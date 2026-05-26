ВТБ купит 5% акций WB Банка — теперь Wildberries сможет использовать инфраструктуру госбанка

ВТБ купит 5% акций WB Банка — теперь Wildberries сможет использовать инфраструктуру госбанкаВ будущем кредитно-финансовая организация получит возможность расширить свою долю в WB Банке
В рамках партнёрского соглашения ВТБ договорился о покупке 5% цифровых финансовых активов WB Банка, сообщает РБК. Взамен Wildberries получит доступ к инфраструктуре госбанка. Компании рассчитывают совместно развивать финансовые сервисы для клиентов маркетплейса и розничного бизнеса.
В будущем ВТБ сможет увеличить свою долю в WB Банке
В ВТБ подтвердили РБК, что стороны уже согласовали стратегическое сотрудничество. При этом обе стороны допускают, что в будущем ВТБ расширит участие в бизнесе WB Банка.
Сделка позволит WB Банку использовать инфраструктуру ВТБ, включая:
- сеть отделений,
- банкоматную сеть,
- инвестиционные продукты,
- ипотечные сервисы.
Компании хотят вместе развивать розничный финтех
По данным источников РБК, одним из центральных направлений партнёрства WB и ВТБ станет создание совместных финансовых продуктов на базе экосистемы Wildberries и банковской инфраструктуры ВТБ. Собеседники издания утверждают, что маркетплейс может стать новым каналом дистрибуции банковских услуг через собственные цифровые сервисы.
При этом в ВТБ отдельно подчеркнули, что передача розничной сети ВТБ или офисов «Почта Банка» WB в сделку не входит.
Глава WB Банка может стать зампредом правления ВТБ
Источники РБК также сообщили, что после начала сотрудничества в ВТБ может вернуться глава WB Банка Георгий Горшков. Ранее он работал в ВТБ 24, Лето Банке, Росбанке. Горшкова рассматривают позицию заместителя председателя правления ВТБ.
Кроме того, первый зампред госбанка Ольга Скоробогатова, как утверждают источники РБК, может сосредоточиться на развитии международных расчётов и трансграничных платежей.
Контекст
В апреле 2026 года WB Банк объявил о ребрендинге и начал переводить сервисы в новую розово-зелёную палитру. В компании заявили, что новые цвета должны подчеркнуть связь с брендом Wildberries и обновлённое позиционирование банка.
В WB Банке также сообщили, что продолжают развивать сервисы с упором на простоту использования и интеграцию с экосистемой маркетплейса. Среди ключевых продуктов — программа лояльности с кешбэком «ягодками», скидками на Wildberries и начислением процентов на остаток.