Что можно вывозить из России в 2026 году: чёткий список, лимиты и неочевидные скрытые запреты

В 2026 году правила вывоза вещей из России нельзя свести к простому «можно» или «нельзя». Для личных вещей действует один порядок, для наличных рублей и золота — отдельные ограничения, а техника, лекарства и оборудование могут попасть под экспортные запреты или разрешительный режим. Вместе с экспертами разбираемся, что можно вывезти без лишних вопросов, когда нужна декларация и почему обычный на вид предмет иногда превращается в проблему на границе.

Коротко об изменениях в правилах вывоза

С 1 апреля 2026 года ограничен вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза . Физлица не могут вывозить больше эквивалента 100 тыс. $, юрлица и ИП могут вывозить рубли из России только через аэропорты из утверждённого перечня.

С 1 мая 2026 года ограничен вывоз золота в слитках . Больше 100 г вывозить из страны запрещено. Для вывоза потребуется утверждённый маршрут и заключение Федеральной пробирной палаты.

До 31 декабря 2027 года продлили запреты и разрешительный порядок для ряда медицинских товаров, двигателей, машин, оборудования и спецтехники.

Расширяются перечни товаров двойного назначения. Перед вывозом дронов, раций, серверов, компонентов для связи и сложной электроники нужно проверять код товара и ограничения по постановлению правительства № 311 от 9 марта 2022 года.

Деньги, карты и ценные бумаги

Правила провоза наличных

Из России можно вывезти наличную иностранную валюту в сумме не больше эквивалента 10 тыс. $. Лимит считают по официальному курсу Банка России на дату вывоза. Вывоз наличной иностранной валюты сверх лимита запрещён с 2 марта 2022 года. Если сумма при переводе в иностранную валюту превышает лимит, сумму превышения придётся оставить в России — передать сопровождающему, положить на счёт или отказаться от поездки.

Наличные рубли при вывозе нужно декларировать, если общая сумма наличных денег и дорожных чеков при выезде превышает эквивалент 10 тыс. $. При этом на вывоз рублей из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия, с 1 апреля 2026 года действует ограничение. Физлицо может вывозить сумму меньше эквивалента 100 тыс. $ без соблюдения специальных условий, а суммы свыше этого лимита — только через аэропорт из перечня правительства и с документами о происхождении денег. Для юрлиц и ИП такой порядок действует при любой сумме наличных рублей. Правило установлено указом президента № 193 от 25 марта 2026 года.

Документы должны объяснять, откуда взялись наличные рубли. Подойдут: заверенная банком выписка о снятии денег со счёта или вклада;

документ об обмене иностранной валюты на рубли;

чек банкомата или платёжного терминала.

Если деньги получены по кредиту или займу, нужны договор и расходный кассовый ордер. Через автомобильный пункт пропуска, вокзал или аэропорт не из утверждённого перечня вывезти наличные рубли сверх лимита не получится, даже если есть банковская выписка.

На вывоз наличных рублей в другие страны, которые не входят в ЕАЭС, указ не распространяется, главное задекларировать деньги, если сумма превышает эквивалент 10 тыс. $.

Старший юрист юридической компании Intana Legal Александра Бережная обращает внимание, что снятие Банком России с 8 декабря 2025 года лимитов на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран не отменяет запрет на вывоз наличной иностранной валюты сверх 10 тыс. $.

Правила провоза дорожных чеков, ценных бумаг, криптокошельков

Дорожные чеки, как и наличные деньги, требуется задекларировать, если их общая сумма при единовременном вывозе превышает лимит в 10 тыс. $ по текущему курсу. Денежные инструменты, кроме дорожных чеков, декларируют независимо от суммы.

При декларировании денежных инструментов указывают номинальную стоимость или сумму, право на которую подтверждает инструмент. Если сумму определить нельзя, указывают количество самих инструментов. Дополнительно в декларации раскрывают владельца денежных средств, источник происхождения, предполагаемое использование, маршрут и способ перевозки.

Криптовалюта не приравнивается к наличным деньгам или дорожным чекам. Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский уточняет, что прямого запрета на вывоз криптовалюты на сегодняшний день нет. Сам аппаратный криптокошелёк на границе будут оценивать как физический носитель или гаджет, а не как пачку наличных.

Работают ли зарубежные карты и какие есть лимиты на снятие

Банковская карта не считается наличными деньгами, поэтому саму карту и остаток на счёте не декларируют. Ограничение в 10 тыс. $ касается наличной валюты, дорожных чеков и денежных инструментов, а не денег на банковском счёте.

По зарубежным картам лимит снятия зависит не от российской таможни, а от банка-эмитента, банкомата, платёжной системы и правил страны, где снимаются деньги. Если наличные сняты уже за пределами России, к ним применяются правила ввоза и оборота наличных в стране пребывания. Правила ввоза денежных средств в страну назначения стоит уточнять заранее перед поездкой.

Техника и гаджеты

Что считается личным багажом, а что — коммерческой партией

Телефон, ноутбук, планшет, наушники, фотоаппарат и другая техника для поездки относятся к личным вещам, если их везут для собственного использования, а не для продажи. На таможне смотрят на количество предметов, их состояние, назначение и то, как часто их перевозят через границу.

По словам опрошенных Russian Business экспертов, коммерческой партией могут признать: несколько одинаковых смартфонов, ноутбуков, планшетов или наушников;

технику в заводской упаковке, особенно при наличии нескольких одинаковых устройств;

оборудование, которое не похоже на вещь для бытового использования;

комплектующие, серверы, накопители или промышленные блоки в количестве, превышающем личную потребность;

повторяющиеся поездки с однотипными товарами.

Запреты и ограничения на оборудование с шифрованием, дроны, рации, серверное ПО

Не вся техника считается обычным гаджетом при вывозе из России. Смартфон, ноутбук или планшет для личного пользования вопросов не вызывают, если нет признаков коммерческой партии.

А что касается товаров двойного назначения — вещей, которые можно использовать не только в быту или бизнесе, но и в военных, промышленных или чувствительных технологических целях (дроны, рации, спутниковые терминалы, серверы, накопители, промышленные контроллеры и техника с шифрованием), — то старший юрист юридической компании Intana Legal Александра Бережная рекомендует перед выездом проверить код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности товара — цифровой код, по которому таможня определяет категорию товара и ограничения. Его можно найти в документах на товар, справочнике Федеральной таможенной службы (ФТС) или уточнить у таможенного специалиста. Часть устройств с двойным назначением попадает в перечень шифровальных средств Евразийской экономической комиссии или в перечни ограниченного вывоза по постановлению правительства № 311 от 9 марта 2022 года, поэтому может потребоваться нотификация, разрешение или лицензия.

Нотификация — запись в реестре Евразийской экономической комиссии о том, что устройство с шифрованием можно ввозить или вывозить. Разрешение — официальный допуск на вывоз конкретного товара, который временно ограничен к вывозу из России. Без такого допуска таможня товар не выпустит, даже если он куплен законно и нужен для работы или личных целей. Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю — документ для вывоза товаров двойного назначения. Она нужна, если техника, оборудование или программа могут использоваться не только в мирных целях, но и в военной сфере, промышленном производстве, связи, навигации или других технологиях.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских обращает внимание, что, если товар двойного назначения ранее вывозили из России и теперь возвращают после ремонта, замены по гарантии или временного ввоза, законность такого вывоза всё равно нужно подтвердить письменно: декларацией, заявкой на ремонт, гарантийным письмом, актом сервисного центра с серийным номером. Одного устного объяснения на таможне будет недостаточно.

До 31 декабря 2027 года действует временный запрет на вывоз отдельных товаров из России, согласно постановлению № 311. В документе есть несколько перечней: товары с временным запретом на вывоз, товары с временным ограничением на вывоз и отдельное электротехническое оборудование.

Перед вывозом техники, оборудования или комплектующих нужно проверить: подходит ли код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;

входит ли товар в перечни постановления № 311;

требуется ли разрешение правительства;

нужна ли лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;

есть ли санкционные ограничения в стране назначения или транзита.

Как доказать личное использование

Таможня оценивает совокупность признаков, поэтому, по словам опрошенных Russian Business экспертов, подготовить лучше несколько доказательств, которые подтвердят, что перевозимая вещь используется в личных целях:

чеки, договор купли-продажи или гарантийный талон;

серийные номера устройств;

следы обычного использования: установленные приложения, файлы, фотографии, рабочие документы.

Кроме того, в багаже и ручной клади не должно быть нескольких одинаковых устройств в заводской упаковке, иначе у таможенных специалистов может возникнуть подозрение, что вещь перевозится для дальнейшей перепродажи. Также эксперты рекомендуют подготовить устное объяснение, зачем конкретное устройство понадобится в поездке. Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский приводит пример, что телефон, сопряжённый с умными часами, не вызовет подозрений на границе: такое сочетание выглядит естественно, потому что эти устройства часто используются вместе. А вот большое количество разнородной техники или устройство с признаками промышленного назначения уже может вызвать вопросы. Если дорогой ноутбук, камера или другой гаджет вывозятся на время, их можно добровольно задекларировать при выезде. Эксперт рекомендует заранее сделать фото или видео дорогих вещей в обычной обстановке: такие материалы помогут показать, что техника была у владельца до поездки.

Риск изъятия: почему даже личный ноутбук могут проверить отдельно

Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский объясняет, что проверка ноутбуков связана с усилением контроля за ввозом и вывозом чувствительной информации. По его словам, сотрудники Федеральной службы безопасности на пограничном контроле могут визуально осмотреть содержимое телефонов и ноутбуков, если есть основания подозревать нарушение режима государственной границы.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских добавляет, что в зоне риска не только само устройство, но и то, что хранится на нём или перевозится вместе с ним: носители, документы, программы, комплектующие и оборудование, которое может подпадать под экспортные ограничения.

Лекарства и БАДы

Разрешённые к провозу безрецептурные препараты

Вывоз лекарств из России регулируется не одной нормой, а связкой правил. Базовая рамка закреплена в ст. 47 закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: она отсылает к актам ЕАЭС и российскому законодательству о внешнеторговой деятельности. На практике это значит, что проверять нужно не только сам препарат как товар, но и его состав: отдельные вещества могут подпадать под специальные ограничения.

Безрецептурные препараты можно вывозить из России для личного применения в количестве, необходимом на период поездки или для прохождения курса лечения, а не целый чемодан про запас. Лекарства разрешат провести, если в их составе нет наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. Лучше везти медикаменты в оригинальной упаковке. Упаковка помогает быстро проверить название, дозировку, действующее вещество, срок годности и производителя.

Главный риск при вывозе возникает не из-за торгового названия лекарства, а из-за его состава. Препарат может продаваться как обезболивающее, противокашлевое, седативное или средство от бессонницы, а в составе может оказаться вещество, которое по закону относится к контролируемым.

К контролируемым веществам в России относятся: наркотические средства;

психотропные вещества;

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ;

сильнодействующие вещества;

ядовитые вещества;

лекарственные средства и фармацевтические субстанции, ввоз и вывоз которых ограничен.

Важно Наркотические, психотропные вещества и прекурсоры перечислены в постановлении правительства № 681, сильнодействующие и ядовитые — в постановлении правительства № 964. Если вещество есть в этих перечнях, препарат нужно декларировать и везти с рецептом или справкой от врача.

ФТС обращает внимание, что лекарства с наркотическими, психотропными, сильнодействующими или ядовитыми веществами при ввозе и вывозе по закону нужно декларировать. Поэтому кодеинсодержащие, сильные обезболивающие, транквилизаторы, снотворные и препараты для лечения синдрома дефицита внимания лучше проверять в перечнях до поездки.

Лицензия для вывоза ограниченного количества наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров в составе лекарств не требуется, если препарат нужен для личного применения по медицинским показаниям и есть подтверждающие медицинские документы с названием и количеством лекарства. Такое правило указано в разъяснениях Евразийской экономической комиссии.

Также важно учитывать правила страны назначения. Законный вывоз из России не гарантирует беспроблемный ввоз: в другой юрисдикции отдельные вещества в составе препарата могут требовать рецепта, специального разрешения или быть запрещены.

Рецептурные препараты: какие документы подтвердят право на вывоз

Для рецептурных препаратов нужны медицинские документы, которые подтверждают назначение лекарства. В качестве подтверждения с собой опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют взять:

рецепт или выписку от врача с названием препарата, дозировкой, длительностью курса и количеством упаковок;

справку с диагнозом или медицинскими показаниями, если препарат относится к контролируемым;

нотариально заверенный перевод, если документы составлены не на русском языке;

оригинальную упаковку препарата;

инструкцию или документ, где виден состав;

чек из аптеки, если лекарство куплено недавно.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских отмечает, что для вывоза рецептурного препарата важно подтвердить не только сам факт покупки, но и медицинскую необходимость: в документах должны быть указаны название препарата, дозировка, продолжительность курса и количество лекарства. Если препарат подлежит письменному декларированию, его нужно указать в пассажирской таможенной декларации.

Факт отмены регистрации препарата в РФ не отменяет требования к его вывозу автоматически, если он относится к категориям, требующим специального контроля, например содержит запрещённые или ограниченные вещества. Даже если препарат больше не зарегистрирован в РФ, его состав и статус в других юрисдикциях могут накладывать ограничения. Кристина Благодатских Юрист, член союза «Юристов-блогеров» на базе МГЮА при Ассоциации юристов России

Как проверить статус препарата в стране назначения

Перед поездкой нужно проверить два уровня правил: российские требования к вывозу и правила ввоза страны назначения. Разрешённое в России лекарство может быть запрещено за рубежом.

Важно Проверять нужно не торговое название лекарства, а действующее вещество. Один и тот же препарат может продаваться в разных странах под разными названиями, а действующее вещество будет иметь разный правовой статус.

Что стоит проверить заранее:

действующее вещество и международное непатентованное наименование в Государственном реестре лекарственных средств Минздрава России;

наличие наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ в составе;

правила ввоза лекарств на сайте таможенной службы или Минздрава страны назначения;

требования к переводу рецепта и справки от врача;

допустимое количество лекарства для личного применения;

необходимость разрешения, если препарат входит в список контролируемых.

Культурные ценности, ювелирные украшения и антиквариат

Культурные ценности — это не просто старые вещи, а предметы, которые имеют историческую, художественную или коллекционную ценность. Культурные ценности вывозят не как обычные личные вещи. Для икон, картин, старинных книг, монет, архивных документов, предметов коллекционирования и антиквариата может понадобиться заключение Минкультуры — разрешительный документ, который подтверждает право на вывоз или временный вывоз. Физические лица могут вывозить культурные ценности для личного пользования только при наличии заключения Минкультуры.

Если предмет уже ввозили в Россию как культурную ценность, при обратном вывозе нужно показать пассажирскую таможенную декларацию, оформленную при ввозе. В ней должны быть указаны признаки, по которым вещь можно идентифицировать: название, автор, год создания, материал, техника изготовления, размер. Если такой декларации нет, понадобится заключение Минкультуры или письменное уведомление, что разрешение не требуется.

Критерий «50 лет» и то, как его подтверждают на таможне

Один из признаков, по которому вещь могут отнести к культурным ценностям, — её возраст. Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских объясняет: «Если вещь создана 50 лет назад или ранее, она потенциально подпадает под действие закона „О вывозе и ввозе культурных ценностей“ и требует особого внимания при пересечении границы».

Подтвердить возраст и статус предмета помогают: документы о покупке;

договоры;

сертификаты подлинности;

экспертные заключения;

архивные справки;

каталожные описания;

фотографии;

сведения о происхождении вещи.

Для книг важны год издания и редкость экземпляра, для картин — автор, техника работы и дата создания, для монет — возраст, тираж и нумизматическая ценность.

Критерий 50 лет не является универсальным. Например, в отношении транспортных средств критерий отнесения к объектам культурных ценностей применяется при условии, что транспортное средство произведено до 1951 года. Владислав Варшавский Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры»

Ювелирные изделия: личные украшения или коммерческая партия, чеки и бирки

Личные ювелирные украшения можно вывозить из России без уплаты таможенных платежей, если они не выглядят как товар для продажи. Таможня оценивает количество изделий, упаковки, наличие бирок и чеков, обоснование цели вывоза. Несколько личных колец или серьги в ушах не вызовут подозрений у таможенных специалистов, а вот набор одинаковых украшений в коробках с бирками вполне может.

Федеральная пробирная палата, которая контролирует оборот драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, разъясняет, что драгоценные металлы и камни для личного пользования разрешено вывозить без декларации и уплаты пошлин. При этом природные алмазы запрещены к ввозу и вывозу, а бриллианты можно вывозить при стоимости не выше 75 тыс. €.

Украшения из драгоценных металлов и камней стоимостью от 1 млн рублей необходимо декларировать даже при личном использовании. Федеральная пробирная палата указывает, что незаконное перемещение таких товаров при стоимости свыше 1 млн рублей может считаться контрабандой по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ.

Что чаще всего изымают по ошибке и как избежать задержки на таможне

На таможне чаще всего задерживают вещи, по которым невозможно с виду понять их возраст, происхождение или назначение. В зоне риска — старые иконы, картины, книги, монеты, награды, часы, музыкальные инструменты, предметы быта, украшения с антикварной ценностью и вещи, похожие на археологические находки.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских рекомендует заранее уточнять статус вещи, если есть сомнения, сохранять чеки, договоры, сертификаты и правильно заполнять декларацию. Если вещь похожа на культурную ценность, безопаснее получить заключение до поездки, чем доказывать её статус уже на границе.

Перед поездкой опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют подготовить сопровождающие документы и доказательства: заключение Минкультуры или уведомление, что разрешение на вывоз не требуется;

чек, договор купли-продажи или документ о наследовании;

сертификат подлинности или экспертное заключение;

фотографии предмета с видимыми деталями: подписью, клеймом, годом, повреждениями или другими признаками, по которым вещь можно идентифицировать;

описание с размером, материалом, годом создания и автором, если он известен.

Алкоголь, табак, продукты и животные

При вывозе алкоголя, табака, продуктов и животных важно учитывать не только российские правила вывоза, но и требования страны назначения. Россия может выпустить товар, но страна въезда вправе ограничить количество, потребовать сертификат или полностью запретить ввоз.

Лимиты на одного взрослого: алкоголь и табачные изделия

По алкоголю и табаку Россия не устанавливает единый лимит на вывоз для поездок в страны вне Евразийского экономического союза. Но количество всё равно ограничивает страна назначения: на въезде могут потребовать декларацию, пошлину или отказать во ввозе сверх местной нормы. При поездках внутри ЕАЭС нужно проверять правила страны прибытия: где-то можно ввезти несколько литров алкоголя, где-то алкоголь запрещён полностью, а табачные изделия могут ограничиваться не только количеством, но и видом продукции. Перед поездкой стоит уточнить правила ввоза алкоголя и табака в стране назначения.

При возвращении в Россию действуют нормы ЕАЭС: совершеннолетний пассажир может беспошлинно ввезти до 3 л алкоголя;

от 3 до 5 л алкоголь нужно декларировать и платить пошлину;

больше 5 л ввозить нельзя.

В категории табачных изделий один человек может провезти 200 сигарет, 50 сигар, 200 изделий с нагреваемым табаком или 250 г табака, либо несколько видов изделий общим весом не более 250 г.

Какие продукты можно брать в ручную кладь и когда нужен ветеринарный сертификат

В ручную кладь можно брать твёрдые продукты, если они разрешены правилами авиакомпании, таможни страны назначения и не нарушают санитарные ограничения. К таким продуктам относятся печенье, шоколад, орехи, сухие снеки, бутерброды и другие продукты без жидкой или пастообразной части.

Жидкости, гели и пастообразные продукты в ручной клади попадают под действие лимита в 100 мл: напитки, мёд, варенье, икра, соусы, паштеты и похожие продукты должны быть в ёмкостях до 100 мл и в прозрачном закрывающемся пакете объёмом до 1 л. Ограничений по количеству ёмкостей нет. Детское питание и лекарства на время полёта могут проходить по правилам перевозчика.

Особого внимания требуют продукты животного происхождения. Колбаса, сыр, мясные изделия, рыба, молочные продукты, мёд и икра могут подпадать под требования ветеринарного контроля, а в ряде стран их ввоз для частных лиц запрещён или ограничен. Растительные продукты тоже проверяют отдельно: на свежие овощи, фрукты, ягоды, грибы, орехи, сухофрукты, злаки, мука и необжаренный кофе могут потребовать фитосанитарный сертификат. Также стоит сохранять чек на покупку: он помогает подтвердить происхождение продукта и отсутствие коммерческой партии.

Перед перевозкой продуктов через границу стоит проверить три вещи: можно ли ввозить конкретный продукт в страну назначения;

нужен ли ветеринарный или фитосанитарный сертификат;

разрешит ли авиакомпания взять продукт в ручную кладь или багаж.

Домашние животные

Для вывоза домашнего животного за границу требуются: ветеринарные документы, например международный ветеринарный паспорт;

микрочип;

наличие прививок и обработки от паразитов;

действующая прививка от бешенства и ветеринарное свидетельство формы № 1.

Россельхознадзор — ведомство, которое контролирует перевозку животных через границу, — указывает, что свидетельство формы № 1 оформляют перед поездкой не ранее чем за 5 дней до отправки. В пункте пропуска — в аэропорту, пограничном переходе, порту или на железнодорожной станции — свидетельство меняют на международный ветеринарный сертификат.

Для поездок в ряд стран дополнительно может потребоваться тест на титр антител к бешенству. Россельхознадзор уточняет, что такой тест проводят только в лаборатории, одобренной Европейской комиссией, если требование установлено страной въезда.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских уточняет, что для некоммерческого вывоза до пяти домашних животных разрешение Россельхознадзора в большинстве случаев не требуется, а исключения зависят от вида животного и страны назначения.

Отдельно стоит проверить требования перевозчика. Авиакомпания или железнодорожный перевозчик может установить свои правила к размеру переноски, весу животного, месту перевозки, количеству питомцев на рейсе и срокам подачи заявки.

Какие правила ужесточили в 2026 году

Предметы роскоши дороже 300 €: правила перемещения через границу

Евросоюз ввёл ограничение на поставку предметов роскоши в Россию в марте 2022 года в рамках санкций и закрепил его в регламенте Совета ЕС № 833/2014. Запрет касается продажи, передачи и экспорта в Россию товаров из санкционного перечня, если стоимость вещи превышает 300 € за единицу, если для конкретной категории не установлен другой порог.

Ограничение могут применить, когда человек везёт дорогие вещи из страны Евросоюза в Россию или следует по маршруту через страны ЕС, таможня которых проверяет конечное назначение товаров, например через приграничные европейские страны, такие как Литва, Латвия или Эстония. Эстонская налогово-таможенная служба указывает, что к запрещённым для вывоза в Россию товарам могут относиться вещи дороже 300 € за единицу: украшения, часы, косметика, одежда, обувь, сумки, спортивный инвентарь, посуда и другие позиции из санкционного перечня. Для личных вещей важно наличие следов использования. Также эстонская таможня уточняет, что ограничение не распространяется на личные предметы, например смартфон, сумку или верхнюю одежду, которыми пассажир уже пользовался.

Юрист, член союза «Юристов-блогеров» Кристина Благодатских перед поездкой рекомендует проверять правила перевозки предметов роскоши не только России, но и страны выезда, транзита и назначения.

Усиленный контроль за вывозом наличных через наземные пункты пропуска

С 1 апреля 2026 года физическим лицам нельзя вывозить из России в страны Евразийского экономического союза наличные рубли на сумму выше эквивалента 100 тыс. $. Для юрлиц и ИП запрет действует независимо от суммы. Исключение возможно при вывозе через воздушные пункты пропуска из перечня правительства и при наличии банковских документов, подтверждающих снятие рублей со счёта или вклада. На наземной границе таможня может спросить о сумме наличных, попросить предъявить деньги и документы о происхождении средств.

Как заполнять и подавать пассажирскую таможенную декларацию: пошаговая инструкция

Декларацию подают до таможенного контроля. Она нужна, если в багаже есть товары, деньги или документы, подлежащие обязательному декларированию. Опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют действовать в следующем порядке:

В пункте пропуска найти «красный» коридор. Через него проходят пассажиры, которым нужно задекларировать деньги, товары или документы. «Зелёный» коридор выбирают только те, у кого в багаже нет предметов для обязательного декларирования. Взять бланк пассажирской таможенной декларации у сотрудника таможни, вписать паспортные данные, маршрут поездки и способ перевозки багажа. Описать всё, что декларируется: название, количество, стоимость, вес, серийные номера или другие признаки, по которым вещь можно узнать. Если декларируются деньги, указать сумму, валюту, владельца средств, источник происхождения и цель вывоза. Приложить документы: чеки, рецепты, справки, разрешения, банковские выписки, сертификаты или заключения. Передать декларацию инспектору, забрать свой экземпляр с отметкой таможни. Один экземпляр декларации остаётся у таможни, второй — у пассажира: его стоит сохранить до обратного въезда.

Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский советует при сомнениях выбирать «красный» коридор.

Если общая сумма вывозимых денег и денежных инструментов превышает эквивалент 100 тыс. $, потребуются документы о происхождении денег: банковские выписки, договор купли-продажи, документы о наследстве, справка о доходах или другие подтверждения. При недекларировании или ошибках в декларации по ст. 16.4 КоАП РФ возможны предупреждение, штраф от половины до двукратной незадекларированной суммы или конфискация.

Электронная декларация: места заполнения, сроки, стоимость

Пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить заранее через личный кабинет на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). После отправки система присваивает уникальный идентификационный номер — его нужно назвать инспектору на границе.

Электронная подача декларации не отменяет прохождение контроля. Таможня всё равно может запросить документы, осмотреть багаж и проверить товары. Если уникальный идентификационный номер не предъявить в пункте пропуска в течение 30 календарных дней, сведения удаляются из системы.

За заполнение декларации через сервис ФТС платить не нужно. Расходы могут возникнуть для сопутствующих документов: перевода рецепта, экспертизы культурной ценности, сертификатов, разрешений или услуг таможенного представителя.

Что делать, если остановили на досмотре: права пассажира, правила поведения и порядок подачи жалобы

Личный таможенный досмотр проводят по ст. 329 Таможенного кодекса ЕАЭС. Как отмечает управляющий партнёр ЮК «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский, пассажир вправе:

ознакомиться с решением о проведении личного таможенного досмотра и порядком его проведения до начала проведения личного таможенного досмотра;

ознакомиться со своими правами и обязанностями;

дать объяснения и заявить ходатайства;

добровольно выдать скрываемые товары;

сделать заявление с обязательным внесением его в акт личного таможенного досмотра;

воспользоваться родным языком и услугами переводчика;

ознакомиться с актом личного таможенного досмотра по окончании его составления и сделать в нём заявления в письменной форме;

обжаловать действия должностных лиц таможенного органа, проводящих личный таможенный досмотр, в соответствии с Кодексом.

При досмотре опрошенные Russian Business эксперты рекомендуют отвечать спокойно, не спорить и не пытаться спрятать вещи, которые привлекли внимание таможенных специалистов. Если в багаже есть то, что может потребовать декларирования, безопаснее будет самостоятельно рассказать о них до начала углублённой проверки.

Управляющий партнёр юридической компании «Варшавский и партнёры» Владислав Варшавский подчёркивает, что свой экземпляр декларации нужно сохранить до возвращения в страну на случай повторного досмотра. При вывозе дорогих вещей эксперт рекомендует заранее сделать фото или видео, где видно вещь и владельца: такие материалы помогают подтвердить, что предмет не куплен в поездке для перепродажи.

Если досмотр проводится с нарушениями, в акте досмотра стоит сразу указать несогласие, перечислить замечания и попросить внести их письменно.

Чек-лист, что можно вывозить из России

✅ Можно наличную иностранную валюту на сумму до 10 тыс. $ по курсу на день вывоза; банковские карты; личный телефон, ноутбук, планшет; безрецептурные лекарства без контролируемых веществ; личные украшения без признаков коммерческой партии; товары для личного пользования без запретов и ограничений ⚠️ Могут не пропустить наличные рубли при вывозе в страны Евразийского экономического союза; дорожные чеки и денежные инструменты; рецептурные лекарства; БАДы с непонятным составом; старая книга, икона, монета, картина; дорогие украшения; несколько одинаковых гаджетов; дрон, рация, серверное оборудование ❌ Нельзя наличную иностранную валюту сверх лимита 10 тыс. $; незадекларированные наличные и дорожные чеки сверх лимита; аффинированное золото в слитках весом более 100 г без разрешения; товары из запретных перечней; культурные ценности без разрешительных документов, если они обязательны