Видеоигры стали второй по величине категорией UGC-контента на RUTUBE —на платформе работает 50 тыс. игровых каналов

Игровой контент стал второй по величине категорией пользовательского видео (UGC) на RUTUBE, сообщил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян на ПМЭФ-2026. Сегодня на платформе работает около 50 тыс. игровых каналов, авторы которых ежемесячно загружают примерно 500 тыс. видео. Половина всего смотрения платформы приходится на UGC-контент.

Рекламная монетизация на RUTUBE уже приносит доход авторам игрового контента

Генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян отметил, что видеоигры долгое время не были отдельным фокусом для платформы. Однако сейчас спрос на такой контент в стране повысился и игнорировать его стало невозможно, подчеркнул Сергей Стамболцян.

«Сегодня на платформе около 50 тыс. каналов игрового формата, которые загружают около полумиллиона видео в месяц: это обзоры игр, записи прохождений и другой контент. Мы видим, что к нам приходят крупные авторы, а рекламная монетизация в этом сегменте уже работает», — отметил Сергей Стамболцян.

Более половины просмотров на платформе формируется рекомендательной системой

За последние несколько лет RUTUBE прошёл значительный этап трансформации, подчеркнул Сергей Стамболцян. В основе развития платформы сейчас лежат собственные технологии, качественный продукт, масштабируемые бизнес-модели и финансовая эффективность.

Сейчас более 50% смотрения на RUTUBE формируется на базе рекомендательной системы, которая помогает пользователям находить релевантный контент. По словам Сергея Стамболцяна, платформа отказалась от внешнего поиска и создаёт собственные ключевые технологии, включая поисковые решения, развитие рекомендаций, разработку рекламной платформы и систему биллинга.

RUTUBE объединит онлайн-кинотеатр, платформу вертикальных видео и видеохостинг в единый сервис

Одной из главных задач RUTUBE стало создание единого пользовательского опыта для разных типов контента, отметил Сергей Стамболцян. Изначально внутри экосистемы развивались отдельные продукты:

онлайн-кинотеатр PREMIER с фильмами и сериалами;

сервис вертикальных видео Yappy, сейчас — RUTUBE Shorts;

сам RUTUBE как видеоплатформа.

В условиях экономики внимания платформе важно объединить эти сценарии в единый сервис, удобный для пользователя и эффективный с точки зрения монетизации, подчеркнул Сергей Стамболцян.

Следующим направлением развития для RUTUBE станет развитие масштабируемых бизнес-моделей, которые позволят увеличить выручку платформы и делиться рекламными доходами с авторами.

Контекст

RUTUBE активно наращивает аудиторию. К началу 2026 года дневная аудитория видеосервиса достигла 26 млн человек, а месячная — 85 млн, сообщил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров. В декабре 2025 года платформа впервые обогнала YouTube по дневной аудитории в России, собрав 23,8 млн пользователей против 22,3 млн у конкурента.

Одновременно RUTUBE трансформирует продуктовую линейку. Сервис коротких вертикальных видео Yappy уже стал частью платформы под названием RUTUBE Shorts. Юридическое объединение завершится весной 2026 года. Онлайн-кинотеатр Premier пока остаётся отдельным брендом из-за различий в моделях монетизации, однако технологическая интеграция между сервисами уже идёт.