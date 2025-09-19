Купить iPhone 17 и iPhone 17 Pro можно будет с 23 сентября

С момента презентации iPhone 17 в сентябре 2025 года Apple вновь взорвала рынок мобильных технологий. В России стартовали предзаказы, спрос на новые модели вырос вдвое по сравнению с прошлогодним iPhone 16 и в пять раз — по сравнению с iPhone 15, проанализировали в МТС. Однако не всё так гладко — в Китае уже зафиксированы проблемы с качеством.

Рекордный интерес

Как сообщают ритейлеры, предзаказы на новые смартфоны iPhone 17 в России стали рекордными. За первые пять дней, по данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос в два раза превышал показатели того же периода прошлого года.

Самыми популярными моделями стали iPhone 17 Pro и Pro Max, в том числе в новом оранжевом цвете. 62% всех предзаказов пришлись на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Первые проблемы

Несмотря на бурный старт, продажа iPhone 17 в России сталкивается с правовыми проблемами. С 1 сентября 2025 года все устройства должны поставляться с предустановленными RuStore и государственным мессенджером Мах. Однако Apple не выполнила это требование, что привело ритейлеров к необходимости искать способы легальной реализации товара без этих приложений.

Качество на порядок ниже

После релиза в Китае были зафиксированы первые проблемы с качеством, пишет Bloomberg. На новых моделях iPhone 17 Pro и Air в темно-синих и черных расцветках стали появляться заметные царапины на корпусах.

Эксперты связывают это с использованием анодированного алюминия, который, несмотря на легкость, подвержен механическим повреждениям. Это напоминает прошлые проблемы Apple с другими моделями, такими как iPhone 5 и iPhone 7.

Прогнозы и ожидания

Несмотря на возникшие трудности, прогнозы остаются позитивными. Ритейлеры уверены, что спрос на iPhone 17 в России не упадет, даже несмотря на высокие цены и юридическую неопределенность.

В ближайшее время они ожидают рост интереса к моделям, особенно среди молодежной аудитории, которая готова платить за статусный гаджет. При этом не исключено, что некоторые крупные продавцы могут отказаться от реализации iPhone 17 в случае усиления законодательных ограничений.

Старт продаж в России и цены

В стране новые смартфоны появились в нескольких крупных магазинах — restore: (официальный партнер компании Apple в России), сети МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Пока новинки доступны лишь для просмотра и тестирования.

Restore: объявила, что продажи iPhone 17 начнутся 23 сентября. Ожидается, что уже в субботу, 20 сентября, устройства появятся и в других флагманских магазинах сети.

Новые модели варьируются по стоимости: от 107 999 рублей за iPhone 17 (256 ГБ памяти) — до 299 990 рублей за iPhone 17 Pro Max (2 ТБ памяти).

Фото: Annice Lyn / Contributor / Getty Images