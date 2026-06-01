В Wildberries опровергли планы по покупке страховой компании «Росгосстрах» — ранее сделку оценивали в 50 млрд ₽

В Wildberries & Russ опровергли планы по покупке страховой компании «Росгосстрах», принадлежащей ВТБ. Тем не менее эксперты считают, что сделка всё же может состояться в рамках недавнего партнёрства между RWB и ВТБ. Ранее «Коммерсант» сообщил, что Wildberries изучает возможность покупки «Росгосстраха» и проводит due diligence — комплексную проверку финансового состояния и рисков компании перед потенциальной сделкой.

Стоимость потенциальной сделки — 50 млрд ₽

Пресс-служба Wildberries & Russ сообщила в Telegram-канале, что компания не планирует приобретать «Росгосстрах».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что страховая компания проводит due diligence*Комплексная проверка компании перед сделкой. Потенциальный покупатель изучает финансы, долги, судебные споры, активы, отчётность и риски бизнеса, чтобы понять его реальное состояние и решить, стоит ли покупать актив и за какую сумму. По данным собеседников газеты, сумма потенциальной сделки может составить не менее 50 млрд рублей.

Источники издания также предположили, что продажа «Росгосстраха» может стать ещё одним этапом укрепления партнёрства между RWB и ВТБ, о котором стороны объявили в конце мая.

Эксперты оценили возможную сделку выше 70 млрд ₽

Эксперты Forbes считают, что сделка с большой вероятностью может пройти в формате обмена активами. По их мнению, если RWB всё же решит купить «Росгосстрах», компании, вероятно, не придётся привлекать заёмные средства, а значит шансы на одобрение сделки со стороны ЦБ будут выше.

Эксперты также допускают, что 50 млрд рублей — лишь нижняя граница оценки актива, а стоимость «Росгосстраха» может превысить 70 млрд рублей. Кроме того, они не исключают дисконт при продаже, поскольку сделка может пройти в рамках стратегического партнёрства, а не открытого аукциона.

Контекст

Ранее первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял в интервью ТАСС, что банк «очень бы хотел» продать «Росгосстрах» уже в 2026 году. Он отмечал, что сделка зависит от регуляторных одобрений и наличия ресурсов у потенциального покупателя, а актив достанется тому, кто быстрее выполнит эти условия.

По данным «Эксперт РА», по итогам 2025 года «Росгосстрах» занял 13-е место на страховом рынке со сборами 99,5 млрд рублей. Основными направлениями бизнеса компании остаются ОСАГО и каско, страхование имущества физлиц, ДМС и страхование от несчастных случаев. Согласно отчётности компании за 2025 год, собственный капитал страховщика составил 73,1 млрд рублей, активы — 134,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 8,84 млрд рублей.

У Wildberries & Russ уже есть собственное страховое направление: компания запускала страхование покупателей, продавцов и пунктов выдачи заказов. По данным «Коммерсанта», RWB рассматривает варианты покупки страховой компании с 2025 года.