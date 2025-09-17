iPhone 17 — в тренде: спрос в 2 раза выше, чем на iPhone 16

В России стартовал предзаказ на iPhone 17: в сети «М.Видео-Эльдорадо» за первые пять дней спрос оказался в два раза выше прошлогоднего. В Яндекс Поиске число запросов превысило 500 тысяч. Самой популярной моделью стал iPhone 17 Pro в оранжевом цвете.

В «М.Видео-Эльдорадо» — рекордный спрос

В «М.Видео-Эльдорадо» особенно выделяется модель с памятью 256 ГБ: её заказывают вдвое чаще, чем iPhone 16 год назад. На iPhone 17 Pro 256 ГБ рост составил 20% год к году, а версия с 512 ГБ прибавила ещё 25%. Флагман Pro Max сохранил лидерство — 40% всех предзаказов.

Самым популярным оказался новый оранжевый цвет: его выбрал каждый третий покупатель. Среди дорогих моделей Pro и Pro Max этот вариант стал безусловным лидером — 40% заказов пришлась именно на этот цвет. Серебристый и голубой поделили второе место. Столь ожидаемый iPhone 17 Air пока занимает скромные 5% от предзаказов.

Региональные тренды и рассрочка

Основные заказы на iPhone 17 приходятся на крупнейшие города страны. Москва и Санкт-Петербург традиционно удерживают лидерство, заметный рост интереса фиксируется в Екатеринбурге, Краснодаре и Хабаровске. Любопытная деталь: первый официальный предзаказ в сети «М.Видео-Эльдорадо» поступил не из столицы, а из Ханты-Мансийска — это показывает, что спрос на новые айфоны давно перестал быть исключительно «столичной историей».

Ещё один показатель изменившегося потребительского поведения — популярность рассрочек. Всё больше клиентов предпочитают оформлять покупку на 24 месяца без первоначального взноса и переплат. По сравнению с прошлым годом доля таких сделок выросла на 20–25%.

Цены у других ритейлеров

У крупных игроков диапазон цен на iPhone 17 колеблется очень сильно — от 90 тысяч рублей за базовые версии при заказе через сервисы-посредники до почти 300 тысяч за топовые конфигурации Pro Max у официальных ритейлеров. В среднем стоимость «обычной» модели стартует от 110–115 тысяч, Air обойдётся в районе 135–150 тысяч, Pro — в 165–170 тысяч, а Pro Max — от 180 тысяч и выше.

При этом каждая площадка делает ставку на свои сильные стороны. Ozon активно продвигает Pro 256 ГБ, Яндекс Маркет добавляет рассрочку через «Сплит», МТС держит самые высокие прайсы, а CDEK.Shopping привозит устройства напрямую из зарубежных Apple Store. Картина разношёрстная, но общий тренд один: спрос есть, и ритейлеры стараются перехватить покупателя, предлагая разные сценарии покупки.

Полмиллиона запросов за сутки

Ажиотаж вокруг нового айфона подтверждается и в поисковой статистике. В день презентации пользователи задали 320 тысяч запросов о модели iPhone 17, а уже на следующий день число запросов превысило 500 тысяч. Общая доля интереса к слову «iPhone» в Яндексе выросла на треть по сравнению с предыдущей неделей.

Если смотреть на динамику последних лет, пик интереса пришёлся на 2020 год, когда был представлен iPhone 12: тогда количество запросов выросло в 2,3 раза относительно обычного дня. Самым скромным результат оказался 2022-й с анонсом iPhone 14 — рост составил всего 1,6 раза. В среднем же каждое новое поколение айфона вызывает в день презентации почти двукратное увеличение поисковой активности, и iPhone 17 вполне вписывается в эту закономерность.

Контекст

Рынок встречает iPhone 17 на пике интереса. Предзаказы удвоились, цены достигли 300 тысяч рублей, а запросы в поиске превысили полмиллиона за сутки. Российский покупатель готов голосовать рублём за статусный гаджет, даже если это в два раза дороже американского прайса.