В России введут дополнительные правила торговли криптовалютами — их смогут покупать неквалифицированные инвесторы

Российские власти подготовят дополнительные правила торговли Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC, сообщают «Известия». Среди ограничений — повышенные комиссии для инвесторов, проверка знаний о криптовалютах у пользователей, которые хотят её приобрести, сокращённые объёмы сделок. Законопроект о регулировании рынка цифровых активов может быть принят Госдумой уже в июне, а заработать — до конца 2026 года.

Законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме

По словам представителей Минфина, которые передают «Известия», документ с дополнительными правилами торговли криптовалютами находится на завершающей стадии подготовки ко второму чтению в Госдуме.

Депутаты рассчитывают рассмотреть и принять законопроект уже в июне, но часть норм может начать действовать не сразу. Для рынка предусмотрят переходный период, необходимый для технической адаптации участников.

Комиссии на операции с криптовалютами для инвесторов могут составить до 2%

Конкретные параметры регулирования торговли криптовалютами пока не раскрываются. По словам источников «Известий», власти планируют использовать технологические механизмы защиты и экономические инструменты, которые учтут уровень риска отдельных цифровых активов. По данным издания, участники рынка предполагают, что среди подобных мер могут появиться:

дополнительные комиссии,

допуск к торговле только инвесторов, подтвердивших свою осведомлённость о том, что такое криптовалюта и как она работает,

ограничения по объёму сделок.

Аналитики «Известий» считают, что комиссии могут варьироваться от 0,5% до 2% — в зависимости от суммы операции.

Во время подготовки закона обсуждался полный запрет крупных криптовалют

Источники «Известий» сообщили, что отдельный режим регулирования потребуется только для некоторых криптовалют. В первую очередь речь идёт о стейблкоинах USDT и USDC и других активах, на которые их эмитенты могут оказывать прямое влияние — например, ограничивать операции пользователей или замораживать средства.

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По словам экспертов издания, во время подготовки законопроекта депутаты обсуждали разные варианты регулирования, включая полный отказ от допуска отдельных валют к торгам. Однако участники рынка решили сохранить доступ к подобным инструментам при наличии дополнительных мер защиты инвесторов.

Контекст

В мае 2026-го Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который вводит правила обращения криптовалют в России. Согласно документу, покупать и продавать цифровые активы можно будет только через участников рынка с лицензией Банка России.

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При этом запрет на использование криптовалюты в качестве платёжного средства внутри страны сохраняется. По мнению экспертов, жёсткие ограничения для частных инвесторов могут привести к тому, что часть пользователей продолжит работать через зарубежные сервисы и вне регулируемого контура.

Одновременно законопроект официально закрепляет за криптовалютой статус имущества. Это позволит урегулировать вопросы наследования цифровых активов и создаст дополнительные возможности для налогового администрирования.

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Участники рынка ожидают, что первые лицензированные сервисы для операций с криптовалютой могут появиться в 2026 году, тогда как запуск полноценной торговой инфраструктуры потребует больше времени. Эксперты также отмечают, что российским платформам будет сложно конкурировать с глобальными криптобиржами по объёму торгов и ассортименту доступных активов.