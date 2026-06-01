В Wildberries опровергли планы по покупке страховой компании «Росгосстрах» — ранее сделку оценивали в 50 млрд ₽При этом эксперты рынка, что «Росгосстрах» всё же может перейти под контроль RWB
В Wildberries & Russ опровергли планы по покупке страховой компании «Росгосстрах», принадлежащей ВТБ. Тем не менее эксперты считают, что сделка всё же может состояться в рамках недавнего партнёрства между RWB и ВТБ. Ранее «Коммерсант» сообщил, что Wildberries изучает возможность покупки «Росгосстраха» и проводит due diligence — комплексную проверку финансового состояния и рисков компании перед потенциальной сделкой.
Стоимость потенциальной сделки — 50 млрд ₽
Пресс-служба Wildberries & Russ сообщила в Telegram-канале, что компания не планирует приобретать «Росгосстрах».
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что страховая компания проводит . По данным собеседников газеты, сумма потенциальной сделки может составить не менее 50 млрд рублей.
Источники издания также предположили, что продажа «Росгосстраха» может стать ещё одним этапом укрепления партнёрства между RWB и ВТБ, о котором стороны объявили в конце мая.
Эксперты оценили возможную сделку выше 70 млрд ₽
Эксперты Forbes считают, что сделка с большой вероятностью может пройти в формате обмена активами. По их мнению, если RWB всё же решит купить «Росгосстрах», компании, вероятно, не придётся привлекать заёмные средства, а значит шансы на одобрение сделки со стороны ЦБ будут выше.
Эксперты также допускают, что 50 млрд рублей — лишь нижняя граница оценки актива, а стоимость «Росгосстраха» может превысить 70 млрд рублей. Кроме того, они не исключают дисконт при продаже, поскольку сделка может пройти в рамках стратегического партнёрства, а не открытого аукциона.
Контекст
Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял в интервью ТАСС, что банк «очень бы хотел» продать «Росгосстрах» уже в 2026 году. Он отмечал, что сделка зависит от регуляторных одобрений и наличия ресурсов у потенциального покупателя, а актив достанется тому, кто быстрее выполнит эти условия.
По данным «Эксперт РА», по итогам 2025 года «Росгосстрах» занял 13-е место на страховом рынке со сборами 99,5 млрд рублей. Основными направлениями бизнеса компании остаются ОСАГО и каско, страхование имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Согласно отчётности компании за 2025 год, собственный капитал страховщика составил 73,1 млрд рублей, активы — 134,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 8,84 млрд рублей.
У Wildberries & Russ уже есть собственное страховое направление: компания запускала страхование покупателей, продавцов и пунктов выдачи заказов. По данным «Коммерсанта», RWB рассматривает варианты покупки страховой компании с 2025 года.