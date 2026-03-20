Яндекс Маркет запустил витрину «Сделано в России»: товары локальных брендов собрали в отдельный раздел

Яндекс Маркет» открыл новый раздел «Сделано в России», где собраны товары отечественных производителей — от одежды и товаров для дома до продуктов питания. Витрина поможет упростить поиск локальной продукции для покупателей и расширить аудиторию для продавцов.

Для участия в региональных подразделах продавцы должны будут предоставить подтверждения

Перейти в витрину можно через каталог на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Внутри уже представлены товары российских брендов из разных категорий. Раздел структурирован так, чтобы пользователи могли быстрее находить продукцию локального производства.

На старте доступны четыре региональных подраздела:

— «Сделано в Томской области»

— «Сделано на Кубани»

— «Сделано в Удмуртии»

— «Сделано в Тюменской области»

Ассортимент этих витрин будет расширяться. Для участия производителям необходимо подтвердить, что товары действительно создаются в соответствующем регионе.

Ранее «Яндекс Маркет» проводил офлайн-фестивали «Маркет Маркета» в крупных городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. На них локальные бренды могли бесплатно представить свою продукцию после участия в конкурсном отборе.

На маркетплейсе Wildberries в витрине «Сделано в России» подключены 79 регионов

Подобные витрины уже представлены на других крупнейших российских маркетплейсах. Платформы для селлеров позволяют небольшим брендам из регионов быстро выходить на многомиллионную аудиторию, сообщают представители Wildberries.

Wildberries поддерживает региональные производства: через витрину товаров «Сделано в России» представлено более 79 регионов. Также на сайте есть раздел «Культурный код», на котором можно приобрести товары с этническими и историко-культурными мотивами.

В этом году компания планирует расширить раздел «Сделано в России» и подключить к нему все регионы.

«Кроме того, наш проект “Платформа роста” предоставляет предпринимателям обучение и инструменты для продвижения — уже более 1 250 брендов из 41 региона России участвуют в программе, а некоторые из них увеличили продажи на 80%», — сообщают представители Wildberries.

Также на маркетплейсе действует Центр поддержки бизнеса PRO Wildberries, который помогает предпринимателям запускать продажи на платформе. Он включает практикумы для быстрого старта, онлайн-вебинары по ключевым темам — от создания карточек до продвижения, а также каталог проверенных менеджеров, готовых взять на себя операционные задачи.

Обучение в PRO WB прошли более 100 тыс. предпринимателей, сообщает компания, при этом 98% из них продолжают работать на площадке после прохождения программ.

На витрине отечественных товаров на Ozon представлено больше 5 млн товаров

Подборка с товарами отечественных производителей также есть и на маркетплейсе Ozon. Сейчас при поддержке региональных властей на платформе открыты уже 55 специальных витрин — каждая с названием субъекта РФ, где произведены товары. На них представлено больше 5 млн товаров от более 8 тысяч региональных производителей.

«Участвуя в проекте, предприниматели получают возможность дополнительного бесплатного продвижения их продукции на многомиллионную аудиторию маркетплейса. Покупателям витрины позволяют с лёгкостью ориентироваться в ассортименте и выбирать качественную продукцию, созданную в их регионах или в других уголках страны», — поделились в компании.

За 9 месяцев 2025 года россияне купили более 1,3 млрд отечественных товаров. Ozon планирует продолжать масштабировать проект при поддержке властей и центров «Мой бизнес».