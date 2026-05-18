«Роскосмос» начал размещать рекламу на ракетах: среди первых интеграций — логотипы ПСБ и «Кофемании»

«Роскосмос» начал размещать рекламу на ракетах-носителях, сообщают «Ведомости». С января 2026 года госкорпорация провела шесть рекламных интеграций: четыре из них — коммерческие, две — социальные. По оценкам экспертов, доход «Роскосмоса» от размещений уже составил несколько сотен миллионов рублей.

Ракеты стали новым рекламным носителем

С 1 января 2026 года в России начал работать пакет законодательных поправок, разрешивший «Роскосмосу» продавать рекламные места на ракетах и объектах космической собственности, сообщают «Ведомости». Первые интеграции появились уже в первом квартале.

Стоимость размещения рассчитывается по специальной формуле, утверждённой правительством. В расчёт идут базовая ставка «Роскосмоса», площадь наклейки, расположение на корпусе ракеты и длительность кампании. Для социальной рекламы (например, к юбилею полёта Гагарина) обнуляется даже базовая ставка— такие проекты бесплатны.

Банк, ресторан, медиахолдинг и Олимпийский комитет отправили рекламу в космос

Первыми коммерческими клиентами «Роскосмоса» стали четыре компании и организации:

ПСБ — государственный банк, давний партнёр оборонной и космической отраслей;

«Кофемания» — сеть ресторанов приурочила размещение к совместному проекту с «Роскосмосом» на Неделе космоса;

«Русская медиагруппа» (РМГ) — радиохолдинг нанёс обновлённый логотип телеканала «РУ.ТВ» на русском языке на ракету «Союз-2.1а»;

Олимпийский комитет России (ОКР) — организация разместила на внешней стороне ракеты свою официальную символику.

Ещё две интеграции были социальными: наклейки с символикой 65-летия полёта первого человека в космос. Они размещались бесплатно.

«Кофемания» отправила на МКС кофе и шиповник

Сеть ресторанов «Кофемания» не ограничилась размещением логотипа на носителе. Представители компании рассказали изданию «Подъём», что организовали совместную акцию с «Роскосмосом» и доставили на Международную космическую станцию сублимированные напитки собственного производства — фильтр-кофе и шиповник. Обе позиции успешно прошли необходимые проверки и сейчас находятся на орбите.

В «Кофемании» пояснили, что проект поддерживает отечественную космическую отрасль, поэтому рекламная интеграция с «Роскомосом» получилась довольно яркой и эффективной.

Доход «Роскосмоса» уже превысил прогнозы Госдумы

Сколько именно заработала госкорпорация, официально не раскрывается. Но источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», оценил прибыль в несколько сотен миллионов рублей.

Когда законопроект проходил чтения в Госдуме, в пояснительной записке потенциальный годовой доход оценивали в 200 млн рублей от рекламы на космической технике и ещё 5 млн рублей — от размещений на объектах наземной инфраструктуры.

Реклама на ракетах даёт не прямые продажи, а узнаваемость

Эксперты «Ведомостей» отмечают, что прямой конверсии или продаж с рекламы на ракетах ждать не стоит. Ценность размещения — в имидже и информационном эффекте. Запуск становится мощным инфоповодом, который подхватывают СМИ и соцсети. Размещение рекламы на объектах «Роскосмоса» подходит крупным брендам, которые хотят громко заявить о себе.

В рекламном агентстве PHD, как выяснили «Ведомости», уже фиксируют растущий интерес клиентов к интеграциям с «Роскосмосом». Сейчас в проработке агентства находятся несколько аналогичных проектов.

Контекст

«Роскосмос» — государственная корпорация, отвечающая за космическую деятельность в России. Она управляет космодромами «Байконур», «Плесецк» и «Восточный», обеспечивает запуски пилотируемых и грузовых кораблей к МКС, а также развивает спутниковые группировки. С 2016 года госкорпорация активно развивает гражданский космодром «Восточный» в Амурской области, который должен снизить зависимость России от аренды «Байконура» у Казахстана.

Новый рекламный бизнес госкорпорации — часть стратегии по увеличению коммерческих доходов. Согласно принятому законопроекту, только половина прибыли от рекламы на объектах космической инфраструктуры и технике пойдет на формирование специальных резервных фондов «Роскосмоса». Остальное будет отправлено в федеральный бюджет в качестве неналоговых доходов.