Только 30% россиян имеют опыт инвестирования: большинство отказываются от вложений из-за страха потерять деньги

У 70% россиян отсутствует опыт инвестиций, выяснили аналитики «Группы Ренессанс страхование». Главные барьеры — страх потерять деньги (у 49%) и непонимание, с чего начинать инвестиционный путь (у 42%). При этом треть респондентов всё же хотели бы попробовать вложить деньги в активы. Чаще всего разобраться в инвестициях россияне пытаются через блогеров и соцсети.

Только 12% считают, что инвестировать можно без подготовки

Большинство опрошенных выступили за системный подход к инвестициям. Только 12% респондентов считают, что для инвестирования не нужны специальные знания, тогда как 67% уверены в необходимости системного образования.

55% россиян готовы тратить время и деньги на обучение инвестициям. Чаще всего они хотят получить финансовую подушку безопасности — такой вариант выбрали 25% опрошенных. Ещё 18% хотят добиться финансовой независимости, 15% — обеспечить стабильность в будущем, а 13% — защитить деньги от обесценивания.

Почти половина инвесторов сталкивались с неудачами

Около 30% респондентов инвестируют сейчас или делали это раньше. Из них 45% признались, что сталкивались с неудачным опытом. Чаще всего россияне инвестируют:

в ценные бумаги — 28%;

во вклады и депозиты — 28%;

в страховые продукты с накопительной или инвестиционной составляющей — 21%;

в валюту — 18%;

в недвижимость — 16%;

в криптовалюту и цифровые активы — 13%.

В большинстве случаев первые вложения составляли:

50–100 тыс. рублей — у 26%;

100–150 тыс. рублей — у 24%;

150–200 тыс. рублей — у 15%;

300–400 тыс. рублей — у 11%.

Треть инвесторов теряла на импульсивных вложениях до 300 тыс. ₽

42% россиян потеряли деньги во время первой попытки инвестирования, а 75% признались, что хотя бы раз совершали быстрые и необдуманные вложения. В 41% случаев такие инвестиции приносили прибыль, однако в 34% заканчивались убытками: 31% респондентов теряли 100–150 тыс. рублей, ещё 29% — 200–300 тыс. рублей.

Руководитель отдела развития продуктов УК Альфа-Капитал Анна Гондусова считает, что на высокую долю неудачных инвестиций могли повлиять два фактора.

«Такие результаты связаны прежде всего с двумя факторами. Первый — очень высокая волатильность российского рынка акций, многие из инвесторов, кто покупал акции, нередко получали отрицательный финансовый результат. Второй — неверная стратегия инвестирования человека, когда он не смог дождаться реализации инвестиционной цели, выйдя из инвестиции досрочно», — пояснила Russian Business руководитель отдела развития продуктов УК Альфа-Капитал Анна Гондусова.

Частные инвесторы обеспечивают более 70% торгов акциями

Роль физических лиц в инвестициях продолжает расти как для экономики в целом, так и для отдельных компаний, рассказала Russian Business руководитель отдела развития продуктов УК Альфа-Капитал Анна Гондусова.

«В начале года Московская биржа озвучивала, что по итогам 2025 года доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила более 70%, в облигациях — более 30%, а на срочном рынке более 56%. На деньги частных инвесторов компании расширяют бизнесы и создают новые рабочие места», — отметила Анна Гондусова.

По её словам, повышение инвестиционной грамотности должно начинаться с детства — с понимания семейного бюджета и навыков обращения с деньгами. Она добавила, что наиболее разумным шагом было бы внедрение программ финансовой грамотности «на всех этапах учебного процесса, от младшей школы до ВУЗов».