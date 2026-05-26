Количество потребительских кредитов в апреле выросло на 60% — средний размер займа увеличился до 206 тыс. ₽

В апреле 2026 года российские банки выдали 2,03 млн потребительских кредитов — на 60% больше, чем в апреле 2025 года, сообщает ТАСС. Объём выдач вырос ещё сильнее — на 83% год к году, до 418,15 млрд рублей. Средний размер кредита наличными достиг 206 тыс. рублей, а средний срок кредитования увеличился до 28 месяцев.

Срок кредитования увеличился до 28 месяцев

В апреле 2026 года средний размер займа наличными вырос на на 6 тыс. рублей по сравнению с мартовскими показателями и достиг 206 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Объединённого кредитного бюро (ОКБ). В аналогичный период 2025 года средний размер кредита составлял 180 тыс. рублей — за год показатель вырос на 26 тыс. рублей.

Вместе с тем выросли и сроки погашения. В апреле текущего года заёмщики заключали кредитные договоры в среднем на 28 месяцев. В марте этот срок составлял 27 месяцев, а в апреле 2025 года не превышал 25 месяцев.

Количество выданных займов за год увеличилось на 40%

За I квартал 2026 года россияне оформили 7,25 млн кредитов наличными на общую сумму 1,4 трлн рублей. Среднемесячный объём выдач составил 349,72 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 40%, а объём — на 71%. Год назад за январь—апрель банки выдали 5,19 млн кредитов наличными на 816,74 млрд рублей.

Больше всего кредитов взяли жители Москвы

В пятёрку регионов с наибольшими объёмами кредитования наличными в апреле вошли:

Москва — 124,57 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 42,82 млрд рублей;

Московская область — 113,17 тыс. займов на 32,41 млрд рублей;

Санкт‑Петербург — 62,89 тыс. сделок на 19,04 млрд рублей;

Краснодарский край — 83,06 тыс. кредитов на 15,47 млрд рублей;

Свердловская область — 69,04 тыс. договоров на 13,77 млрд рублей.

Самые крупные кредиты наличными в апреле выдавали жителям Москвы — в среднем 344 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 303 тыс. рублей и Московской области — 286 тыс. рублей.

В апреле объёмы автокредитования сократились на 9,5 %

Сегмент автокредитов продемонстрировал отрицательную динамику, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В апреле 2026 года количество выданных автокредитов уменьшилось на 9,5 % относительно мартовских значений и составило 84,3 тыс. единиц. Одновременно с этим объём предоставленных средств снизился на 11,5%, до уровня 125 млрд рублей.

Годовая статистика тем временем отражает положительную тенденцию: число выданных автокредитов увеличилось на 1,8%, а их общий объём вырос на 19,6%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, на снижение показателей влияют сразу несколько факторов:

повышение размера утилизационного сбора;

сохранение стабильно высоких процентных ставок;

удорожание транспортных средств на рынке;

ужесточение денежно‑кредитной политики Центробанка.

Кроме того, по мнению эксперта, финансовые организации стали значительно осторожнее подходить к оценке заёмщиков и выдаче кредитов. Подобная сдержанность напрямую связана с мерами Центробанка, нацеленными на снижение кредитной активности и стабилизацию финансового рынка.