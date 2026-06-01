Яндекс запустил награду «Особенно Хорошее место» — для компаний, который сохраняют высокий рейтинг больше 5 лет

Яндекс Карты начали присваивать организациям новый статус — «Особенно Хорошее место». Его смогут получить компании, которые не менее пяти лет подряд получают высокие оценки от пользователей и ежегодно подтверждают статус «Хорошее место». В 2026 году новую награду уже получили 8600 организаций — это около 4% всех обладателей статуса «Хорошее место».

Награда поможет клиентам быстрее находить организации с высоким уровнем сервиса

Статус «Особенно Хорошее место» рассчитан прежде всего на бизнесы, где критически важно доверие клиентов: рестораны, отели, клиники, салоны красоты и другие сервисные компании.

В Яндексе отмечают, что знак, признающий заслуги компании, должен помочь пользователям быстрее находить организации со стабильно высоким уровнем сервиса. Бизнесу награда поможет дополнительно выделяться среди конкурентов.

Бизнесу будут выдавать бесплатно выдавать статуэтки и цифровые отметки

Обладатели нового статуса смогут заказать фирменную статуэтку, которую можно разместить на входе в заведение или на стойке ресепшена. Изготовление и доставка награды для компаний будут бесплатными.

Кроме того, бизнес сможет скачать специальный бейдж в личном кабинете Яндекс Карт и использовать его в карточке организации или соцсетях.

В Яндексе рассчитывают, что новаый статус станет для бизнеса дополнительной мотивацией предоставлять высокий уровень обслуживания на протяжении многих лет.

Ранее Яндекс расширил награду «Хорошее место»

Ранее в программе «Хорошее место» в Яндекс Картах смогли участвовать библиотеки, учебные центры, ювелирные мастерские и салоны автоакустики. Статус достался 204 тыс. организациям — 3% бизнесов, которые есть на Яндекс Картах. Для получения отметки компания должна получать средний рейтинг не ниже 4,5 и подтвердить свой профиль.

В 2026 году около названий организаций-победителей появилось обозначение, а в Картах — фильтр «Хорошие места», который помогает находить компании с высоким уровнем сервиса поблизости.

Контекст

Награду «Хорошее место» каждый год получает бизнес с самыми положительными отзывами клиентов.

Сервисы, получившие награду, отмечаются специальным значком в профиле на Яндекс Картах, а также получают бесплатную наклейку с актуальным годом для размещения на витрине или входной двери. О присуждении награды компании уведомляют по электронной почте.