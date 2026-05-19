Wildberries запустила экспорт российских товаров в Китай — компания будет сама отбирать заявки продавцов на закупки

Wildberries запустила пилотный проект по экспорту российских товаров в Китай, сообщили в компании. Теперь китайские предприниматели смогут закупать продукцию российских производителей оптом через инфраструктуру маркетплейса. Новая модель будет работать по принципу B2B-закупок — аналогичному тому, который уже действует для российских продавцов при заказе товаров из Китая.

В будущем процесс закупок станет полностью автоматическим

В рамках проекта предприниматели из Китая смогут делать оптовые онлайн-заказы на российскую продукцию, оформлять документы через платформу, а также пользоваться логистической и таможенной инфраструктурой Wildberries.

На первом этапе компания планирует вручную отбирать российских производителей и потенциальных покупателей через систему заявок. В дальнейшем процесс закупок обещают полностью автоматизировать.

Раньше экспорт продукции в Китай для компаний был затруднён

Китайский рынок проявляет интерес к российским товарам, особенно в сегменте натуральной продукции. Представитель компании-производителя ягодного пюре «Дикая Сибирь» заявил изданию, что производитель рассчитывает на рост продаж благодаря запуску экспортного направления.

В косметической компании «Крымская Роза» передали Forbes, что выход на китайский рынок раньше был связан с большим количеством сложностей для бизнеса. Появление инфраструктуры со стороны Wildberries значительно упрощает экспорт продукции.

Wildberries работает в Китае с 2023 года

Wildberries начал напрямую работать с производителями и продавцами из Китая в 2023 году. Китайские партнёры получили возможность поставлять товары на площадку для всех стран присутствия маркетплейса. При этом основной рынок для компании по-прежнему оставался российским: более 90% оборота Wildberries приходилось на РФ, а зарубежные направления давали около 10%.

О планах выхода на китайский рынок Wildberries стало известно ещё в августе 2023 года. Тогда компания уже зарегистрировала товарные знаки в ряде азиатских стран, включая Индию, Японию, Вьетнам и Индонезию, а также подала заявки в Сингапуре и Таиланде. На тот момент маркетплейс работал в восьми странах, включая Россию, Казахстан, Армению, Израиль и Азербайджан.

Контекст

Ранее Wildberries направил в Федеральную антимонопольную службу предложения по изменению условий работы для продавцов. Компания планирует выровнять комиссии для российских и китайских селлеров: сейчас, по данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, продавцы из Китая платят платформе в среднем вдвое меньше, чем отечественные.

Кроме того, RWB готовит отдельную коммерческую политику, в которой будут закреплены правила формирования цен и предоставления скидок на платформе. В компании рассчитывают, что новые меры сделают условия работы для предпринимателей более прозрачными и снизят неопределённость для партнёров маркетплейса.