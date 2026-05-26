«Вкусно — и точка» раскрыла стоимость меню «Итальянских недель»: цена главной новинки Панини Тоскана — от 335 ₽

«Вкусно — и точка» раскрыла цены на продукты из новой линейки «Итальянские недели», которая стартует 28 мая во всех предприятиях сети. Классический Панини Тоскана будет стоить от 335 рублей, острый — от 345 рублей, а Венецианские пончики с шоколадной начинкой — около 175 рублей. В летнее меню также войдут манговый лимонад, сырные палочки с моцареллой и обновлённый Фреш Маффин с базиликовым соусом.

Панини Тоскана впервые выпустят в острой версии

Главным продуктом первой летней линейки «Итальянских недель» станет Панини Тоскана в двух вариантах. Состав классической версии: две рубленые котлеты из говядины, помидоры, лук, рукола и базиликовый соус на пите.

Во «Вкусно — и точка» также впервые представят острую версию панини со специальным пикантным соусом.

Классический Панини Тоскана будет стоить от 335 рублей, острый — от 345 рублей.

Венецианские пончики и манговый лимонад будут стоить около 170 ₽

В рамках «Итальянских недель» сеть добавит Венецианские пончики — десерт из пяти мини-пончиков с жидкой шоколадной начинкой. Во «Вкусно — и точка» сообщили, что пончики будут обжаривать во фритюре до хрустящей корочки.

Средневзвешенная цена Венецианских пончиков — около 175 рублей. Лимонад со вкусом манго будет стоить около 170 рублей.

Сырные палочки с моцареллой появятся в середине лета

В июле в меню также появятся Сырные палочки Моцарелла с томатным соусом «Пицца». Стоимость палочек составит около 120–130 рублей, а соус обойдётся в 49 рублей. Также в июле сеть введёт в меню новую специю «Приправа — и точка» Оливки и Орегано для картофеля и наггетсов.

Кроме того, часть популярных позиций адаптировали под итальянскую тематику, уточнили во «Вкусно — и точка». Так, в составе утреннего Фреш Маффина появится базиликовый соус, а лимонад получит вкус манго.

Фреш Маффин Базиликовый можно будет заказать только во время завтраков — до 10:00.

«Вкусно — и точка» продолжает развивать сезонные меню

Вкусно — и точка регулярно запускает тематические линейки, посвящённые разным странам и кухням. В ноябре 2025 года сеть проводила «Белорусские недели»: главным продуктом тогда стал Минский бургер, а картофельный оладушек впервые появился в основном дневном меню.

В феврале 2026 года компания представила сезонные бургеры к Китайскому Новому году — Чикен Хит Пекинский барбекю и Чикен Премьер Пекинский барбекю с новым соусом. Одновременно в меню добавили азиатскую линейку напитков и десертов, включая капучино и латте «Красный дракон».

Тематическое меню «Итальянских недель» будет действовать примерно до конца летнего сезона.