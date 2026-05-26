«Гостех» могут переименовать: новая концепция цифровой платформы — единая IT-инфраструктура для ведомств

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о платформе «Гостех», через которую власти планируют создавать и развивать государственные информационные системы. Как сообщает «Коммерсант», ко второму чтению документ получил 12 поправок: платформу решили переименовать, а дату вступления закона в силу перенесли на 1 сентября 2027 года. При этом сама платформа уже работает на основании указа президента от 2023 года — на ней размещены 38 информсистем МЧС, Росгвардии, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза и других ведомств.

Вместо «Гостеха» в законе появится техническое описание платформы

Платформа «Гостех» — это единая технологическая база для государственных информационных систем. Вместо того чтобы разрабатывать сервисы полностью с нуля, ведомства смогут использовать готовые IT-компоненты и адаптировать их под свои задачи.

В новой редакции законопроекта предлагается отказаться от названия «Гостех». Вместо него в документе появится формулировка «Технологическая платформа создания, развития и эксплуатации информационных систем». Смена названия никак не отразится на основных функциях системы. Однако закрепление конкретного названия в законе не является приоритетной задачей, сообщает источник «Коммерсанта».

Дату вступления закона в силу перенесли на 2027 год

Первоначально закон должен был вступить в силу через 90 дней после официального опубликования. Теперь в документе указана новая дата — 1 сентября 2027 года. В Минцифры объяснили перенос необходимостью привести подзаконные акты в соответствие с новыми нормами.

Сама платформа уже работает на основании указа президента от марта 2023 года. На «Гостехе» размещены 38 государственных информационных систем, которыми пользуются МЧС, Росгвардия, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоз и другие ведомства. Кроме того, на платформе работают пять типовых облачных решений для сфер соцзащиты, торговли, рекламы, управления захоронениями и ветеринарии — их уже протестировали около 25 регионов.

После вступления закона в силу «Гостех» официально станет технологической платформой.

Частный бизнес получит доступ к платформе при выполнении конкретных требований

Круг пользователей платформы планируется расширить: помимо государственных органов, к ней смогут подключаться коммерческие и некоммерческие организации. Решение о допуске частного бизнеса будет принимать специальная правительственная комиссия, регламент работы которой утвердят дополнительно, сообщает «Коммерсант».

Для потенциальных участников введены строгие ограничения:

владельцами компонентов платформы вправе быть исключительно российские юридические лица;

доля государства или граждан РФ в капитале таких компаний должна превышать 50%;

обязательным условием является наличие сертифицированных средств защиты информации.

ФНС и силовые ведомства смогут размещать системы по особым правилам

В законопроект также предложили включить норму из президентского указа, согласно которой отдельные системы смогут размещаться на платформе по специальному решению руководителей ведомств.

Это касается объектов критической информационной инфраструктуры, федеральных органов исполнительной власти, подчинённых президенту, а также информсистем Федеральной налоговой службы и органов власти Москвы.

Контекст

Изначально «Гостех» создавали как платформу, которая должна сократить расходы государства на разработку IT-систем: вместо того чтобы создавать решения с нуля, разные ведомства смогут использовать уже готовые компоненты и сервисы.

После запуска проекта «Гостех 2.0» в 2026 году платформу начали развивать как единую цифровую инфраструктуру для госуправления с общими правилами работы. По данным «Коммерсанта», власти сместили фокус с отдельных программных сервисов на создание общей технологической базы, на которой можно запускать различные государственные системы и сервисы.