ВТБ купит 5% акций WB Банка — теперь Wildberries сможет использовать инфраструктуру госбанка

В рамках партнёрского соглашения ВТБ договорился о покупке 5% цифровых финансовых активов WB Банка, сообщает РБК. Взамен Wildberries получит доступ к инфраструктуре госбанка. Компании рассчитывают совместно развивать финансовые сервисы для клиентов маркетплейса и розничного бизнеса.

В будущем ВТБ сможет увеличить свою долю в WB Банке

В ВТБ подтвердили РБК, что стороны уже согласовали стратегическое сотрудничество. При этом обе стороны допускают, что в будущем ВТБ расширит участие в бизнесе WB Банка.

Сделка позволит WB Банку использовать инфраструктуру ВТБ, включая:

сеть отделений,

банкоматную сеть,

инвестиционные продукты,

ипотечные сервисы.

Компании хотят вместе развивать розничный финтех

По данным источников РБК, одним из центральных направлений партнёрства WB и ВТБ станет создание совместных финансовых продуктов на базе экосистемы Wildberries и банковской инфраструктуры ВТБ. Собеседники издания утверждают, что маркетплейс может стать новым каналом дистрибуции банковских услуг через собственные цифровые сервисы.

При этом в ВТБ отдельно подчеркнули, что передача розничной сети ВТБ или офисов «Почта Банка» WB в сделку не входит.

Глава WB Банка может стать зампредом правления ВТБ

Источники РБК также сообщили, что после начала сотрудничества в ВТБ может вернуться глава WB Банка Георгий Горшков. Ранее он работал в ВТБ 24, Лето Банке, Росбанке. Горшкова рассматривают позицию заместителя председателя правления ВТБ.

Кроме того, первый зампред госбанка Ольга Скоробогатова, как утверждают источники РБК, может сосредоточиться на развитии международных расчётов и трансграничных платежей.

Контекст

В апреле 2026 года WB Банк объявил о ребрендинге и начал переводить сервисы в новую розово-зелёную палитру. В компании заявили, что новые цвета должны подчеркнуть связь с брендом Wildberries и обновлённое позиционирование банка.

В WB Банке также сообщили, что продолжают развивать сервисы с упором на простоту использования и интеграцию с экосистемой маркетплейса. Среди ключевых продуктов — программа лояльности с кешбэком «ягодками», скидками на Wildberries и начислением процентов на остаток.