Отпускные в 2026 году: что влияет на сумму выплат и почему они могут оказаться ниже привычной зарплаты

Сумма отпускных может заметно отличаться от обычной зарплаты, а для части работников правила расчёта изменились. С 2026 года работодатели обязаны отдельно учитывать районные коэффициенты и северные надбавки, а порядок начислений теперь опирается на новое постановление правительства 2025 года. Эксперты рассказали Russian Business, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска, как премии влияют на расчёт и почему разница в выплатах может составить десятки тысяч рублей.

Главное об отпускных от экспертов

Отпускные считают не по окладу за тот месяц, в котором сотрудник идёт отдыхать, а по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев. В расчёт входят оклад, премии, надбавки и доплаты, связанные с оплатой труда. Больничные, социальные выплаты, командировочные компенсации и выплаты по договорам ГПХ в расчёт не включаются.

Срок выплаты регламентирован частью 9 статьи 136 ТК РФ: отпускные должны прийти не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. Если срок выплаты выпадает на выходной или праздник, деньги перечисляют заранее.

При расхождениях между суммой в расчётном листке и собственным расчётом сотрудник вправе запросить у работодателя разъяснение.

Если отпускные не выплатили вовремя, можно требовать не только саму выплату, но и компенсацию за задержку.

Что такое отпускные и как они начисляются

Чем отпускные отличаются от зарплаты

Отпускные — это обязательная выплата, которую работодатель перечисляет сотруднику за дни ежегодного оплачиваемого отпуска. Как подчёркивает управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев, отпускные нельзя приравнивать к зарплате. Отпускные — это отдельная выплата со своим порядком расчёта. Зарплату начисляют за отработанное время сотрудника, а отпускные считают по среднему заработку за предыдущие 12 календарных месяцев.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман называет отпускные компенсационной выплатой. В период отпуска сотрудник не работает, но за ним сохраняется рабочее место и средний заработок.

Почему отпускные могут быть меньше или больше зарплаты

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев объясняет, что отпускные часто оказываются меньше зарплаты, так как их рассчитывают по среднему заработку за предыдущие 12 месяцев и по количеству календарных дней отпуска. Сумма отпускных снижается, если за предыдущие 12 месяцев, которые берут для расчёта, у сотрудника были больничные, отпуска за свой счёт и другие периоды без выплат. Сумма выплат растёт, если в расчётный период попали премии, надбавки, переработки и повышение оклада.

«Чем больше выплат, которые входят в расчёт среднего заработка, тем выше отпускные» Михаил Герман, советник юридической компании IMPRAVO ​

Как считаются отпускные по закону

Порядок расчёта отпускных закреплён в статье 139 Трудового Кодекса РФ, которая устанавливает единые правила исчисления среднего заработка, и в постановлении правительства № 540 от 24 апреля 2025 года, а оно определяет, какие выплаты входят в расчёт отпускных, какие исключаются и как считать средний заработок для оплаты отпуска.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев приводит формулу расчёта отпускных:

Отпускные = (сумма выплат за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3) × количество дней отпуска

12 в формуле — количество месяцев в году.

29,3 — среднемесячное количество календарных дней, которое по закону используют для расчёта отпускных.

Если сотрудник проработал меньше 12 месяцев, в расчёт берут фактически отработанный период в компании. Если заработка за расчётный период не было, учитывают оклад, закреплённый в трудовом договоре.

Какие выплаты учитываются при расчёте, а какие — нет

В расчёт отпускных входят не все деньги, которые сотрудник получил за год, а только выплаты, связанные с оплатой труда. По словам управляющего партнёра юридической компании «Право первых» Романа Ворфоломеева, при расчёте учитывают:

Оклад.

Премии.

Надбавки к зарплате.

Доплаты за переработки.

Оплату работы в выходные, праздники и ночные смены.

Районные коэффициенты и процентные надбавки, если они начисляются к зарплате.

Не учитываются выплаты, которые не относятся к заработку. Например, больничные, пособия по беременности и родам, другие социальные выплаты, командировочные компенсации и выплаты по договорам ГПХ*Договор гражданско-правового характера — это соглашение между заказчиком и исполнителем, в котором стороны договариваются о выполнении конкретной задачи или услуги..

Пошаговая формула расчёта отпускных

Шаг 1. Определяем расчётный период

Для расчёта отпускных берут 12 календарных месяцев до месяца начала отпуска. Например, если сотрудник уходит в отпуск в августе 2026 года, в расчёт берут период с августа 2025-го по июль 2026-го.

Если сотрудник проработал меньше года, берут фактически отработанный период.

Шаг 2. Считаем отработанные дни

После первого шага считаются фактически отработанные сотрудником дни, и из расчётного периода убирают дни, которые не должны участвовать в расчёте среднего заработка. Например, больничные, отпуска за свой счёт, другие периоды отсутствия, когда обычный заработок сотруднику не начислялся.

Шаг 3. Суммируем учитываемый заработок

Дальше нужно сложить выплаты, которые входят в расчёт. Например, оклад, премии, надбавки к зарплате, доплаты за переработки в выходные и праздники, доплаты за ночные смены, районные коэффициенты и процентные надбавки, если они начисляются к оплате труда.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман подчёркивает, что в расчёт идут выплаты, связанные именно с оплатой труда, а не любые поступления сотруднику от работодателя.

Шаг 4. Рассчитываем среднедневной заработок

Следующим шагом сотруднику нужно рассчитать среднедневной заработок по формуле:

Среднедневной заработок = сумма выплат за 12 месяцев ÷ 12 ÷ 29,3

Число 29,3 — это среднемесячное количество календарных дней, которое по закону используют при расчёте отпускных.

Если расчётный период отработан не полностью, то необходимо учитывать количество полностью отработанных месяцев, и отдельно считают календарные дни в не полностью отработанных месяцах.

Шаг 5. Умножаем на дни отпуска: финальный расчёт

После того как посчитан среднедневной заработок, его умножают на количество календарных дней отпуска.

Отпускные = среднедневной заработок × количество дней отпуска

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев приводит пример. Если сотрудник заработал за последние 12 месяцев 960 000 рублей и уходит в отпуск на 14 календарных дней, расчёт будет таким:

(960 000 ÷ 12 ÷ 29,3) × 14 = 38 225,26 рубля

Это сумма до удержания НДФЛ*Подоходный налог. На руки сотрудник получит меньше.

Частые ошибки при расчёте и способы их избежать

Опрошенные Russian Business юристы приводят несколько типичных ошибок при расчёте отпускных:

Неверно выбранный расчётный период. Нужно брать именно 12 месяцев до месяца отпуска, а не календарный год.

В расчёт включают не те выплаты. Например, больничные, социальные выплаты и командировочные компенсации в отпускные не входят.

Не исключают периоды, которые должны быть убраны из расчёта. Например, больничные, отпуска без сохранения зарплаты и другие периоды отсутствия.

Путают календарные и рабочие дни. Отпускные считают именно по календарным дням отпуска, а не по рабочим дням месяца.

Сотрудник не проверяет расчётный листок перед отпуском. Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев советует смотреть на то, какой период вы взяли для расчёта, какие выплаты в него включили, сколько дней отпуска учли в итоговой сумме.

Если сотрудник видит расхождения между суммой отпускных в расчётном листке и своим предварительным расчётом, юрист адвокатского бюро «КИАП» Элеонора Акопян рекомендует сразу запросить у работодателя разъяснение расчёта.

Сроки выплаты отпускных по ТК РФ

За сколько дней до отпуска должны перечислить деньги

Срок выплаты отпускных закреплён в части 9 статьи 136 Трудового Кодекса РФ. Как объясняют опрошенные Russian Business юристы, работодатель обязан перечислить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман дополняет, что речь идёт именно о календарных, а не о рабочих днях.

Что делать, если срок выпадает на выходной или праздник

Если день выплаты отпускных выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, деньги должны прийти раньше — в предшествующий рабочий день.

Если отпуск начинается в понедельник, а крайний срок выплаты попадает на субботу, перечислить деньги нужно заранее, например в пятницу или ещё раньше, если между ними есть праздничные дни.

Ответственность работодателя за задержку выплаты

Если отпускные пришли позже срока, работодатель несёт сразу два вида ответственности: материальную и административную.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев говорит, что за каждый день просрочки сотруднику положена компенсация. Её рассчитывают как 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы, которую работодатель не выплатил вовремя. На это указывает статья 236 ТК РФ.

Например, работодатель задержал отпускные на 10 дней и не выплатил сотруднику 40 000 рублей. Если ключевая ставка ЦБ составляет 21% годовых, компенсацию считают так:

40 000 × 21% × 1/150 × 10 = 560 рублей

То есть за 10 дней просрочки работодатель должен будет доплатить сотруднику 560 рублей компенсации, помимо самих отпускных.

Кроме того, за нарушение срока выплаты отпускных или их невыплату предусмотрены штрафы по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:

Для ИП — от 1000 до 5000 рублей.

Для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей.

Для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман добавляет, что при первой проверке штраф могут заменить предупреждением, но обязанность выплатить сотруднику компенсацию за задержку всё равно остаётся.

Особенности расчёта для разных категорий сотрудников

Совместители и сотрудники на частичной занятости

Для сотрудников на частичной занятости отпускные считают по тем же правилам, что и для работников на полной ставке. Как объясняет управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев, для расчёта берут средний заработок и умножают его на количество дней отпуска. При расчёте отпускных учитывают фактический заработок сотрудника за расчётный период с учётом его графика и оклада.

Если человек работает, например, четыре дня в неделю или на 0,5 ставки, сам принцип расчёта не меняется, меняется заработок, который берут в расчёт. У сотрудника на неполной занятости заработок будет ниже, чем у работника на полной ставке.

Вахтовики и работники с суммированным учётом времени

Для вахтовиков отпускные тоже считают по среднему заработку за последние 12 месяцев. При этом для работников, занятых в районах Крайнего Севера и на территориях, которые по условиям работы и климату приравнены к ним, действует дополнительная гарантия: помимо основного отпуска, положен ещё и дополнительный оплачиваемый отпуск. Это предусмотрено статьёй 321 ТК РФ и статьёй 14 закона № 4520-1.

Дополнительный отпуск составляет:

24 календарных дня — для работников Крайнего Севера;

16 календарных дней — для работников приравненных территорий.

«Межвахтовые дни не заменяют отпуск и оплачиваются отдельно» Роман Ворфоломеев, управляющий партнёр юридической компании «Право первых» ​

Сотрудники на срочном договоре и сезонные работники

Для сезонных работников и сотрудников по срочным трудовым договорам действуют специальные правила. Юрист адвокатского бюро «КИАП» Элеонора Акопян напоминает, что сезонным работникам отпуск предоставляется из расчёта: два рабочих дня за каждый месяц работы.

Расчёт действует и для работников по трудовому договору сроком до двух месяцев. Если сотрудник работает по срочному договору дольше, отпуск ему тоже положен, но пропорционально отработанному времени.

Расчёт при увольнении: компенсация за неиспользованный отпуск

При увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Об этом говорит юрист адвокатского бюро «КИАП» Элеонора Акопян со ссылкой на статью 127 ТК РФ.

Размер компенсации зависит от стажа работы сотрудника у данного работодателя, количества неиспользованных дней и среднего дневного заработка. При стандартном отпуске сотруднику начисляют примерно 2,33 дня отпуска за каждый полный месяц работы.

Есть и правило округления месяцев. Если в месяце отработано меньше 15 дней, этот месяц в расчёт не берут. Если больше 15 дней — месяц считают полным.

Компенсацию считают по формуле:

Компенсация = среднедневной заработок × количество неиспользованных дней отпуска

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев подчёркивает, что сумму компенсации выплачивают в день увольнения, а перед выплатой из неё удерживают НДФЛ.

Налоги и взносы с отпускных

Какой НДФЛ удерживается и когда

Отпускные облагаются НДФЛ. Руководитель направления расчёта заработной платы и КДП*Кадровое делопроизводство финансового аутсорсинга Bellerage Мария Залеская поясняет, что налог удерживают в день выплаты отпускных. Это значит, что сотрудник получает деньги уже за вычетом НДФЛ.

После вступления в силу федерального закона № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года работодатель должен отдельно выделять в среднем заработке, в том числе в отпускных, сумму, которая приходится на районный коэффициент*Районный коэффициент — доплата к зарплате за работу в регионе с тяжёлыми климатическими условиями. и северную надбавку*Северная надбавка — доплата к зарплате за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему территориях. Размер надбавки зависит от стажа сотрудника..

Страховые взносы с отпускных: кто их платит, по каким ставкам и в какие сроки

Страховые взносы с отпускных начисляет работодатель. У части работодателей есть право на пониженные тарифы страховых взносов. Льгота действует только для тех категорий, которые прямо названы в статье 427 НК РФ. Если компания имеет право на пониженный тариф, страховые взносы с отпускных начисляют по сниженной ставке, а не по общему тарифу 30%. Взносы начисляют по итогам месяца, в котором сотруднику выплатили отпускные, а перечислить их в бюджет работодатель должен не позднее 28-го числа следующего месяца.

Можно ли получить налоговый вычет с отпускных

Отдельного налогового вычета именно с отпускных нет. Но если сотруднику положены стандартные вычеты по НДФЛ — например, на ребёнка, — работодатель применяет их и при выплате отпускных. Это позволяет уменьшить сумму налога и получить больше денег на руки.

Руководитель направления расчёта заработной платы и КДП финансового аутсорсинга Bellerage Мария Залеская поясняет, что, когда сотруднику начисляют отпускные, налоговую базу по НДФЛ можно уменьшить на те вычеты, которые положены ему в этом месяце. То есть отпускные облагаются налогом по тем же правилам, что и оклад.

Сложнее ситуация с переходящим отпуском, когда отдых начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. В этом случае сотрудник может получить отпускные сразу за весь период. Но это не означает двойной налоговый вычет: обычно его применяют один раз — в месяц выплаты отпускных.

Как законно увеличить сумму отпускных

Как выбор месяца отпуска влияет на итоговую сумму

Как отмечает управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев, финансово выгоднее брать отпуск в те месяцы, где больше рабочих дней. В 2026 году к таким месяцам относятся июль, сентябрь и октябрь.

Отпускные считают по среднему заработку, а зарплату за оставшиеся рабочие дни месяца — по окладу. Поэтому в месяцах с большим количеством рабочих дней сотрудник теряет меньше в общей сумме дохода за месяц отпуска.

Если задача не заработать больше, а отдохнуть дольше, стратегия будет другой. Как отмечает эксперт, отпуск можно ставить рядом с праздничными днями, они не оплачиваются как отпуск, но продлевают отдых. Выходные при этом входят в отпуск и оплачиваются как его часть.

Планирование отпуска: стратегии для максимальной выгоды от экспертов

Уходить в отпуск после месяцев, в которых были высокие выплаты. Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев советует планировать отпуск так, чтобы в расчётный год ещё попадали премии, надбавки и другие большие по доходу месяцы.

Не ставить отпуск сразу после длинных больничных и отпусков за свой счёт. Такие периоды снижают средний заработок, а вместе с ним и отпускные.

Заранее выбрать, что важнее: сэкономить деньги или получить длинный отдых. Если важнее сэкономить, лучше брать отпуск в месяцах с большим числом рабочих дней. Если важнее подольше не работать, можно использовать связку отпуска с официальными праздниками, чтобы увеличить общее число дней отдыха.

Практические примеры расчёта

Пример 1: сотрудник с полным окладом и стандартным отпуском 28 дней

Отпускные = среднедневной заработок × количество календарных дней отпуска

Если сотрудник за последние 12 месяцев заработал 960 000 рублей — в среднем по 80 000 рублей в месяц — и уходит в отпуск на 28 календарных дней, расчёт будет таким:

Среднедневной заработок = 960 000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 2730,37 рубля

Отпускные = 2730,37 × 28 = 76 450,36 рубля

Важно учесть, что это сумма до удержания НДФЛ. На руки сотрудник получит меньше.

Пример 2: сотрудник на 0,5 ставки с премиями

Для сотрудника на неполной занятости принцип расчёта не меняется. В отпускные берут его фактический заработок за расчётный период.

Допустим, сотрудник работает на 0,5 ставки. За 12 месяцев он получил:

540 000 рублей оклада;

60 000 рублей премий.

Общий заработок за расчётный период — 600 000 рублей.

Если он уходит в отпуск на 14 календарных дней, расчёт будет таким:

Среднедневной заработок = 600 000 ÷ 12 ÷ 29,3 = 1706,48 рубля

Отпускные = 1 706,48 × 14 = 23 890,72 рубля

Пример 3: расчёт при увольнении и компенсации остатка отпуска

При увольнении сотруднику выплачивают компенсацию за неиспользованный отпуск. При стандартном отпуске за каждый полный месяц работы сотрудник накапливает примерно 2,33 дня отпуска.

Допустим, сотрудник отработал 8 полных месяцев, в отпуск не ходил и увольняется. Тогда ему положено:

28 дней ÷ 12 месяцев × 8 месяцев = 18,67 дня отпуска

Если его среднедневной заработок составляет 2400 рублей, компенсация будет такой:

2 400 × 18,67 = 44 808 рублей

Эту сумму работодатель должен выплатить в день увольнения, удержав из неё НДФЛ.

Если сотрудник отработал неполный месяц, действует правило:

Если отработано меньше 15 дней, месяц в расчёт не берут.

Если больше 15 дней, месяц считают полным.

Чек-лист: что проверить перед уходом в отпуск

Опрошенные Russian Business юристы рекомендуют проверить перед уходом в отпуск:

Расчётный период. Правильно ли работодатель посчитал расчётный период — 12 месяцев до месяца отпуска или фактически отработанное время, если сотрудник работает меньше года. Состав выплат. Включены ли в расчёт оклад, премии, надбавки и переработки, если они были. Исключённые периоды. Правильно ли убраны из расчёта больничные, отпуска без сохранения зарплаты. Количество дней отпуска. Не попали ли в расчёт официальные праздничные дни, которые отпуск продлевают, но не оплачиваются. Сумма к выплате. Совпадает ли итоговая сумма с предварительным расчётом сотрудника. Дата перечисления. Пришли ли отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска. НДФЛ. Понятно ли, какая сумма начислена и какая придёт на руки после удержания налога.

Если хотя бы по одному из этих пунктов есть вопросы, лучше уточнить расчёт у работодателя до начала отпуска, а не после него.

Ответы экспертов на частые вопросы

Можно ли получить компенсацию вместо отпуска?

Да, но не во всех случаях. Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев объясняет, что заменить деньгами основной отпуск в 28 календарных дней нельзя, если сотрудник продолжает работать. Компенсация возможна только в двух случаях: при увольнении — за все неиспользованные дни отпуска, и без увольнения — за ту часть отпуска, которая превышает 28 календарных дней.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман дополняет, что компенсация без увольнения допустима только для дополнительных дней отпуска, например за ненормированный рабочий день. При этом для такой выплаты нужно заявление работника, а работодатель вправе отказать.

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев уточняет, что есть категории работников, которым даже дополнительные дни отпуска нельзя заменить деньгами. Речь идёт о беременных, несовершеннолетних и сотрудниках, занятых на вредных и опасных работах, за исключением отдельных случаев.

Что делать, если отпускные не пришли вовремя?

Если отпускные не пришли в срок, сначала нужно обратиться к работодателю за разъяснением. Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман отмечает, что задержка не всегда связана с нарушением со стороны компании. Иногда причина бывает технической, например на стороне банка.

Если проблема в работодателе, управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев советует подать письменное заявление руководителю или в бухгалтерию с требованием выплатить отпускные и, при необходимости, компенсацию за задержку. Если отпуск уже начался, сотрудник может попросить перенести его на другую дату.

Если после письменного требования деньги так и не перечислили, стоит обращаться с жалобой в государственную инспекцию труда и прокуратуру.

Как пересчитывают отпускные при отзыве из отпуска?

Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев объясняет, что работодатель не может просто отозвать сотрудника из отпуска и сам решить вопрос с уже выплаченными деньгами. Для отзыва нужно согласие работника, а дальше есть несколько вариантов:

Сотрудник пишет заявление, чтобы работодатель удержал часть ранее выплаченных отпускных из зарплаты. В таком заявлении можно отдельно оговорить предел удержаний — например, не больше 10, 20 или 30 процентов от зарплаты.

Сотрудник добровольно возвращает деньги в кассу или на счёт работодателя.

Стороны договариваются учесть уже выплаченные отпускные в счёт следующего отпуска.

Советник юридической компании IMPRAVO Михаил Герман дополняет, что, если сотрудника отозвали из отпуска с его согласия, неиспользованные дни потом дают в другое время, а повторно отпускные за них не начисляют, потому что эти дни уже были оплачены.

Влияют ли праздничные дни на сумму отпускных?

Да, но не так, как многие думают. Управляющий партнёр юридической компании «Право первых» Роман Ворфоломеев объясняет, что официальные праздничные дни, которые попали на период отпуска, не оплачиваются как отпускные и не увеличивают их сумму. Они только продлевают сам отпуск.

Юрист адвокатского бюро «КИАП» Элеонора Акопян подтверждает: праздничные дни не включаются в продолжительность отпуска для расчёта отпускных, но сам период отдыха из-за них становится длиннее.

При этом обычные выходные дни оплачиваются как часть отпуска. Если на отпуск выпали суббота и воскресенье или перенесённые выходные, они входят в отпуск и учитываются при расчёте отпускных как обычные календарные дни.