ROSTIC'S выпустит комбо по игре Honkai: Star Rail с 11 августа— покупатели получат брелоки и игровые бонусы

ROSTIC'S выпустит комбо по игре Honkai: Star Rail с 11 августа— покупатели получат брелоки и игровые бонусыНовинка сначала появится в Москве и Санкт-Петербурге, а затем — ещё в восьми городах
Сеть ROSTIC'S объявила о запуске коллаборации с ролевой игрой Honkai: Star Rail. С 11 августа посетители смогут заказать специальное «Экспресс комбо — для Первопроходцев!». В него войдут коллекционный брелок с персонажем игры и промокод для получения внутриигровых бонусов. В 11 ресторанах сети пройдут тематические дни, посвящённые игре.
В коллекцию вошли четыре брелока с героями Honkai: Star Rail
В новом комбо будут выдавать коллекционные акриловые брелоки с персонажами игры Honkai: Star Rail — Касторией и Фаеноном. Всего в коллекцию вошли четыре варианта брелоков.
Какой именно подарок получит покупатель, станет известно только после оформления покупки — вариант выбирается случайным образом.
Помимо коллекционного брелока, в состав «Экспресс комбо — для Первопроходцев!» входят:
- стандартная порция картофеля фри,
- три наггетса,
- напиток,
- одно из нескольких основных блюд на выбор. Покупатели смогут выбрать Шефбургер Джуниор, Шефролл Джуниор, Чизбургер де люкс, Чикенбургер или Ай-ролл.
Игрокам подарят промокоды для Honkai: Star Rail
Участники акции также смогут получить специальные промокоды для Honkai: Star Rail.
Для этого необходимо оформить заказ через мобильное приложение ROSTIC'S или киоск самообслуживания с авторизацией, затем перейти в раздел «Акции» и активировать промокод.
Продажи стартуют в Москве и Санкт-Петербурге 11 августа
С 11 августа новое комбо появится в ресторанах ROSTIC'S Москвы и Санкт-Петербурга. В течение следующих двух недель акция распространится на другие города: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Тюмень, Иркутск и Волгоград.
Кроме того, в 11 ресторанах сети в разных городах пройдут тематические дни, посвящённые Honkai: Star Rail, с активностями и подарками для посетителей. Ещё в трёх ресторанах состоятся специальные встречи поклонников игры с популярными косплеерами.
Ранее ROSTIC’S запускал комбо с миньонами
Ранее ROSTIC’S запустил комбо «МиньонБум» с коллекцией из восьми интерактивных игрушек и двумя новыми сырными бургерами.
В коллекцию вошли миньоны, включая две редкие золотые фигурки. Специально к акции сеть также представила Отто-бургер с двумя сырными котлетами вместо булочек и Боб-бургер с одной сырной котлетой. В состав комбо входили напиток и картофель фри или наггетсы на выбор.