VK опубликовала финансовые результаты за I квартал 2026 года — чистый долг компании сократился на 20 млрд ₽

По итогам I квартала чистый долг VK за четыре месяца сократился на 20 млрд рублей — до 62 млрд, а EBITDA выросла на 27% — до 6,4 млрд рублей, говорится в отчёте компании. VK нарастила аудиторию сервисов до 87,8 млн пользователей в день, а пользователи стали проводить в экосистеме на 29% больше времени год к году. Компания повысила прогноз по EBITDA на 2026 год — теперь ожидается показатель выше 24 млрд рублей против прежнего прогноза в 20 млрд.

Чистый долг VK сократился на 125 млрд ₽ за полтора года

Чистый долг VK на конец апреля 2026 года составил 62 млрд рублей. По сравнению с концом 2025 года показатель снизился на 25%.

на конец 2024 года чистый долг составлял 187 млрд рублей;

на конец 2025 года — 82 млрд рублей;

на конец апреля 2026 года — 62 млрд рублей.

Соотношение Чистый долг/EBITDA у VK составило 2,6 — то есть, текущий долг VK примерно в 2,6 раза больше годовой EBITDA. В компании уточнили, что при расчёте учли деньги от размещения облигаций и продажи 25% доли в Точка Банке, за счёт чего долговая нагрузка снизилась.

Выручка VK выросла на 2,1 млрд ₽ за год

EBITDA VK по итогам первого квартала выросла на 27% год к году — до 6,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%.

Выручка компании выросла на 6% — до 37,6 млрд рублей. В абсолютном выражении рост составил 2,1 млрд рублей.

Пользователи проводят в сервисах VK около 80 минут в день

Средняя дневная аудитория сервисов VK в первом квартале 2026 года достигла 87,8 млн пользователей — это на 9 млн больше год к году, приводит компания данные Mediascope.

Показатель time spent*Метрика вовлечённости аудитории, которая отражает общее время, проведённое пользователями в сервисах компании за определённый период составил 6,9 млрд минут в день. Пользователи стали проводить в сервисах VK на 29% больше времени по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В среднем один пользователь ежедневно использует два продукта VK и проводит в экосистеме около 80 минут.

VK Видео, MAX и VK Знакомства продолжают наращивать аудиторию

Выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» выросла на 6% — до 26,1 млрд рублей. EBITDA сегмента увеличилась на 20% и достигла 6,2 млрд рублей. Основным драйвером роста стал ВКонтакте — выручка соцсети выросла на 8% год к году. Рост также обеспечили Одноклассники, Дзен, VK Музыка и VK Знакомства.

VK продолжила развитие MAX. Ежемесячная аудитория национального мессенджера достигла 103,3 млн пользователей, а ежедневная превысила 85 млн.

Средняя месячная аудитория VK Видео в России составила 82,6 млн пользователей. Совокупное время просмотра контента выросло в 1,6 раза год к году. Также VK раскрыла показатели средней месячной аудитории других сервисов:

ВКонтакте — 93,4 млн пользователей;

ОК — 33 млн;

Дзена — 65 млн;

VK Музыки — 46 млн;

VK Знакомств — 4,6 млн.

В то же время среднесуточные просмотры VK Клипов достигли 3,4 млрд, а выручка VK Знакомств выросла в два раза год к году.

Сегмент VK Tech показал рост на 59%

Направление VK Tech, которое развивает сервисы для бизнеса, увеличило выручку на 59% — до 4,29 млрд рублей. EBITDA сегмента выросла на 9% и составила 280 млн рублей.

Основной рост обеспечили:

корпоративная платформа VK WorkSpace — выручка сервиса выросла в 2,3 раза;

дата-сервисы для работы с данными — рост выручки составил 58%.

Повторяющаяся выручка VK Tech, которую компания получает от регулярных подписок и сервисов, выросла на 85% год к году и заняла 87% в общей выручке направления.

Выручка образовательных сервисов VK — 2,5 млрд ₽

Выручка сегмента «Образовательные технологии», куда входят Учи.ру и Тетрика, выросла на 23% — до 2,5 млрд рублей. EBITDA сегмента увеличилась на 85% и составила 597 млн рублей.

В VK отметили, что рост обеспечили спрос на образовательные курсы для детей, объединение аудиторий платформ и внедрение новых форматов обучения.

Средняя месячная аудитория Учи.ру выросла на 6% — до 5,4 млн человек. Количество активных учеников достигло 8,4 млн.

На платформе Тетрика работали 6 тыс. репетиторов. Средний чек на платящего пользователя вырос на 36%.

VK нарастила экосистемную выручку до 6,5 млрд ₽

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» составила 6,5 млрд рублей. Сегмент показал положительную рентабельность по EBITDA.

Выручка RuStore выросла в 2,6 раза год к году. Средняя месячная аудитория магазина приложений достигла 65,8 млн пользователей.

Средняя месячная аудитория Почты Mail составила 49,5 млн пользователей, Облака Mail — 20,9 млн. Выручка подписки Mail Space выросла на 97% год к году.

Также VK сообщила о росте других сервисов: