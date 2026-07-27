ROSTIC'S выпустит комбо по игре Honkai: Star Rail с 11 августа— покупатели получат брелоки и игровые бонусы

Сеть ROSTIC'S объявила о запуске коллаборации с ролевой игрой Honkai: Star Rail. С 11 августа посетители смогут заказать специальное «Экспресс комбо — для Первопроходцев!». В него войдут коллекционный брелок с персонажем игры и промокод для получения внутриигровых бонусов. В 11 ресторанах сети пройдут тематические дни, посвящённые игре.

В коллекцию вошли четыре брелока с героями Honkai: Star Rail

В новом комбо будут выдавать коллекционные акриловые брелоки с персонажами игры Honkai: Star Rail — Касторией и Фаеноном. Всего в коллекцию вошли четыре варианта брелоков.

Какой именно подарок получит покупатель, станет известно только после оформления покупки — вариант выбирается случайным образом.

Помимо коллекционного брелока, в состав «Экспресс комбо — для Первопроходцев!» входят:

стандартная порция картофеля фри,

три наггетса,

напиток,

одно из нескольких основных блюд на выбор. Покупатели смогут выбрать Шефбургер Джуниор, Шефролл Джуниор, Чизбургер де люкс, Чикенбургер или Ай-ролл.

Игрокам подарят промокоды для Honkai: Star Rail

Участники акции также смогут получить специальные промокоды для Honkai: Star Rail.

Для этого необходимо оформить заказ через мобильное приложение ROSTIC'S или киоск самообслуживания с авторизацией, затем перейти в раздел «Акции» и активировать промокод.

Продажи стартуют в Москве и Санкт-Петербурге 11 августа

С 11 августа новое комбо появится в ресторанах ROSTIC'S Москвы и Санкт-Петербурга. В течение следующих двух недель акция распространится на другие города: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Тюмень, Иркутск и Волгоград.

Кроме того, в 11 ресторанах сети в разных городах пройдут тематические дни, посвящённые Honkai: Star Rail, с активностями и подарками для посетителей. Ещё в трёх ресторанах состоятся специальные встречи поклонников игры с популярными косплеерами.

Ранее ROSTIC’S запускал комбо с миньонами

Ранее ROSTIC’S запустил комбо «МиньонБум» с коллекцией из восьми интерактивных игрушек и двумя новыми сырными бургерами.

ROSTIC'S запустил комбо с Миньонами — в коллекции 8 интерактивных игрушек и новые сырные бургеры В Москве и Подмосковье продаже стартуют 7 июля, в других регионах — в течение двух недель Читайте также

В коллекцию вошли миньоны, включая две редкие золотые фигурки. Специально к акции сеть также представила Отто-бургер с двумя сырными котлетами вместо булочек и Боб-бургер с одной сырной котлетой. В состав комбо входили напиток и картофель фри или наггетсы на выбор.