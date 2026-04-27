Таможенные пошлины в 2026 году: виды, расчёт, оплата и оптимизация

Таможенная пошлина влияет на себестоимость импорта и может сказываться на конечной цене товара. Ошибки в расчёте приводят не только к доначислениям, но и к спорам с таможней, штрафам и задержке груза. Разбираемся, от чего зависит размер пошлины, как её рассчитывают, когда уплачивают и в каких случаях можно вернуть переплату.

Что такое таможенная пошлина

Таможенная пошлина — обязательный платёж, который уплачивают при ввозе или вывозе товара через границу. Для бизнеса это часть затрат на ввоз товара, которую нужно учитывать при расчёте себестоимости и итоговой цены продукта, а для обычного покупателя — одна из причин, по которой заказ из-за границы может обойтись дороже, чем аналогичный товар на российском рынке.

«У таможенной пошлины две основные задачи: первая — пополнение государственного бюджета, другая — помощь государству регулировать ввоз и вывоз товаров, поощряя одни поставки и сдерживая другие», — говорит Александр Латыев, партнёр и руководитель практики юридической фирмы INTELLECT.

Различия между таможенными платежами и пошлинами

Таможенную пошлину часто путают с другими таможенными платежами — например, с таможенным сбором, НДС и акцизами. Но всё это разные платежи, их назначение и порядок расчёта различаются.

Таможенную пошлину рассчитывают по-разному: от таможенной стоимости, от количества или веса товара, а иногда — сразу по нескольким параметрам. Какой именно способ применять, зависит от кода ТН ВЭД — специального номера, по которому таможня определяет, к какой товарной категории относится продукция и какая ставка пошлины к ней применяется.

Таможенный сбор, напротив, взимают не за сам товар, а за таможенные операции — в частности, за его декларирование и выпуск. При ввозе товара, помимо пошлины и таможенного сбора, могут начисляться НДС и акцизы. Это уже налоги, и для них действуют свои правила расчёта.

Нормативная база и правовое регулирование

ТК ЕАЭС, ФЗ-289 и ключевые постановления

В 2026 году ключевыми документами регулирования таможенных пошлин остаются Таможенный кодекс ЕАЭС и Федеральный закон № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Россия входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вместе с Беларусью, Казахстаном, Арменией и Киргизией. Для этих стран действуют общие правила взимания ввозных таможенных пошлин при торговле с третьими странами. Таможенный кодекс ЕАЭС задаёт базовые правила таможенного регулирования, а Единый таможенный тариф определяет ставки пошлин для разных товаров.

Изменения в таможенном законодательстве с 2026 года

В России в 2026 году также важно учитывать новые постановления правительства о ставках таможенных сборов, а также экспортные нормы с привязкой к курсу рубля.

Так, с 1 января 2026 года выросли ставки таможенных сборов за таможенные операции, связанные с выпуском товаров. Проще говоря, речь идёт о плате за таможенное оформление, после которого товар можно ввести в оборот. Минимальный сбор вырос с 1067 до 1231 рубля, а для отдельных товаров радиоэлектроники верхняя ставка была повышена с 30 000 до 73 860 рублей. Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отмечает, что одновременно обновили шкалу сборов и теперь градаций стало больше, а расчёт — сложнее.

Изменился и сам порядок таможенного администрирования. Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко отмечает, что с 1 апреля 2026 года в тестовом режиме начала работать система подтверждения ожидания поставки товаров, а с 1 июля 2026 года её применение становится обязательным. Это значит, что импортёрам придётся заранее оформлять через систему ФНС документ о предстоящей поставке, вносить обеспечительный платёж и передавать перевозчику куар-код, подтверждающий право на ввоз. Из-за этого подготовка к поставке станет длиннее и формально сложнее.

Кроме того, как говорит управляющий партнёр ЮК «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский, таможня начала доначислять пошлины даже в тех случаях, когда товар сначала был ввезён в другую страну ЕАЭС и уже оттуда попадал в Россию. Иными словами, сама по себе поставка через страну союза больше не гарантирует, что повышенной пошлины удастся избежать, как было раньше. Доначисления связаны с действием постановления правительства № 2240 о повышенных ввозных пошлинах на отдельные товары из недружественных стран и поправками к нему, внесёнными постановлением № 156 в 2026 году.

Виды таможенных пошлин

Ввозная таможенная пошлина

Ввозная пошлина — это основной вид таможенной пошлины, который уплачивают при ввозе товара из-за границы в ЕАЭС. Именно с этим видом пошлин чаще всего сталкивается бизнес при импорте. Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко поясняет, что ввозную пошлину рассчитывают с учётом кода ТН ВЭД, таможенной стоимости, страны происхождения и ставки по конкретной товарной категории.

Вывозная таможенная пошлина

Вывозная пошлина применяется заметно реже, чем ввозная. Как объясняют опрошенные Russian Business юристы, обычно она касается отдельных категорий товаров, вывоз которых государство хочет дополнительно регулировать. Речь прежде всего о сырье, сельхозпродукции и некоторых видах полезных ископаемых.

Антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины

Антидемпинговые, специальные и компенсационные пошлины — это отдельная группа пошлин, которая применяется как мера защиты внутреннего рынка страны. Как объясняет партнёр и руководитель практики юридической фирмы INTELLECT Александр Латыев, такие пошлины вводят в тех случаях, когда импорт товара создаёт угрозу для российских производителей. Например, если иностранные товары завозят по слишком низким ценам, если объём поставок резко растёт или если зарубежные компании получают господдержку и за счёт этого оказываются в более выгодном положении.

Как рассчитывается таможенная пошлина

Ставки таможенных пошлин и их определение

Размер таможенной пошлины зависит от ставки, установленной для конкретного товара. Саму ставку определяют с учётом кода ТН ВЭД, а в отдельных случаях — с учётом страны происхождения товара и специальных мер, которые к нему применяются. Если ставка таможенной пошлины выражена в процентах, пошлину считают от таможенной стоимости, которая складывается из цены товара по договору и части расходов на его доставку до границы ЕАЭС.

Для ввозных пошлин в ЕАЭС применяются три вида ставок:

Адвалорная ставка — это когда пошлину считают как процент от таможенной стоимости товара. Специфическая ставка — это когда пошлина считается как фиксированная сумма за единицу товара, например за килограмм или штуку. Комбинированная ставка — это смешанный вариант, когда при расчёте учитывают сразу и стоимость, и количество или вес товара.

Какую именно ставку использовать, определяют по коду ТН ВЭД конкретного товара.

По словам управляющего партнёра юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислава Варшавского, на практике бизнесу чаще всего надо обращать внимание на то, правильно ли определён код ТН ВЭД и верно ли рассчитана таможенная стоимость. Именно здесь чаще всего возникают споры, ошибки и доначисления.

Пример расчёта таможенной пошлины

Если для товара установлена адвалорная ставка 10%, а его таможенная стоимость составляет 1 млн рублей, пошлина составит 100 тыс. рублей.

Если для товара действует специфическая ставка 50 рублей за килограмм, а партия весит 100 кг, размер пошлины составит 5 тыс. рублей.

Если же для товара предусмотрена комбинированная ставка, в расчёт берут сразу два параметра — стоимость и вес или количество. Например, при таможенной стоимости 1 млн рублей, ставке 10% и дополнительной ставке 50 рублей за килограмм для партии весом 100 кг общая сумма пошлины составит 105 тыс. рублей.

Как уплатить таможенную пошлину

Способы уплаты для физических и юридических лиц

По ТК ЕАЭС ввозные таможенные пошлины и налоги нужно уплатить до решения таможенного органа разрешить товару дальнейшее движение. Сначала компания перечисляет обязательные платежи, и только после этого таможня завершает оформление и выпускает товар.

Юридические лица оплачивают таможенную пошлину безналично со счёта компании по реквизитам таможни. Физические лица могут уплатить пошлину онлайн или в отделении банка. Важно правильно указать реквизиты и данные декларации, иначе платёж могут не засчитать.

Льготы по уплате таможенных пошлин

Льготы могут быть прямо прописаны в правилах ЕАЭС, российских законах или вводиться отдельно для конкретных случаев — например, для инвестиционных проектов, отдельных видов оборудования, а также научного и учебного имущества.

По словам управляющего партнёра юридической компании «ЭНСО» Алексея Головченко, для большинства обычных товаров бизнесу не стоит рассчитывать на освобождение от пошлины.

Сроки уплаты таможенных пошлин

Что происходит при нарушении сроков

Задержка с уплатой пошлины грозит начислением пеней, а товар может быть задержан или арестован до оплаты. Бизнесу это грозит дополнительными тратами и риском срыва поставки.

Как избежать просрочки и штрафов

Юристы сходятся во мнении, что риск доначислений, пеней и штрафов особенно высок, когда компания неверно определяет код товара, спорно рассчитывает таможенную стоимость или подаёт неполный комплект документов.

По словам управляющего партнёра юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислава Варшавского, безопаснее всего не оставлять спорные вопросы на последний момент. Иначе проблема всплывёт уже на таможне, когда сроки будут гореть, а исправлять ошибки станет дороже и сложнее.

Как минимизировать таможенные расходы

Законные способы оптимизации

Законно снизить таможенные расходы можно только за счёт точной классификации товара, корректного расчёта таможенной стоимости и применения льгот, если они действительно положены.

Опрошенные Russian Business эксперты называют три базовых способа оптимизации расходов на таможенную пошлину. Первый — правильно определить код ТН ВЭД, потому что именно от него зависит ставка пошлины. Второй — корректно посчитать таможенную стоимость. В неё входят стоимость по сделке и часть сопутствующих расходов, например доставка до границы ЕАЭС. Третий — использовать тарифные льготы, если они действительно подходят к товару и подтверждены документами.

Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский отдельно обращает внимание на транспортные расходы. По его словам, часть транспортных расходов можно не включать в таможенную стоимость, если они относятся к участку перевозки за пределами союза ЕАЭС.

Какие есть исключения

Опрошенные Russian Business юристы подчёркивают, что законная оптимизация исключает подмену документов или занижение данных. Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», говорит, что нельзя экономить на цене по договору, классификации товара, разрешительных документах и декларировании. Именно такие попытки снизить платёж, по его словам, чаще всего заканчиваются доначислениями, штрафами, конфискацией товара и длительными проверками.

Особенности таможенных платежей при заказе из-за границы

Когда оплачивать таможенные платежи при онлайн-заказах

Отдельно стоит учесть онлайн-шопинг. Во время покупки товара из-за границы уплата пошлины зависит от того, как устроена работа конкретного онлайн-магазина. В пресс-службе Wildberries отмечают, что при трансграничных заказах на их маркетплейсе расчёт и уплата таможенных платежей происходят сразу при оформлении покупки. Для покупателя это удобно, потому что итоговая сумма видна заранее и при получении не нужно ничего доплачивать. Если же у пользователя возникают вопросы по начисленной сумме, в пресс-службе Wildberries рекомендуют обратиться в ФТС или к таможенному представителю для уточнения расчёта и, если нужно, запуска процедуры возврата.

Условия беспошлинного ввоза товаров

Для товаров, которые физлицо заказывает из-за границы для личного пользования, действует лимит беспошлинного ввоза — 200 евро и 31 килограмм на один заказ, следует из разъяснений ФТС. Если заказ товара входит в этот лимит, пошлину платить не нужно. Если стоимость или вес выше лимита, применяется единая ставка — 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый килограмм сверх нормы.

В пресс-службе Wildberries подчёркивают, что условия беспошлинного ввоза не зависят от категории товара. Иными словами, для телефона, ноутбука, одежды или другой продукции нет отдельной специальной пошлины для физлиц, если речь идёт о заказе для личного пользования. Всё зависит от общей стоимости заказа и от того, вышел ли он за пределы установленного лимита.

Таможенные пошлины в РФ и ЕАЭС: геоособенности-2026

Актуальные ставки и лимиты для России

Внутри ЕАЭС действует единый классификатор товаров, а по большинству позиций — общие ставки ввозных пошлин. Официально этот классификатор называется ТН ВЭД ЕАЭС.

Как объясняет управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский, внутри стран различаются ставки НДС, акцизов и таможенных сборов. То есть сама пошлина по товару может быть одинаковой, а итоговая сумма платежей при ввозе — уже нет.

Также, по словам эксперта, импортёрам из России нужно учитывать повышенные ставки пошлин по отдельным товарам из недружественных стран. Поэтому бизнесу важно смотреть не только на общий тариф ЕАЭС, но и на специальные российские ограничения по происхождению товара.

Различия в правилах стран ЕАЭС

Для стран ЕАЭС базовые правила по ввозным пошлинам общие, но таможенное регулирование не унифицировано до мелочей: часть вопросов остаётся в национальной компетенции. Управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко говорит, что они касаются не столько самой пошлины, сколько условий ввоза, налогов, логистики и отдельных преференций.

По словам эксперта, Беларусь и Казахстан могут различаться по лимитам беспошлинного ввоза, маршрутам транзита и отдельным льготным режимам. Армения и Киргизия, как менее крупные рынки, в некоторых случаях используют более гибкий подход к небольшим объёмам импорта.

Бизнесу при выборе маршрута поставки товара важно учитывать, что иногда разница в стоимости таможенной пошлины возникает не в самой ставке пошлины, а в сопутствующих платежах, сроках оформления и местной таможенной практике.

Часто задаваемые вопросы

Сколько составляет пошлина на телефон или ноутбук из Китая?

В пресс-службе Wildberries отмечают, для телефона или ноутбука, которые физлицо заказывает для личного пользования, не действует отдельная специальная пошлина. Если заказ укладывается в 200 евро и 31 кг, пошлину платить не нужно. Если лимит превышен, применяется единая ставка — 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый килограмм сверх нормы.

Как вернуть переплаченную таможенную пошлину?

Если пошлина была уплачена в большем размере, чем нужно, её можно вернуть. Как говорит управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский, на это даётся три года с момента переплаты. Для возврата нужно подать заявление в таможенный орган. К заявлению обычно прикладывают копию таможенной декларации, подтверждение оплаты, расчёт правильной суммы пошлины, если был пересчёт.

Какие документы нужны для таможенного оформления?

Для физлица при онлайн-заказе набор документов обычно минимальный. Как правило, нужны паспортные данные и ИНН, а остальную работу по оформлению и взаимодействию с таможней берут на себя платформа и таможенный брокер.

Для бизнеса пакет документов шире. Как поясняют юристы, обычно нужны:

Договор с поставщиком.

Документ с перечнем товара.

Транспортные документы.

Упаковочный лист.

Таможенная декларация.

Документы, подтверждающие стоимость товара.

Разрешительные документы, если они требуются по категории товара.

Чем различаются правила для физических и юридических лиц?

Для физлиц действуют упрощённые правила, если товар ввозится для личного пользования. В этом случае работают лимиты беспошлинного ввоза, а сама процедура оформления обычно проще.

Для юрлиц правила строже. Для бизнеса действует полноценное таможенное декларирование, отдельные требования к документам, расчёту стоимости, коду ТН ВЭД и срокам уплаты платежей.