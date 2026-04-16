VK продал 25% акций Точка Банка: сделку оценили в 21,2 млрд ₽ — вдвое выше изначальной стоимости бумаг

VK продал 25% акций Точка Банка, новым владельцем стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, сообщает РБК. Рынок оценил сумму сделки в 21,2 млрд рублей. Позднее эта доля будет передана «Т-технологиям» — в рамках консолидации 100% акций Точка Банка.

Доля VK выросла в цене почти вдвое

VK приобрёл 25% «Точки» два года назад, в марте 2024 года. Тогда сумма сделки составила 11,6 млрд рублей.

Сейчас пакет акций оценили минимум в 21,2 млрд рублей. Покупка доли VK проходит в рамках объединения всех акций АО «Точка» в контуре «Т-технологий». Сейчас «Интеррос» — крупнейший инвестор «Т-технологий».

Завершение консолидации ожидается в конце 2026 года. До этого момента холдингу предстоит провести ряд корпоративных процедур, включая определение параметров дополнительной эмиссии акций «Т» по закрытой подписке.

«Т-технологии» проведут сплит акций перед консолидацией «Точки»

10 марта 2026 года совет директоров «Т-технологий» одобрил проведение сплита акций*Процедура, при которой компания увеличивает количество своих акций, одновременно пропорционально снижая их номинальную стоимость. Капитализация компании остаётся неизменной.. В компании пояснили, что он необходим для последующей консолидации Точка Банка через дополнительную эмиссию.

Сплит пройдёт в пропорции 1 к 10: номинальная стоимость бумаг снизится с 3,6 до 0,36 рубля, а их общее количество увеличится с 268,27 млн до 2,68 млрд. Конвертация должна состояться на восьмой рабочий день после регистрации изменений.

Оценку «Точки» для допэмиссии планируют раскрыть в конце второго квартала 2026 года — до голосования акционеров. Внеочередное собрание по вопросу консолидации состоится в июне.

Контекст

«Т-технологии» последовательно реализуют шаги по консолидации АО «Точка». Сейчас актив распределён между несколькими акционерами. Крупнейший из них — «Каталитик пипл» (совместное предприятие «Т-технологий» и «Интерроса»), ему принадлежит 64%.

Ранее структура владения формировалась постепенно. В 2023 году банк «Траст» продал 90,01% акций «Точки» холдингу «Интеррос», в 2024 году 25% приобрела VK, также в капитал вошла 1С (доля не раскрывалась). При этом ни один из акционеров не получил контрольный пакет.

Теперь «Т-технологии» планируют консолидировать 100% акций через дополнительную эмиссию. Вопрос вынесут на собрание акционеров 5 июня 2026 года, завершение сделки ожидается осенью.