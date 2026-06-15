Россияне всё чаще ремонтируют вещи, а не покупают новые: число ателье выросло на 16% за три года

За последние три года количество компаний в сфере ремонта одежды увеличилось на 16%, сообщил Точка Банк. Одновременно число предпринимателей, занимающихся продажей личных вещей, снизилось на 9%. Также количество бизнесов по ремонту бытовой техники и садового инвентаря выросло за последние три года на 13%, а их доходы — на 51%.

За 2025 год в России стало на 10% больше компаний по ремонту одежды, чем в 2024-м

Аналитики Точка Банка сообщают, что сегмент ремонта одежды особенно сильно вырос за последние три года — с 2023-го количество организаций в сфере ремонта одежды увеличилось на 16%. Такой же результат показали компании, занимающиеся ремонтом мебели и предметов домашнего обихода. Число предпринимателей в сферах ремонта бытовой техники и садового инвентаря выросло на 13%.

Особенно высокие темпы роста показало направление ремонта одежды в прошлом году. Так, число предпринимателей в сфере увеличилось на 10% в 2025-м. Одновременно обороты в сегменте починки личных вещей увеличились на 24%.

В Точка Банке отмечают, что ремонт одежды и других вещей относится к бытовым услугам для населения и позволяет предпринимателям воспользоваться налоговыми каникулами, что помогает сохранить часть оборотных средств. Льготу бизнесмены могут получить на два года подряд. В течение этого времени действует нулевая ставка налога на доходы, то есть платить его не нужно.

Обороты компаний по ремонту бытовой техники выросли на 51%

Наиболее высокий прирост выручки за последние три года зафиксирован в ремонте бытовых приборов и садового инвентаря. Обороты сегмента выросли на 51% по сравнению с 2023 годом.

Доходы бизнеса по ремонту компьютеров выросли на 25%, мебели — на 21%.

Рынок продажи одежды и мебели теряет игроков

В розничной торговле картина оказалась противоположной.

Количество предпринимателей в сфере торговли одеждой за 2025 год сократилось на 4%, а за последние три года — на 9%. Обороты продавцов вещей продолжают расти и за последний год увеличились на 5%. Отчасти это обусловлено ростом цен: по данным Центробанка РФ, годовая инфляция в апреле 2026 года составила 5,58%.

Похожая ситуация в сфере продаж компьютеров: обороты розничной торговли в направлении за 2025 год сократились на 13%

Число предпринимателей в сфере мебельной розницы также уменьшилось — на 2% за последние три года.