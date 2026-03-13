Средний чек на электронику в России упал на 21% — до 56 тыс. ₽: лидерами продаж в 2025 году стали компьютеры

В 2025 году средний чек на электронику в России составил 55,9 тыс. рублей — это на 21% ниже, чем годом ранее, следует из данных сервиса CDEK.Shopping. При этом структура спроса заметно изменилась: вместо дорогостоящих смартфонов покупатели стали чаще выбирать практичные устройства и комплектующие.

Apple остаётся лидером на российском рынке электроники с долей 32,2%

Несмотря на изменения потребительских приоритетов, самым популярным брендом электроники среди россиян остаётся Apple. По итогам 2025 года на продукцию компании пришлось 32,2% всех заказов — при этом доля бренда снизилась по сравнению с 2024 годом. Тогда она составляла 45,2%.

Рынок электроники при этом стал более разнообразным. В пятёрку наиболее востребованных брендов также вошли:

Xiaomi — 4,9%,

Asus — 4,8%,

Sony — 2,9%,

Samsung — 2,6%.

ПК и комплектующие стали самой популярной категорией электроники в 2025-м

В 2025 году лидером среди всех категорий электроники стали компьютеры и комплектующие — на них пришлось 29,6% заказов. Второе место заняли наушники и аудиотехника (20,6%).

Смартфоны, которые годом ранее занимали первое место, опустились на третью позицию с долей 10,4%. Самый высокий спрос зафиксирован в феврале и осенью, когда на рынок вышли iPhone 17 и iPhone 17 Pro, а также были представлены новые MacBook на базе чипа M5.

В пятёрку лидеров также вошли аксессуары для электроники (8,3%), а также умные часы и фитнес-браслеты (5,3%). Аналитики связывают это с растущим интересом покупателей к устройствам, дополняющим цифровые экосистемы.

Самым популярным товаром стали наушники Apple AirPods 4

Среди конкретных товаров лидером продаж стали беспроводные наушники Apple AirPods 4 с активным шумоподавлением. В число самых востребованных устройств также вошли процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, обновлённые Apple AirPods Pro и предзаказ на игровую консоль Nintendo Switch 2.

Для сравнения, в 2024 году список самых популярных товаров формировался в основном за счёт смартфонов iPhone 15.

Аналитики отмечают, что рынок электроники в России становится более прагматичным: покупатели всё чаще выбирают устройства под конкретные задачи и срок службы, а не ориентируются только на флагманские новинки. При этом Apple сохраняет статус одного из ключевых брендов на фоне расширения ассортимента и усиления конкуренции.

Контекст

По итогам 2025 года больше половины — 52% — пользователей 12–24 лет выбирали устройства на системе iOS. Самой популярной моделью у молодёжи стал iPhone 13, впервые обойдя многолетнего лидера iPhone 11. При этом самый быстрый рост к концу года показала линейка iPhone 16 — модели вошли в топ-10, поднявшись с нижних позиций.

На рынке Android, который выбирает 48% молодёжной аудитории, ситуация более фрагментирована. Лидером среди устройств стал Redmi Note 13, заметный рост также продемонстрировал Samsung Galaxy A16. В пятёрку брендов вошли: