«Яндекс Карты» расширили награду «Хорошее место» — теперь её могут получить библиотеки и ювелирные мастерские

«Яндекс Карты» в 2026 году расширили список категорий, участвующих в программе «Хорошее место» — теперь их стало ровно 100. Как сообщили в компании, к проекту присоединились организации дополнительного образования, ювелирные мастерские, библиотеки, учебные центры и салоны автоакустики. Всего награду в этом году получили 204 тыс. компаний.

3% компаний на «Яндекс Картах» отмечены наградой «Хорошее место»

«Хорошее место» присваивается бизнесам с высоким рейтингом по отзывам пользователей, рассказали в компании. В 2026 году её получили 204 тыс. организаций — это 3% от представленных в сервисе.

Чтобы получить награду, компания должна соответствовать нескольким критериям: основной вид деятельности входит в список участвующих категорий, рейтинг в «Яндекс Картах» — не ниже 4,5, а профиль отмечен знаком «Информация подтверждена владельцем». Заявку подавать не требуется — сервис ежегодно оценивает все подходящие организации автоматически.

Чаще всего «Хорошее место» — это общепит

Чаще всего награду получают заведения общественного питания — 15% от общего числа победителей. В топ-5 категорий 2026 года также вошли салоны красоты (13%), стоматологические клиники (5%), автосервисы (4%) и магазины цветов (3%).

В 2025 году распределение выглядело иначе: рестораны занимали 26%, медицинские центры и клиники — 24%, стоматологические клиники — 24%, кофейни — 18%, студии косметологии — 17%. В 2026 году салоны красоты поднялись с шестого на второе место, а магазины цветов — с седьмого на пятое.

Больше всего заведений с наградой в Краснодаре

Больше всего организаций с наградой на 10 тыс. жителей приходится на Краснодар — 82. Санкт-Петербург занимает второе место с показателем 71, Ростов-на-Дону — третье с 60. Москва — четвёртая с 58.

В 2025 году показатели были ниже: Краснодар — 36, Санкт-Петербург — 30, Москва — 26, Ростов-на-Дону — 25. По данным «Яндекс Карт», за год количество «Хороших мест» на 10 тыс. жителей значительно выросло.

«Яндекс Карты» выделяют компании с отметкой «Хорошее место»

В 2026 году рядом с названием компаний, получивших награду, появился специальный значок. В приложении и на сайте доступен фильтр «Хорошие места», позволяющий увидеть отмеченные объекты поблизости.

«Ежегодно мы стараемся улучшать видимость награждённых организаций на Яндекс Картах. <> Cпециальный значок — помогает пользователям быстрее находить качественные места, а бизнесу заметнее выделяться на карте города», — сообщили в «Яндекс Картах».

Контекст

Награда «Хорошее место» ежегодно вручается бизнесам с самым высоким рейтингом по отзывам и оценкам пользователей. Победителей 2026 года определяют в феврале 2026 года.

Компании получают отметку в профиле и наклейку с актуальным годом, которую можно разместить на двери или витрине. Наклейка выдается и доставляется бесплатно, о присуждении награды сообщают по электронной почте.

В 2026 году в проекте участвуют 100 категорий бизнеса — от медицинских клиник и автосервисов до кинотеатров, кафе, фитнес-клубов и юридических услуг. В 2025 году таких категорий было 95.