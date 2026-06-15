Соцфонд начнёт начислять пенсию по старости в автоматическом режиме — правила могут вступить в силу с 2027 года

Минтруд предложил назначать страховую пенсию по старости без заявления гражданина с 1 января 2027 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, а его общественное обсуждение продлится до 25 июня, сообщает «Парламентская газета». Одновременно Социальный фонд планируют обязать объяснять россиянам, насколько может вырасти пенсия при более позднем выходе на неё: в отдельных случаях выплаты могут увеличиться более чем в два раза.

Соцфонд сам проверит право на пенсию

Сейчас для назначения страховой пенсии по старости необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или лично в Социальном фонде.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил «Парламентской газете», что такой порядок создаёт дополнительные сложности: часть граждан не знает о необходимости обращения, пропускает сроки или сталкивается с проблемами при оформлении документов.

«Новый подход предполагает, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на неё право. Без его заявления», — пояснил Никита Чаплин.

По словам депутата, данные о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже содержатся в цифровых системах фонда. После проверки информации человеку останется подтвердить согласие либо предоставить дополнительные сведения.

Автоматический механизм уже работает для части россиян

Беззаявительный порядок назначения пенсий уже действует для некоторых категорий граждан.

Речь идёт о пенсиях по инвалидности, пенсиях по случаю потери кормильца для детей до 18 лет, а также о случаях, когда получатель пенсии по инвалидности достигает пенсионного возраста. Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что этот механизм показал свою эффективность, поэтому теперь его планируют распространить на страховые пенсии по старости.

Пенсию покажут в нескольких сценариях

Законопроект предусматривает и расширение перечня сведений, которые Социальный фонд будет предоставлять россиянам.

По словам Никиты Чаплина, гражданам начнут подробно объяснять, как изменится размер пенсии, если продолжить работать после возникновения права на выплаты и обратиться за ними позже.

Депутат отметил, что многие россияне не знают о существующих повышающих коэффициентах, которые применяются за каждый полный год отсрочки выхода на пенсию.

Отсрочка на десять лет увеличивает выплаты более чем вдвое

Никита Чаплин пояснил, что за каждый полный год отсрочки выхода на пенсию применяются повышающие коэффициенты. По его словам, при обращении за пенсией на год позже коэффициенты составят 1,07 для индивидуального пенсионного коэффициента и 1,056 для фиксированной выплаты, а при отсрочке на пять лет увеличатся до 1,45 и 1,36 соответственно. Максимальные значения предусмотрены при отсрочке на десять лет — 2,32 для пенсионных баллов и 2,11 для фиксированной выплаты.

Депутат привёл пример: если у человека сформировано 150 пенсионных баллов, то при выходе на пенсию в 2026 году размер выплаты составит около 33 тыс. рублей в месяц, а при отсрочке на десять лет — почти 75 тыс. рублей. По словам Чаплина, в таком случае пенсия увеличивается более чем в два раза.

Соцфонд начнёт напрямую объяснять пенсионные правила

По словам депутата, раньше многие узнавали о возможности увеличить будущую пенсию случайно — через интернет, знакомых или консультантов.

Теперь Социальный фонд будет обязан информировать граждан о доступных вариантах, показывать расчёты и разъяснять условия получения повышенных выплат.

«Человек будет точно знать, на какую пенсию он может рассчитывать сейчас и на какую — если подождёт», — отметил Никита Чаплин.

При этом решение об отсрочке выхода на пенсию останется добровольным. По словам депутата, новые правила должны дать гражданам больше информации для принятия собственного решения.