В России запустят новую программу кредитования для малого и среднего предпринимательства: общий лимит — 150 млрд ₽

Вице-премьер Александр Новак анонсировал запуск новой программы кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает «Коммерсант». Общий лимит заёмных средств по программе составит 150 млрд рублей, а ставка будет привязана к ключевой . Запуск программы запланирован на июль 2026 года.

Новую программу кредитования запустят для промышленности, IT и туризма

Как рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, новая программа льготного кредитования МСП будет распространяться на предприятия:

обрабатывающей промышленности,

туризма,

логистики,

IT,

научно-технической деятельности,

креативных индустрий,

малые технологические компании..

По его словам, обновлённая версия программы предполагает, что Банк России предоставит льготное фондирование в рамках действующего лимита, а «Корпорация МСП» будет выдавать поручительства банкам перед ЦБ. Сейчас архитектура программы находится на финальном этапе согласования.

Глава «Корпорации МСП» также сообщил, что кредиты по ставке не выше ключевой уже доступны предпринимателям из приграничных регионов. Малый и средний бизнес Брянской, Курской и Белгородской областей может получить до 30 млн рублей без ограничений по отраслям — как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Исполнение обязательств по таким кредитам обеспечивается зонтичным поручительством «Корпорации МСП».

Льготные инвестиционные кредиты уже действуют — пока только для приоритетных отраслей

На совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер России Александр Новак уточнил, что в России уже работают механизмы льготного инвестиционного кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса. В основном они ориентированы на приоритетные секторы экономики — обрабатывающие производства, гостиничный бизнес, IT-сфера и креативные индустрии.

Как отметил Александр Новак, правительство также оказывает помощь в решении проблемы задержек оплаты со стороны крупных контрагентов. Благодаря этим мерам с начала 2026 года предпринимателям во внесудебном порядке было выплачено около 60% задолженности.

Число предпринимателей достигло максимума за десять лет

Александр Новак также привёл данные о количественных изменениях в секторе МСП: в настоящее время в России осуществляют деятельность около 7 миллионов предпринимателей, сообщает «Коммерсант». Это самый высокий показатель за последние десять лет.

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято порядка 19 миллионов человек.

Контекст

В России замедляется рост рынка малого и среднего бизнеса, несмотря на активное появление новых игроков. Так, в I квартале 2026 года число МСП увеличилось на 26,4 тыс., но их выручка снизилась на 9,5% год к году.

Количество новых регистраций бизнеса в I квартале 2026 года превысило показатели прошлого года на 5,8%, однако число ликвидаций выросло ещё быстрее — на 11%. В первом квартале 2026 года было зарегистрировано 315 129 компаний, а ликвидировано — 288 730.

На этом фоне бизнес стал значительно активнее обращаться за банковскими кредитами. В I квартале 2026 года спрос на займы вырос более чем втрое год к году. Средняя сумма запрашиваемого кредита упала до минимума за весь период наблюдений — 1,59 млн рублей, а сроки кредитования выросли более чем в два раза.