 000 рублей

Get PublishED — курс под руководством эксперта издательской группы «Альпина» Ирины Гусинской. Есть предложения как для новичков, так и для опытных авторов, предзаписанные материалы и сопровождение в процессе работы над книгой.

Выпускники:

Анна Измайлова, АСТ. «Я расту в цене. Личный бренд. Создаём и капитализируем».

Мария Дубова, «Самокат». «Мама, ау. Как ребёнок с аутизмом научил нас быть счастливыми».

Марина Костик, «Бомбора». «От гаммы до Бетховена. Как легко и быстро научиться играть на фортепиано во взрослом возрасте».

Бюро «Литагенты существуют»

Цены: 25 000–105 000 рублей

«Литагенты существуют» предлагает авторам нон-фикшена консультации, групповое и индивидуальное менторство, а также литагентский абонемент: поддержку автора от разработки стратегии до аудита договора с издательством.

Выпускники:

Елена Тихомирова, «Альпина», «Обучение со смыслом: 13 правил для тех, кто учит взрослых». Лауреатка премии «Деловая книга года в России».

Галина Бобрякова, «Эксмо», «Принимай себя каждый день. Нейронаучный подход к самопринятию, уверенности и любви к себе».

Елена Кочева, АСТ, «Лингво-хакинг. Как выучить иностранный язык эффективно и без выгорания».

«Курс-практикум по нон-фикшен», ИГ «Альпина»

Цены: 79 000–146 000 рублей

«Курс-практикум по нон-фикшен» при одном из крупнейших тематических издательств за 13 недель помогает студентам с созданием книги: от выбора темы до подачи заявки в издательство.

«Программа направлена на конкретный результат: пройти весь путь от идеи до публикации и издать книгу в одном из издательств „Альпины“ или другом издательстве, либо опубликовать её в электронной библиотеке», — говорят организаторы.

«ЦЕХ», МИФ

Цена: 61 000–190 000 рублей

Отдельного курса, посвящённого нон-фикшену, на Курсах МИФа сейчас нет. Но есть программа «ЦЕХ», которая включает блок по работе с нехудожественной литературой.

Выпускники:

Анастасия Шадрина, МИФ, «Кто боится сложностей русского языка?».

Сергей Тугушев, МИФ, «Психология и практика публичных выступлений».

Виктория Потапова, МИФ, книга по теории привязанности для родителей «Я буду рядом».

Для детей и подростков

Creative Writing School

Цена: 3000–18 000 рублей

В CWS работает несколько писательских программ: проза для подростков, совместные чтения, курсы по сказкам, графическому дневнику и мини-курсы.

Бонус: бесплатные программы

Литературный институт

Литинститут обучает литераторов с 1933 года. Можно поступить на один из творческих семинаров: поэзия, проза, литературная критика, драматургия, очерк и публицистика, детская литература, художественный перевод. Обучение длится 5 лет на очном и 6 лет на заочном отделении.

Магистратура НИУ ВШЭ «Литературное мастерство»

В магистратуре «Литературное мастерство» можно пройти обучение на автора прозы и переводчика. Поступить может человек без обязательного профильного образования с дипломом бакалавра. Программа длится два года.

Дом творчества «Переделкино»

Каждый год в Переделкине проходит несколько резиденций для писателей. Участие в них бесплатное, но придётся пройти отбор. В прошлом году средний конкурс составил 20 человек на место.

Хорошая новость: вместе с известными писателями в резиденцию приглашают и начинающих авторов. Но совсем без опыта пройти не получится: при подаче заявки вы должны рассказать о проекте, над которым работаете, и поделиться примером своего текста.

Участники резиденции три недели живут в Переделкине, становятся частью сообщества, участвуют в закрытых питчингах. Резиденция не накладывает никаких обязательств, только просит при публикации книги указывать, что та была подготовлена в Переделкине.

Сообщество «Смысловая 226»

«Смысловая 226» два раза в год объявляет тематические опен-колы для авторов романов. Главный приз — 5 грантов по 1 млн рублей, помощь в работе над книгой и издании. Конкуренция ожидаемо высокая: более ста человек на грант, поэтому от участников требуются навыки письма и составления синопсисов.

Сама «Смысловая 226» в ближайшем времени планирует работать в формате издательства:

«После завершения грантового периода написания рукописей мы переходим к классической схеме работы, которая принята в издательском бизнесе», — поясняет Анастасия Ханина, креативный директор книжного сообщества «Смысловая 226».

Экономика литературного энтузиазма: держится на репутации, а не на марже

«Пишем на крыше» оценивают свою маржинальность в 30–40%. В 2019-м школа писательского мастерства открылась со стартовым капиталом 1,5 млн рублей. «Я думаю, что сейчас для старта нужны уже 2–3 млн рублей», — предполагает Игорь Дуардович, директор школы писательского мастерства «Пишем на крыше».

Школа начиналась всего с трёх семинаров и двух потоков, а сейчас проходят 8–12 семинаров одновременно и во все сезоны. Игорь Дуардович признаёт, что бизнес требует регулярных вливаний средств. Сейчас школа разрабатывает новый сайт, и окупить затраты получится минимум через год, а может, и два.

В издательской группе «Альпина» подтверждают, что единожды вложиться в проект недостаточно. Они сейчас тратят большой ресурс на донастройку курса по нон-фикшену:

«Рынок EdTech переживает непростой период: привлечение аудитории стало дороже, а поведение пользователей — более избирательным. Это тоже влияет на требования к стартовому капиталу. Многое зависит не столько от фиксированной суммы на старте, сколько от готовности инвестировать в несколько ключевых направлений: продукт, маркетинг и тестирование гипотез», — ответили в ИГ «Альпина».

Тем не менее директор школы «Пишем на крыше» Игорь Дуардович рассчитывает, что в ближайшие годы маржинальность бизнеса будет расти. Коллеги из CWS — одного из крупнейших игроков рынка — в росте доходов, напротив, сомневаются.

«Наша маржинальность без учёта постоянных расходов колеблется от 25 до 40%, рентабельность — около 15% в прошлых годах. С увеличением НДС в 2026 году ожидаем снижение рентабельности», — поясняют в CWS.

Проект вырос из нескольких десятков тысяч рублей. Он развивался шаг за шагом: затраты закрывались ближайшим набором на курс.

«У нас не было спонсора или гранта, мы не могли себе позволить значительных вложений с расчётом на будущую прибыль. Первые деньги ушли на запуск сайта. Директора работали бесплатно, мастерам, художнику и пиарщику гонорары выплатили по итогам первого интенсива. Вся математика была очень простой, а финансовый риск — минимальным», — отметила Наталья Осипова, соосновательница мастерских творческого письма Creative Writing School.

Подобная схема не редкость, по этому же принципу открывались «Школа БЭНД», «Мне есть что сказать» и «Литагенты существуют». Однако сейчас выпустить продукт без начального капитала уже не удастся.

«Мы стартовали в 2020 году в голубом океане, наши расходы были только на Zoom. Сегодня конкуренция сильно выше, поэтому совсем без вложений уже не получится зайти на рынок», — говорит Настя Дьяченко из Бюро «Литагенты существуют».

Опыт других проектов показывает, что важно не столько сколотить крепкий капитал, сколько понимать аудиторию и быть для неё «своим».

«Главный стартовый капитал — социальный. У меня к моменту запуска было две книги, пятнадцать лет опыта в журналистике, премии всякие, репутация в писательской среде и связи с издательствами — всё это я вложил в „Странных людей“. На первый запуск я потратил около 300 тыс. рублей: сайт, дизайн, всякие сервисы, реклама. Всё окупилось моментально», — рассказывает Евгений Бабушкин, основатель мастерской «Странные люди».

Мария Голованивская из «Хорошего текста» соглашается с подходом: «Главное, знать, кого пригласить, и иметь репутацию, чтобы к тебе пришли преподавать лучшие. Надо делать культурное событие, а не банальный бизнес».

Мысль, что писательские школы — это больше чем бизнес или даже не совсем бизнес, звучит в литературной среде нередко. Часть основателей признаётся, что заработать у них не получится. С другой стороны, успех можно и нужно исчислять не только рублём.

«Мы не можем рассматривать Школу литературных практик как бизнес. Это социальное предпринимательство, которое не приносит чистой прибыли, и так предполагалось с самого начала. Если мы делаем массовый продукт, мы ориентированы на прибыль. Если мы делаем нишевый продукт, мы ориентированы на прорывы в нашей сфере: новые жанры, имена и направления — вот чем мы готовы похвастаться», — говорит Татьяна Новосёлова, директор Школы литературных практик.

А раз дело не только в деньгах, бизнес может выбрать не конкуренцию, а сотрудничество. Так поступили создательницы Школы литературных практик, которые последние пару лет запускают курсы совместно с CWS и школой «Мне есть что сказать».

«Так удаётся экономить на костах и при этом сохранять саму школу письма. Нас мало, книжный рынок неустойчив и, поговорив с коллегами, мы поняли, что мы не конкуренты друг другу», — считает Татьяна Новосёлова.

Партнёрство позволяет каждой институции сосредоточиться на одних задачах и делегировать часть других.

«Мы в Школе литературных практик формируем программы, а коллеги больше вкладываются в административку и постоянные пиар-стратегии — такое взаимовыгодное сотрудничество», — объясняет Евгения Некрасова, соосновательница ШЛП.

Разговор о материальной составляющей и планах на будущее не внушает оптимизма, ожидания по большей части мрачные.

«Мы зарабатываем на подушку безопасности, но она маленькая. Неудачные запуски сильно подкашивают нашу экономику: мы как соруководительницы не платим себе зарплату, но наскребаем на зарплаты команде. Наш заработок абсолютно мизерный, и я не думаю, что у нас хватит сил бесконечно продолжать. Это скорее какая-то передача факела выжившим, тем, кого мы зарядили на создание своего проекта», — говорит Наташа Подлыжняк из «Мне есть что сказать».

И даже Creative Writing School с большой базой курсов и внушительным списком выпускников отправляет всех, кто задумывается об открытии писательской школы или агентства, подумать ещё раз.

«За деньгами лучше идти в щебень. В условиях нынешней экономики, давления постоянно ужесточающихся в книжной сфере законов и регламентирующих документов, одновременно выросшей конкуренции за внимание и дефицита каналов распространения информации литературные школы так себе бизнес. Сейчас хорошее время для творчества, но плохое время для бизнеса в таких нишах», — рассуждает Наталья Осипова из Creative Writing School.

Pro et contra: факторы, развивающие и тормозящие бизнес

Спрос на писательские услуги растёт благодаря трём факторам. Во-первых, изменилось отношение к самому писательству: из сакрального оно стало более профессиональным. Пришло понимание, что работа с текстом — это навык, который можно и нужно тренировать.

«Наши авторы, даже лучшие, проигрывают зарубежным не в смысле идей, но в смысле техники. Это и подтолкнуло меня к мысли о том, что нам нужна школа. По типу школы балетной или музыкально-исполнительской нам нужна школа литературная», — говорила Майя Кучерская, основательница Creative Writing School, в интервью Forbes Woman.

Во-вторых, писательские курсы перестали быть экзотикой. Люди разных профессий воспринимают умение писать как базовый навык. Не все ученики планируют сменить сферу деятельности, получить «Большую книгу» или «Ясную поляну». Кто-то рассматривает работу со словом, как возможность развивать бизнес и прокачать личный бренд.

В-третьих, спрос на писательские курсы формирует сама жизнь, точнее, новостная повестка.

«Люди хотят рефлексировать над собственной идентичностью, наследием. Это не терапия, а форма понимания реальности. Писательские программы дают и инструменты для этого, и безопасное комьюнити, что важно», — считает Евгения Некрасова, соосновательница ШЛП.

Позитивные факторы для рынка наталкиваются на повышение налогов, новые законодательные требования. Но главная проблема — спрос с 2025 года стал падать, как отмечают в CWS, ШЛП, «Школа БЭНД» и WLAG.

«Писательские курсы — необязательная трата, а людям сейчас тяжело поддерживать привычный уровень жизни», — говорит Нина Горская, координатор WLAG.

Ещё и общаться с аудиторией стало сложнее из-за того, что старые маркетинговые стратегии пришли в негодность, а новые только предстоит создать.

«Отрубаются социальные каналы связи, где раньше происходила коммуникация и где мы размещали рекламу. Сейчас мы скорее в ожидании и смотрим, как будет вести себя рынок в ближайший год», — подтверждает основатель «Школы БЭНД» Андрей Ковылкин.

Развитие ИИ и большое количество бесплатной информации в интернете тоже становятся своего рода конкурентами для образовательных программ.

«Обучение писательскому ремеслу до сих пор является неочевидным решением. На начальном этапе авторы, как правило, пытаются справиться самостоятельно, и, только столкнувшись с трудностями или отсутствием прогресса, начинают рассматривать курсы», — комментируют в издательской группе «Альпина».

При всех трудностях рынок писательских услуг как явление состоялся и даже успел стать частью культурного ландшафта, потому что открыл новых авторов. Как рассказали Russian Business сами создатели школ и агентств, писательский бизнес тесно связан не только с маржой и рентабельностью, но и с миссией, а успех считается и рублями, и новыми книгами, вышедшими после обучения. Несмотря на кризисы, а может именно из-за них, россияне пробуют писать книги и рассказывать свои истории. Так каждый шестой житель страны хотел бы написать книгу или сценарий. И пока есть спрос, будет существовать и предложение.