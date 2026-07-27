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Россияне стали заказывать зарубежные гаджеты на треть чаще, но сократили траты на 17%: средний чек — 45 тыс. ₽

Самая востребованная электроника — наушники Apple AirPods, ТВ-приставка от NVIDIA и умные очки Ray-Ban
27 июля 2026, 13:50
Время прочтения 3 минуты
Девушка сидит в наушниках
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

В первом полугодии 2026 года россияне стали на 28% чаще заказывать электронику из-за рубежа, сообщил CDEK.Shopping. При этом средний чек снизился на 17% и составил 45,9 тыс. рублей. Годом ранее россияне чаще всего приобретали компьютеры и их комплектующие, а теперь большинство отдаёт предпочтение наушникам и аудиотехнике.

В 2026 году россияне стали чаще покупать более доступную электронику

Среди россиян самыми популярными категориями зарубежных товаров в первой половине 2026 года стали:

  • наушники и аудиотехника — 32,15% от всех заказов,
  • компьютеры и комплектующие — 21,42%,
  • аксессуары — 10,13%.

Годом ранее категориями-лидерами были:

  • компьютеры и комплектующие — 35,98%,
  • игровые приставки — 6,92%,
  • ноутбуки — 6,38%.
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Самыми популярными брендами электроники в первой половине 2026 года стали:

  • Apple — 28,59%;
  • Xiaomi — 4,97%;
  • Ray-Ban — 3,06%;
  • Asus — 2,59%;
  • Oura — 1,75%.
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Apple сохранила лидерство по сравнению с прошлым годом. При этом устройства от Xiaomi россияне теперь покупают чаще: доля выросла почти до 5%, хотя ранее бренд не входил в топ-5 по продажам в России. Гаджеты Asus стали покупать почти вдвое реже — с 4,67% от всех заказов до 2,59%. Samsung в топ-5 по итогам первого полугодия 2026 года не вошёл, хотя год назад его доля составляла 3,05%.

AirPods стали самой популярной техникой из-за рубежа в РФ

Самыми востребованными устройствами стали:

  • наушники Apple AirPods 4 — 2,85% от всех заказов;
  • наушники Apple AirPods Pro 3 — 1,77%;
  • ТВ-приставка NVIDIA SHIELD Android TV Pro — 0,96%;
  • умные очки Ray-Ban — 0,82%;
  • наушники Apple EarPods — 0,82%.

Годом ранее наибольшим спросом пользовались:

  • игровая консоль Nintendo Switch 2 — 2,89%;
  • компьютер Apple Mac Mini M4 — 1,91%.
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Страны-производители техники, которую покупали россияне в первой половине 2026 года, практически не изменилась.

  • США — 73,25%;
  • Китай — 21,67%;
  • Гонконг — 3,23%;
  • ОАЭ — 1,43%;
  • Вьетнам — 0,23%.
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