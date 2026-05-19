«Яндекс Маркет» запустил новый раздел «Спешл» — в него войдут товары продавцов с высоким рейтингом

«Яндекс Маркет» запустил на своей площадке раздел «Спешл», объединяющий товары от продавцов с высоким рейтингом, сообщили Russian Business в компании. В новом разделе будут повышенные требования к качеству сервиса: отдельная служба поддержки для заказов, более надежная упаковка, редакторские подборки и персональные рекомендации. За размещение в разделе маркетплейс возьмёт дополнительную комиссию в 2% сверх стандартного тарифа, но первые три месяца подключение будет бесплатным.

В «Спешл» вошли повседневные товары и премиум-линейка

В новом разделе представлены товары на каждый день, а также ассортимент из «Ultima Яндекс Маркета» — премиального сервиса с брендовыми товарами, сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета». Служба поддержки заказов «Спешл» работает отдельно от общего контакт-центра — её сотрудники решают вопросы на всех этапах покупки. Для размещения в «Спешл» продавец должен иметь рейтинг минимум 4,6, отметку «оригинал», а доля его отменённых и перенесённых заказов — не превышать 2% от общего объёма.

«Яндекс Маркет» также ввёл дополнительные требования к упаковке товаров из этого раздела — это должно снизить риск повреждения при перевозке. В планах маркетплейса — распространить аналогичные нормы на все остальные заказы площадки.

Навигация по «Спешл» построена на двух типах подборок: редакционные (по категориям «одежда», «дом», «техника», «гаджеты», «красота») и персональные. Индивидуальные рекомендации формируются на основе истории покупок, просмотров и списка избранного.

ИИ-агент «Яндекс Маркета» будет создавать готовые образы

Для ассортимента женской одежды в «Спешл» запущена функция создания готовых образов с помощью ИИ, сообщили в пресс-службе «Яндекс Маркета». Алгоритм анализирует показы с недель моды, коллекции масс-маркета, съёмки и лукбуки брендов, чтобы определять актуальные тренды.

Нейросеть создаёт изображения комплектов из одежды, обуви и аксессуаров и показывает подходящие позиции из ассортимента маркетплейса. Пользователь может выбрать понравившийся образ, примерить вещи онлайн в карточке товара и сразу перейти к покупке.

Эксперты ожидают роста продаж после запуска нового раздела

Эксперты «Ведомостей» прогнозируют высокий спрос на подключение к новому сервису. По их мнению, за бесплатный трёхмесячный период селлер сможет оценить, как выросли конверсия и продажи, и решить, насколько целесообразны инвестиции в этот инструмент продвижения. Появление «Спешл» обеспечит селлерам дополнительное внимание клиентов и маркетинговое продвижение на аудиторию, заинтересованную в высоком качестве сервиса.

Новый раздел даёт «Яндекс Маркету» возможность дополнительной монетизации, заявляют эксперты «Ведомостей». Взамен маркетплейс предлагает продавцам специальные условия продвижения — подсветку товаров в каталоге, специальный бейдж на главной странице и другие инструменты. Комиссию в 2% эксперты называют некритичной по сравнению с ожидаемым ростом конверсии и валового дохода.

Контекст

«Яндекс Маркет» последовательно расширяет инструменты для продавцов на платформе. Ранее компания запустила раздел «Сделано в России» для локальных брендов, сервис «Фулфилмент» для сторонних интернет-магазинов и подписку, позволяющую селлерам управлять комиссией и ценами.

Запуск «Спешл» с отбором продавцов по рейтингу и качеству сервиса — следующий шаг в этой стратегии. Маркетплейс продолжает сегментировать витрину, создавая отдельные пространства для разных категорий товаров и уровней обслуживания.