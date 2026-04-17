Эндаумент: как создать капитал, который будет поддерживать проекты годами

Материал подготовлен по итогам X форума «Эндаументы. Навсегда» , организованного Фондом Потанина при поддержке Министерства экономического развития России. На форуме среди других тем обсуждали роль целевых капиталов в устойчивости НКО и экономики в целом.

Эндаумент — это инструмент, который позволяет организациям создать устойчивый источник финансирования и не зависеть только от грантов или разовых пожертвований. Он уже используется университетами, фондами и культурными проектами, но для многих по-прежнему остаётся непонятным. Разбираемся, как работает эндаумент, чем он отличается от привычных источников финансирования и что нужно учесть, чтобы его запустить.

Что такое эндаумент

Представьте, что у вас есть крупная сумма денег, которую вы не тратите, а вкладываете — например, в облигации или другие относительно надёжные инструменты — и живёте на доход от этих вложений. Это не банковский вклад с фиксированной ставкой. Доход здесь не гарантирован и может меняться — как в любых инвестициях. Поэтому деньги обычно размещают осторожно: не в инструменты, где цена может резко расти и падать (как акции отдельных компаний), а в более стабильные варианты. К таким вариантам относятся, например, государственные облигации, облигации крупных компаний или диверсифицированные фонды, где деньги распределены между разными активами. У них обычно ниже доходность, чем у более рискованных вложений, зато меньше вероятность потерять основную сумму.

По такому же принципу работает эндаумент — только деньги принадлежат не одному человеку, а организации: университету, фонду или культурному учреждению.

Эти деньги не тратят сразу. Их передают в управление управляющим компаниям — они инвестируют средства по заранее заданной стратегии, а организация получает доход от этих вложений.

Доход можно тратить — например, на стипендии, исследования или программы, — а само тело капитала [тело капитала — это основная сумма фонда, которая инвестируется и остается неприкосновенной, а используется только доход от неё] не расходуют. За счёт этого у организации появляется источник денег, который не нужно заново искать каждый год.

Чаще всего эндаументы становятся опорой для некоммерческих организаций и образовательных институций — в первую очередь университетов, а также фондов, музеев и культурных проектов. В этих сферах особенно важна долгосрочная работа, которую сложно финансировать только за счёт разовых пожертвований или грантов.

Чем эндаумент отличается от обычного финансирования

В обычной модели финансирования — разовых пожертвованиях, грантах и государственных субсидиях — деньги приходят под конкретную задачу и полностью тратятся. Например, фонд получает грант на программу или университет — субсидию на проект. Эти средства закрывают текущие расходы, но не создают задела на будущее: как только деньги заканчиваются, финансирование нужно искать заново.

Эндаумент работает иначе. Полученные средства не расходуют сразу — их сохраняют и инвестируют. На деятельность направляют только доход от этих вложений. В результате одна и та же сумма может поддерживать проект годами.

Отсюда вытекает второе отличие — горизонт планирования. Гранты и пожертвования чаще всего рассчитаны на короткий срок: месяц, год, реже — несколько лет. Эндаумент изначально создаётся как долгосрочный инструмент: он позволяет планировать работу на годы вперёд и не зависеть от того, удастся ли в следующем году снова привлечь деньги.

При этом эндаумент не заменяет привычные источники финансирования. Они решают разные задачи. Разовые пожертвования и гранты нужны, чтобы быстро реагировать на текущие проблемы. Эндаумент — чтобы поддерживать системные проекты, которые требуют времени: например, образовательные программы или научные исследования.

Целевой капитал формируется как минимум на 10 лет — это требование закона. На практике многие эндаументы создаются без ограничения срока и работают десятилетиями.

Если срок всё же ограничен, по его завершении капитал расформируется, а дальнейшая судьба средств определяется заранее — условиями пожертвования или решениями органов управления фонда.

Как работает эндаумент

1. Кто даёт деньги и зачем



Эндаумент формируется за счёт пожертвований — от частных лиц и бизнеса. Это могут быть как крупные разовые взносы, так и регулярные пожертвования меньшего размера. Эти деньги не тратятся сразу. Они добавляются к капиталу и инвестируются, а на текущие задачи направляют только доход от них.

Поэтому, даже если пожертвование было сделано один раз, оно продолжает приносить доход и поддерживать организацию на длинной дистанции. А если новые взносы продолжают поступать, капитал растёт — и вместе с ним растёт объём финансирования.

Часто решение о таком пожертвовании связано не только с финансовыми возможностями, но и с личной мотивацией донора. Например, выпускники поддерживают университет, в котором учились, предприниматели — проекты, связанные с образованием или наукой, а частные доноры — направления, которые считают важными для будущего.

2. Кто управляет деньгами



После того как средства поступают в эндаумент, их не оставляют просто лежать на банковском счёте. Если деньги не инвестировать, они не будут приносить доход и со временем обесценятся из-за инфляции.

Поэтому средства передают в управление профессиональным компаниям. Это лицензированные участники финансового рынка — например, компании при крупных банках или независимые инвестиционные управляющие. Их выбирает сам фонд: как правило, через конкурс или по решению управляющих органов эндаумента.

Управляющая компания инвестирует деньги по договору — в соответствии с инвестиционной стратегией, которую утверждает фонд вместе с управляющей компанией. Обычно это делает попечительский или инвестиционный совет: он определяет, куда можно вкладывать средства и на каких условиях.

В стратегии также фиксируются ограничения по риску — то есть правила, которые не позволяют инвестировать деньги слишком агрессивно. Например, может быть ограничена доля вложений в акции или запрещены высокорискованные инструменты.

Задача управляющей компании — сохранить капитал и обеспечить стабильный доход, который затем поступает в организацию.

3. Кто получает доход

Сам капитал остаётся в управлении управляющей компании, а организация — университет, фонд или культурная институция — получает только доход от инвестиций.

Деньги не заморожены навсегда, но использовать сам капитал можно только в исключительных случаях — условия прописываются заранее. В классической модели его стараются не трогать, потому что именно он обеспечивает будущий доход.

Доход от инвестирования — то есть деньги, которые приносит этот капитал, — регулярно поступает в организацию и становится частью её бюджета. Его можно направлять на стипендии, исследования, гранты, операционные расходы или развитие проектов.

4. Куда идут деньги

Некоммерческие организации чаще всего финансируют основные программы: поддерживают благополучателей, развивают долгосрочные инициативы, частично покрывают операционные расходы — например, работу команды.

Деньги не нужно заново привлекать каждый год. В отличие от грантов или пожертвований, доход от эндаумента поступает регулярно и не зависит от того, удалось ли привлечь новое финансирование в конкретный период.

В результате капитал инвестируется, приносит доход, этот доход расходуется на проекты, а сам капитал остаётся и продолжает приносить деньги дальше. За счёт этого эндаумент работает как постоянный источник финансирования.

Как понять, готова ли организация к эндаументу

Не каждая организация может создать эндаумент — даже если у неё есть доноры, готовые дать деньги. Размер пожертвований сам по себе ничего не гарантирует — ключевое значение имеет способность организации управлять капиталом и системно использовать доход от него.

В России деятельность эндаументов регулируется Федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Из него следуют базовые требования:

минимальный размер целевого капитала — 3 млн рублей ;

; базовый принцип — сохранять основной капитал и использовать доход от его инвестирования. В отдельных случаях часть капитала может быть использована, если это предусмотрено правилами фонда;

В отдельных случаях часть капитала может быть использована, если это предусмотрено правилами фонда; средства передаются в доверительное управление управляющей компании , которая инвестирует их по установленной стратегии;

, которая инвестирует их по установленной стратегии; у фонда должны быть органы управления (например, совет), которые утверждают стратегию, контролируют использование дохода и принимают ключевые решения.

Формально выполнить эти требования недостаточно. На практике эндаумент начинает работать только там, где уже выстроена базовая управленческая система.

Вот на что стоит обратить внимание перед запуском.

1. Финансовая модель на несколько лет вперёд

Организация должна уметь планировать расходы, разделять текущие деньги и долгосрочные средства, понимать, на что будет направляться доход от эндаумента.

Если организация расходует все поступления на текущие задачи, деньги не накапливаются и не превращаются в капитал. В такой модели эндаумент не работает: он требует, чтобы часть средств инвестировалась и приносила доход на длинной дистанции.

2. Команда, которая отвечает за эндаумент внутри организации

Даже если капитал передан в управление, внутри команды остаётся ряд задач, которые нельзя делегировать:

— взаимодействие с управляющей компанией и контроль результатов инвестирования;

— принятие решений о том, как использовать доход — на какие программы и в каком объёме;

— подготовка отчётности для совета фонда, доноров и партнёров;

— работа с донорами: привлечение новых средств и поддержание отношений с теми, кто уже участвует.

Если за это никто не отвечает, возникает разрыв: деньги инвестируются, но организация не управляет этим инструментом и не использует его возможности. В таком случае эндаумент существует формально, но не влияет на устойчивость организации.

3. Понятные процессы и правила управления

Организация должна заранее определить, как именно будет работать с эндаументом:

— кто внутри организации принимает решения (например, совет фонда или попечители);

— как утверждается стратегия: сколько тратить, сколько реинвестировать;

— по каким правилам распределяется доход — на какие программы и в каком объёме;

— как ведётся контроль и отчётность.

Если таких правил нет, решения принимаются каждый раз заново — в зависимости от текущих задач или давления обстоятельств. В итоге доход от эндаумента начинает расходоваться несистемно, и он перестаёт выполнять свою функцию долгосрочной финансовой опоры.

4. Доверие со стороны доноров

Эндаумент строится на долгосрочных пожертвованиях: донор передаёт деньги с расчётом, что они будут работать через доход от инвестирования. Поэтому для него важно понимать, как устроена организация и как она принимает решения.

Донор оценивает конкретные вещи:

— у организации есть понятная структура управления;

— известно, кто принимает решения;

— есть публичная отчётность;

— можно увидеть, на какие цели направляется доход;

— понятно, чем занимается организация, какие результаты получает и как принимает решения о расходах.

К созданию эндаумента приходят, когда эти процессы уже выстроены: организация умеет планировать бюджет, регулярно отчитывается и работает с донорами на постоянной основе. В этом случае целевой капитал становится продолжением существующей системы и усиливает её за счёт стабильного источника дохода.

Как эндаументы работают на практике: российские примеры

Эндаументы в России развиваются почти 20 лет. За это время они перестали быть редким инструментом финансирования и начали использоваться разными типами организаций — от крупных университетов до региональных НКО.

Постепенно сформировался рынок: появились фонды, управляющие компании, образовательные программы для команд и профессиональное сообщество, которое работает с целевыми капиталами.

Заметную роль в развитии эндаументов в России сыграл Фонд Потанина. Он поддерживал создание целевых капиталов в университетах и некоммерческих организациях, участвовал в развитии законодательства и обучал команды работе с этим инструментом. В результате эндаументы начали появляться не только у крупнейших институций, но и в региональных и нишевых проектах.

Наиболее активно эндаументы используются в сфере образования. Например, у Высшей школы экономики есть фонд целевого капитала, доход от которого направляется на исследования, образовательные программы и развитие инфраструктуры.

Ещё один тип кейсов — территориальные эндаументы. Например, в Мурманской области работает фонд целевого капитала с объёмом около 2 млрд рублей. Он не работает под одну организацию, а аккумулирует средства и распределяет их между разными проектами и НКО в регионе — от социальных инициатив до образовательных программ.

Для привлечения средств фонд использует сеть амбассадоров — людей из разных регионов и сфер, которые рассказывают о фонде своей аудитории и приводят новых доноров. Амбассадоры работают по-разному: кто-то приглашает представителей фонда на мероприятия и форумы, кто-то рассказывает о деятельности фонда в своих соцсетях, кто-то общается с бизнесом или локальными сообществами, чтобы привлечь в фонд дополнительное финансирование. Часть амбассадоров вовлечена активнее, часть — меньше. Работу с ними приходится постоянно поддерживать и развивать.

Запуск эндаумента: пошаговый чек-лист

1. Определить цель и масштаб

Понять, зачем нужен эндаумент и какую задачу он должен решать: поддерживать конкретную программу, финансировать операционные расходы или обеспечивать долгосрочное развитие. От этого зависит размер капитала и модель работы.

2. Оценить минимальный объём капитала

Посчитать, какой доход нужен ежегоднопо и какой капитал для этого потребуется. Это позволит понять, реалистичен ли запуск и с какого уровня стоит начинать. Важно учитывать требования закона: минимальный размер целевого капитала в России — 3 млн рублей.

3. Найти первых доноров

Найти людей или компании, готовые поддерживать идею долгосрочно и стать первыми вкладчиками капитала.

4. Выстроить базовую инфраструктуру

Определить, кто внутри команды отвечает за эндаумент, как принимаются решения и как будет распределяться доход.

5. Выбрать управляющую компанию

Подобрать лицензированную управляющую компанию, обсудить стратегию инвестирования и ограничения по риску.

6. Начать с одного направления

Запустить эндаумент под конкретную задачу — например, отдельную программу или направление. Так будет проще управлять и отчитываться перед донорами.

7. Выстроить регулярную коммуникацию

Поддерживать связь с донорами, партнёрами и заинтересованной аудиторией: объяснять, как работает эндаумент, куда направляется доход и какие результаты это даёт.