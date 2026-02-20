«Яндекс Карты» расширили награду «Хорошее место» — теперь её могут получить библиотеки и ювелирные мастерские
На звание «Хорошего места» могут претендовать также салоны автоакустики и учебные центры, в том числе допобразования
«Яндекс Карты» в 2026 году расширили список категорий, участвующих в программе «Хорошее место» — теперь их стало ровно 100. Как сообщили в компании, к проекту присоединились организации дополнительного образования, ювелирные мастерские, библиотеки, учебные центры и салоны автоакустики. Всего награду в этом году получили 204 тыс. компаний.
3% компаний на «Яндекс Картах» отмечены наградой «Хорошее место»
«Хорошее место» присваивается бизнесам с высоким рейтингом по отзывам пользователей, рассказали в компании. В 2026 году её получили 204 тыс. организаций — это 3% от представленных в сервисе.
Чтобы получить награду, компания должна соответствовать нескольким критериям: основной вид деятельности входит в список участвующих категорий, рейтинг в «Яндекс Картах» — не ниже 4,5, а профиль отмечен знаком «Информация подтверждена владельцем». Заявку подавать не требуется — сервис ежегодно оценивает все подходящие организации автоматически.
Чаще всего «Хорошее место» — это общепит
Чаще всего награду получают заведения общественного питания — 15% от общего числа победителей. В топ-5 категорий 2026 года также вошли салоны красоты (13%), стоматологические клиники (5%), автосервисы (4%) и магазины цветов (3%).
В 2025 году распределение выглядело иначе: рестораны занимали 26%, медицинские центры и клиники — 24%, стоматологические клиники — 24%, кофейни — 18%, студии косметологии — 17%. В 2026 году салоны красоты поднялись с шестого на второе место, а магазины цветов — с седьмого на пятое.
Больше всего заведений с наградой в Краснодаре
Больше всего организаций с наградой на 10 тыс. жителей приходится на Краснодар — 82. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем 71, Ростов-на-Дону — третье с 60. Москва — четвёртая с 58.
В 2025 году показатели были ниже: Краснодар — 36, Санкт-Петербург — 30, Москва — 26, Ростов-на-Дону — 25. По данным «Яндекс Карт», за год количество «Хороших мест» на 10 тыс. жителей значительно выросло.
«Яндекс Карты» выделяют компании с отметкой «Хорошее место»
В 2026 году рядом с названием компаний, получивших награду, появился специальный значок. В приложении и на сайте доступен фильтр «Хорошие места», позволяющий увидеть отмеченные объекты поблизости.
«Ежегодно мы стараемся улучшать видимость награждённых организаций на Яндекс Картах. <> Cпециальный значок — помогает пользователям быстрее находить качественные места, а бизнесу заметнее выделяться на карте города», — сообщили в «Яндекс Картах».
Контекст
Награда «Хорошее место» ежегодно вручается бизнесам с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Победителей 2026 года определяют в феврале 2026 года.
Компании получают отметку в профиле и наклейку с актуальным годом, которую можно разместить на двери или витрине. Наклейка выдается и доставляется бесплатно, о присуждении награды сообщают по электронной почте.
В 2026 году в проекте участвуют 100 категорий бизнеса — от медицинских клиник и автосервисов до кинотеатров, кафе, фитнес-клубов и юридических услуг. В 2025 году таких категорий было 95.
- Больше половины россиян ставят в приоритет смысл работы, а не зарплату — причём 40% видят это и у своего окружения Только 12% респондентов одинаково ценят деньги и свою работу 20 февраля 2026, 12:00
- Маркетплейсы просят не запрещать продажу продуктов онлайн: это ударит по малому и среднему бизнесу Письма направлены в правительство и администрацию президента 20 февраля 2026, 10:00
- Доля женщин-соискательниц в IT выросла на 11% за 4 года: на руководящие роли претендует каждая третья Доля женщин-соискательниц в IT в 2026 году выросла до 38% 19 февраля 2026, 05:00
- 27% россиян опасаются нейросетей: среди главных страхов — создание суперкомпьютера и порабощение человечества Треть россиян боится развития ИИ, половина не боится ничего 18 февраля 2026, 21:30