Россияне стали заказывать зарубежные гаджеты на треть чаще, но сократили траты на 17%: средний чек — 45 тыс. ₽Самая востребованная электроника — наушники Apple AirPods, ТВ-приставка от NVIDIA и умные очки Ray-Ban
В первом полугодии 2026 года россияне стали на 28% чаще заказывать электронику из-за рубежа, сообщил CDEK.Shopping. При этом средний чек снизился на 17% и составил 45,9 тыс. рублей. Годом ранее россияне чаще всего приобретали компьютеры и их комплектующие, а теперь большинство отдаёт предпочтение наушникам и аудиотехнике.
В 2026 году россияне стали чаще покупать более доступную электронику
Среди россиян самыми популярными категориями зарубежных товаров в первой половине 2026 года стали:
- наушники и аудиотехника — 32,15% от всех заказов,
- компьютеры и комплектующие — 21,42%,
- аксессуары — 10,13%.
Годом ранее категориями-лидерами были:
- компьютеры и комплектующие — 35,98%,
- игровые приставки — 6,92%,
- ноутбуки — 6,38%.
Apple остаётся самым популярным брендом у россиян
Самыми популярными брендами электроники в первой половине 2026 года стали:
- Apple — 28,59%;
- Xiaomi — 4,97%;
- Ray-Ban — 3,06%;
- Asus — 2,59%;
- Oura — 1,75%.
Apple сохранила лидерство по сравнению с прошлым годом. При этом устройства от Xiaomi россияне теперь покупают чаще: доля выросла почти до 5%, хотя ранее бренд не входил в топ-5 по продажам в России. Гаджеты Asus стали покупать почти вдвое реже — с 4,67% от всех заказов до 2,59%. Samsung в топ-5 по итогам первого полугодия 2026 года не вошёл, хотя год назад его доля составляла 3,05%.
AirPods стали самой популярной техникой из-за рубежа в РФ
Самыми востребованными устройствами стали:
- наушники Apple AirPods 4 — 2,85% от всех заказов;
- наушники Apple AirPods Pro 3 — 1,77%;
- ТВ-приставка NVIDIA SHIELD Android TV Pro — 0,96%;
- умные очки Ray-Ban — 0,82%;
- наушники Apple EarPods — 0,82%.
Годом ранее наибольшим спросом пользовались:
- игровая консоль Nintendo Switch 2 — 2,89%;
- компьютер Apple Mac Mini M4 — 1,91%.
Страны-производители техники, которую покупали россияне в первой половине 2026 года, практически не изменилась.
- США — 73,25%;
- Китай — 21,67%;
- Гонконг — 3,23%;
- ОАЭ — 1,43%;
- Вьетнам — 0,23%.